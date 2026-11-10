Net Zero ครม. รับทราบผลพิจารณาญัตติบูรณาการรับมือโลกร้อนของไทย
ครม. รับทราบผลพิจารณาญัตติ Net Zero ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แนวทางลดก๊าซเรือนกระจกและเสริมโอกาสเศรษฐกิจไทยในระยะยาวสู่ปี ค.ศ. 2050
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2569 นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) รับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ และการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero
ญัตติดังกล่าวเป็นข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นผลจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติมาประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศAlso readเปิดเวที TGO Forum 2026 ผนึก 913 องค์กร ดันไทยสู่ Net Zero ในปี 2050 เร่งเครื่องเศรษฐกิจสีเขียว
กลไกลดก๊าซเรือนกระจกของไทยในการรับมือโลกร้อน
ผลการพิจารณาของญัตติมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสองกลไกหลักที่ระบุไว้ในการรายงานของนายสุชาติต่อที่ประชุม ครม.
นอกจากด้านพลังงาน แนวทางยังครอบคลุมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ การทำเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการและคัดแยกขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหลายพื้นที่ของประเทศ
การลดก๊าซเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผลการพิจารณายังกำหนดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยง ระบบเตือนภัย และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม ธุรกิจและอุตสาหกรรม พลังงาน สาธารณสุข และกฎหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเชื่อมโยงการรับมือสภาพอากาศเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท่าทีของกระทรวงและแนวทางสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
นายสุชาติ ชมกลิ่น ระบุว่าการมุ่งสู่ Net Zero เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และสร้างงานสีเขียวให้กับประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่า การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ แรงงาน และประชาชนสามารถปรับตัวและได้รับประโยชน์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ในด้านการเงิน ผลการพิจารณามุ่งพัฒนากฎหมาย กลไกตลาดคาร์บอน และกลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กระทรวงให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะแรงงาน และการดูแลกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
NDC 3.0 และ LT-LEDS กับเป้าหมายปี ค.ศ. 2050
ประเทศไทยตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ หรือ LT-LEDS
ประเทศไทยจัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 หรือ NDC 3.0 ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68
ส่วน LT-LEDS ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ถูกจัดส่งเมื่อวันที่ 6 พ.ย.69 โดยกำหนดทิศทางสู่เป้าหมายดังกล่าว และผลการพิจารณาญัตตินี้จะช่วยสนับสนุนการนำข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของประเทศ
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