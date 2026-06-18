Netflix's New Legal Drama Series 'The Attorney' Shocks Viewers with Its Depiction of Twisted Justice

The Attorney, a new legal drama series on Netflix, has created a stir among viewers with its portrayal of a corrupt justice system. The series follows the story of a young idealistic lawyer, Meela (Nathak Kiatjit), who is forced to navigate the murky world of the legal system when he becomes entangled in a high-profile case involving a murder charge. Along the way, he meets a cunning and ruthless lawyer, Jitra (Ratha Pothai), who takes on the role of the 'devil's advocate' and challenges Meela's beliefs and principles. The series delves into the complexities of the legal system, exposing the loopholes and the manipulation of the law by those in power. It also raises questions about the nature of justice and the role of the legal system in society.
ไม่เสียแรงที่ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลและพัฒนาบทนานกว่า 5 ปี เพราะ ทนายปีศาจซีรีส์เรื่องใหม่ทาง Netflix ฝีมือการกำกับของ ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ชม มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้ความบันเทิงแต่คือการเปลือยล่อนจ้อนของโครงสร้างสังคมและกฎหมายไทยเมื่อความยุติธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อแจกจ่าย แต่มันคือสินค้าที่มีราคาค่างวดที่คนมีอำนาจเท่านั้นที่มีสิทธิ์เคาะราคาซื้อเรื่องราวของ เมฆ (ณัฏฐ์ กิจจริต) ทนายหนุ่มอุดมการณ์แรงกล้าที่ถูกจัดฉากในคดีฆาตกรรม จนต้องยอมก้าวเข้าสู่โลกสีเทาเพื่อพึ่งพาพลังของ จิตตรี (หญิง-รฐา โพธิ์งาม) ทนายความสาวผู้ได้ฉายาว่าทนายปีศาจ ซึ่งพาทั้งเมฆและผู้ชมเข้าไปรู้จักความยุติธรรมอันบิดเบี้ยวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอุปถัมภ์ ศักดินา และช่องโหว่ทางเทคนิคที่เอื้อให้คนฉลาดแต่โกงรอดตัวสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมคือไดนามิกที่ค่อยๆ พัฒนาเรื่องราวและตัวละครได้น่าสนใจตั้งแต่การเปิดฉากแบบไม่ประนีประนอมด้วยประเด็นอ่อนไหวอย่างคดีลักลอบค้าศพทารกเพื่อทำของขลัง การที่จิตตรีเรียกร่างทารกว่า “ซาก” คือการใช้เวลาสั้นๆ แต่ได้ผลให้เห็นคาแรกเตอร์ความเลือดเย็นของทนายปีศาจอย่างจิตตรีและตรึงผู้ชมให้ตามติดเรื่องราวได้ดีจากนั้นก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปสู่คดีการต่อสู้ของกลุ่มคนสีเทา เช่น คดีการยิงคู่อริในเขตอภัยทานหรือวัด ซึ่งเป็นการลากเอาสถาบันหลักอย่างศาสนาและระบบข้าราชการมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีนัยสำคัญ จนกระทั่งมาถึงจุดพีกในคดีการล่วงละเมิดทางเพศผู้บริสุทธิ์ คดีนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ขับเคลื่อนเส้นเรื่อง แต่เป็นเครื่องมือเชิงจิตวิทยาที่บีบให้เมฆต้องเลือกระหว่างอุดมการณ์กับการเอาตัวรอด ในขณะเดียวกัน มันก็ทำงานกับความคิดของผู้ชม บีบให้เราตั้งคำถามและเผลอร่วมลุ้นไปกับกลยุทธ์ที่ดาร์กขึ้นเรื่อยๆ ของตัวละครอีกส่วนคือความสมจริงของตัวบทกฎหมาย ซีรีส์สะท้อนภาพความจริงอันเจ็บปวดว่า กฎหมายอาจไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวมันเอง แต่อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ถือครองและตีความ ในขณะที่ซีรีส์แนวกฎหมายของต่างประเทศมักเน้นการขับเคี่ยวเพื่อพิสูจน์ “ความจริงแท้” แก่ศาล แต่ในซีรีส์เรื่องนี้กลับนำเสนอในทางตรงกันข้าม มันคือกระบวนการแข่งขันกันสร้างคำโกหกให้เนียนที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกา.
