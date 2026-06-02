Net Zero กับธุรกิจไทย: ความท้าทายที่ไม่อาจมองข้าม

บทความนี้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Net Zero และ Carbon Neutral ผลกระทบของมาตรการ CBAM ต่อการส่งออกไทย และแรงกดดันที่ธุรกิจ SME ต้องเตรียมพร้อมรับมือจากห่วงโซ่อุปทานโลก เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเป้าหมาย Net Zero ที่ไทยได้ยื่นต่อ UNFCCC เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกติกา เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลก แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า Net Zero คืออะไร แตกต่างจาก Carbon Neutral อย่างไร และเหตุใดเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้ประกอบการไทยอีกต่อไป Net Zero หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และชดเชยส่วนที่เหลือด้วยการดูดกลับหรือกำจัดคาร์บอนออกจากบรรยากาศ เช่น การปลูกป่า หรือเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน ส่วน Carbon Neutral นั้นเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต โดยไม่จำเป็นต้องลดการปล่อยจริง ซึ่งความแตกต่างนี้สำคัญเพราะ Net Zero ต้องการการปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง มากกว่าการพึ่งพาการชดเชยเพียงอย่างเดียว รายงานล่าสุดจากธนาคารโลกเรื่อง State and Trends of Carbon Pricing 2023 ระบุว่า มาตรการกำหนดราคาคาร์บอนทั่วโลกครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 29% ของโลก และมีราคาเฉลี่ยประมาณ 21 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหลายประเทศเดินหน้าขยายมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ภาษีคาร์บอน และมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หนึ่งในมาตรการที่ภาค ธุรกิจไทย ต้องจับตาคือ Carbon Border Adjustment Mechanism ( CBAM ) ของสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยครอบคลุมสินค้าในกลุ่มเหล็ก เหล็กกล้า ซีเมนต์ อะลูมิเนียม ปุ๋ย ไฮโดรเจน และไฟฟ้า หมายความว่าผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเข้าถึงตลาดยุโรปจะต้องสามารถแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้นทุนคาร์บอนอาจกลายเป็นอุปสรรคใหม่ในการแข่งขัน แรงกดดันไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้ส่งออกรายใหญ่ แต่ยังส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้รับจ้างผลิต และผู้ประกอบการ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศเริ่มขอข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผนลดคาร์บอนจากซัพพลายเออร์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่กว่า 270 แห่งทั่วโลก ได้ขอให้ซัพพลายเออร์ประมาณ 45,000 รายเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ Supply Chain Program ของ CDP แนวโน้มดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องเตรียมข้อมูลคาร์บอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในยุคใหม่ยังต้องคำนึงถึงความคาดหวังของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผลสำรวจจาก Nielsen พบว่าผู้บริโภค 73% ทั่วโลกพร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงแต่ในตลาดต่างประเทศ แต่ยังรวมถึงในประเทศอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการไทย การเริ่มต้นทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลคาร์บอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากแม้กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่บริษัทคู่ค้าต่างประเทศได้เริ่มผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบ GHG Protocol ซึ่งครอบคลุมทั้ง Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 ซึ่ง Scope 3 คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นส่วนที่ซัพพลายเออร์ต้องให้ข้อมูล ดังนั้น การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นที่ ธุรกิจไทย ทุกระดับต้องเตรียมพร้อม โดยเริ่มตั้งแต่การวัดและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดเป้าหมายลดคาร์บอนที่ชัดเจน การลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด และการสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดทั้งจากกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็.
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเป้าหมาย Net Zero ที่ไทยได้ยื่นต่อ UNFCCC เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกติกาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลก แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า Net Zero คืออะไร แตกต่างจาก Carbon Neutral อย่างไร และเหตุใดเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้ประกอบการไทยอีกต่อไป Net Zero หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และชดเชยส่วนที่เหลือด้วยการดูดกลับหรือกำจัดคาร์บอนออกจากบรรยากาศ เช่น การปลูกป่า หรือเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน ส่วน Carbon Neutral นั้นเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต โดยไม่จำเป็นต้องลดการปล่อยจริง ซึ่งความแตกต่างนี้สำคัญเพราะ Net Zero ต้องการการปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง มากกว่าการพึ่งพาการชดเชยเพียงอย่างเดียว รายงานล่าสุดจากธนาคารโลกเรื่อง State and Trends of Carbon Pricing 2023 ระบุว่า มาตรการกำหนดราคาคาร์บอนทั่วโลกครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 29% ของโลก และมีราคาเฉลี่ยประมาณ 21 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหลายประเทศเดินหน้าขยายมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ภาษีคาร์บอน และมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หนึ่งในมาตรการที่ภาคธุรกิจไทยต้องจับตาคือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ของสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยครอบคลุมสินค้าในกลุ่มเหล็ก เหล็กกล้า ซีเมนต์ อะลูมิเนียม ปุ๋ย ไฮโดรเจน และไฟฟ้า หมายความว่าผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเข้าถึงตลาดยุโรปจะต้องสามารถแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้นทุนคาร์บอนอาจกลายเป็นอุปสรรคใหม่ในการแข่งขัน แรงกดดันไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้ส่งออกรายใหญ่ แต่ยังส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้รับจ้างผลิต และผู้ประกอบการ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศเริ่มขอข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผนลดคาร์บอนจากซัพพลายเออร์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่กว่า 270 แห่งทั่วโลก ได้ขอให้ซัพพลายเออร์ประมาณ 45,000 รายเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ Supply Chain Program ของ CDP แนวโน้มดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องเตรียมข้อมูลคาร์บอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในยุคใหม่ยังต้องคำนึงถึงความคาดหวังของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผลสำรวจจาก Nielsen พบว่าผู้บริโภค 73% ทั่วโลกพร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงแต่ในตลาดต่างประเทศ แต่ยังรวมถึงในประเทศอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการไทย การเริ่มต้นทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลคาร์บอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากแม้กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่บริษัทคู่ค้าต่างประเทศได้เริ่มผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบ GHG Protocol ซึ่งครอบคลุมทั้ง Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 ซึ่ง Scope 3 คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นส่วนที่ซัพพลายเออร์ต้องให้ข้อมูล ดังนั้น การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นที่ธุรกิจไทยทุกระดับต้องเตรียมพร้อม โดยเริ่มตั้งแต่การวัดและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดเป้าหมายลดคาร์บอนที่ชัดเจน การลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด และการสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดทั้งจากกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็
Net Zero Carbon Neutral CBAM ธุรกิจไทย เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
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