ไม่เสียแรงที่ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลและพัฒนาบทนานกว่า 5 ปี เพราะ ทนายปีศาจซีรีส์เรื่องใหม่ทาง Netflix ฝีมือการกำกับของ ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ชม มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้ความบันเทิงแต่คือการเปลือยล่อนจ้อนของโครงสร้างสังคมและกฎหมายไทยเมื่อความยุติธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อแจกจ่าย แต่มันคือสินค้าที่มีราคาค่างวดที่คนมีอำนาจเท่านั้นที่มีสิทธิ์เคาะราคาซื้อเรื่องราวของ เมฆ (ณัฏฐ์ กิจจริต) ทนายหนุ่มอุดมการณ์แรงกล้าที่ถูกจัดฉากในคดีฆาตกรรม จนต้องยอมก้าวเข้าสู่โลกสีเทาเพื่อพึ่งพาพลังของ จิตตรี (หญิง-รฐา โพธิ์งาม) ทนายความสาวผู้ได้ฉายาว่าทนายปีศาจ ซึ่งพาทั้งเมฆและผู้ชมเข้าไปรู้จักความยุติธรรมอันบิดเบี้ยวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอุปถัมภ์ ศักดินา และช่องโหว่ทางเทคนิคที่เอื้อให้คนฉลาดแต่โกงรอดตัวสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมคือไดนามิกที่ค่อยๆ พัฒนาเรื่องราวและตัวละครได้น่าสนใจตั้งแต่การเปิดฉากแบบไม่ประนีประนอมด้วยประเด็นอ่อนไหวอย่างคดีลักลอบค้าศพทารกเพื่อทำของขลัง การที่จิตตรีเรียกร่างทารกว่า “ซาก” คือการใช้เวลาสั้นๆ แต่ได้ผลให้เห็นคาแรกเตอร์ความเลือดเย็นของทนายปีศาจอย่างจิตตรีและตรึงผู้ชมให้ตามติดเรื่องราวได้ดีจากนั้นก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปสู่คดีการต่อสู้ของกลุ่มคนสีเทา เช่น คดีการยิงคู่อริในเขตอภัยทานหรือวัด ซึ่งเป็นการลากเอาสถาบันหลักอย่างศาสนาและระบบข้าราชการมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีนัยสำคัญ จนกระทั่งมาถึงจุดพีกในคดีการล่วงละเมิดทางเพศผู้บริสุทธิ์ คดีนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ขับเคลื่อนเส้นเรื่อง แต่เป็นเครื่องมือเชิงจิตวิทยาที่บีบให้เมฆต้องเลือกระหว่างอุดมการณ์กับการเอาตัวรอด ในขณะเดียวกัน มันก็ทำงานกับความคิดของผู้ชม บีบให้เราตั้งคำถามและเผลอร่วมลุ้นไปกับกลยุทธ์ที่ดาร์กขึ้นเรื่อยๆ ของตัวละครอีกส่วนคือความสมจริงของตัวบทกฎหมาย ซีรีส์สะท้อนภาพความจริงอันเจ็บปวดว่า กฎหมายอาจไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวมันเอง แต่อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ถือครองและตีความ ในขณะที่ซีรีส์แนวกฎหมายของต่างประเทศมักเน้นการขับเคี่ยวเพื่อพิสูจน์ “ความจริงแท้” แก่ศาล แต่ในซีรีส์เรื่องนี้กลับนำเสนอในทางตรงกันข้าม มันคือกระบวนการแข่งขันกันสร้างคำโกหกให้เนียนที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกา
Netflix The Attorney Legal Drama Justice System Corruption Loopholes Manipulation Power Legal System Society
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