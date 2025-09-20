Netflix จัดเต็ม! เสิร์ฟความสนุกหลากหลาย ทั้งหนังใหม่และซีรีส์ฮิต พร้อมส่งมอบความสุขสู่ผู้ชม

Head Topics

Netflix ขนทัพความบันเทิงหลากหลาย ทั้งภาพยนตร์สุดป่วน 'ซ้ำวัน กับ Someone' ที่นำแสดงโดย เต้ย, เกรท, ชาร์เลท, และแมน พร้อมด้วยภาพยนตร์แอ็กชัน 'เขาชุมทอง คะนองชุมโจร' และซีรีส์สุดฮิต 'สงคราม ส่งด่วน' ที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง

เตรียมพบกับการเติมเต็มสีสันความสนุกแบบจัดเต็ม กับ ชาร์เลท-วาศิตา แฮเมเนา และ แมน-ธฤษณุ สรนันท์ ที่จะมาร่วมสร้างความสุขและความประทับใจ พร้อมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ที่มาผนึกกำลังกับฝีมือการกำกับของผู้กำกับมากประสบการณ์อย่าง ยรรยง คุรุอังกูร และ รังสิมา อัคราวิวัฒน์ ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งความสดใส และเคมีสุดอบอุ่นหัวใจ ให้ผู้ชมได้ร่วมลุ้นไปกับภารกิจสุดป่วนของคุณหนูโลกสวยผู้เพียบพร้อม ที่ต้องมาตกอยู่ในลูปวันซวยไม่รู้จบ เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหน

เมษาจะสามารถหาทางออกและหลุดพ้นจากวังวนมหัศจรรย์นี้ได้หรือไม่ มาร่วมเอาใจช่วย “เมษา” ไปพร้อมๆ กันได้แล้ววันนี้ ที่ Netflix เท่านั้น!\เกรท วรินทร ผู้รับบทหนุ่มเนิร์ดสุดอบอุ่นอย่าง “เบน” ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสนุกสนานเบื้องหลังการถ่ายทำว่า บรรยากาศโดยรวมของกองถ่าย “ซ้ำวัน กับ Someone” นั้นยอดเยี่ยมมากๆ โดยเฉพาะช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการถ่ายทำ ที่ต้องย้ายเข้าไปถ่ายทำในสตูดิโอ ทีมงานได้เนรมิตสตูดิโอขึ้นมาอย่างอลังการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอแก๊งเพื่อนร่วมงานในพิพิธภัณฑ์ ที่เคยเวิร์กช็อปและทำความเข้าใจบทบาทร่วมกัน ทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพราะทุกคนต่างมีอินเนอร์ในการแสดงที่หลากหลาย แต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วกลับมีความน่ารักและลงตัวอย่างเหลือเชื่อ เกรทกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมรู้สึกสนุกมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับทุกคนในกองนี้ครับ พวกเราทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆ” ทางด้าน เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ ผู้รับบท “เมษา” ก็คอนเฟิร์มอีกเสียงว่า กองถ่าย “ซ้ำวัน กับ Someone” เป็นกองถ่ายที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความอบอุ่น เธอรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ เกรท วรินทร เป็นครั้งแรก และทำให้ได้เพื่อนที่ดีและพี่ชายที่น่ารักเพิ่มขึ้นในชีวิต อีกทั้งยังชื่นชม ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา ว่าเป็นคนเก่งและน่ารักมากๆ เธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอชาร์เลทในกองถ่าย ส่วน แมน ธฤษณุ สรนันท์ ก็เป็นนักแสดงที่หล่อเหลาในกองถ่ายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงท่านอื่นๆ ที่ร่วมสร้างความสนุกสนานไปด้วยกันตลอดโปรเจกต์ เต้ยกล่าวว่า บรรยากาศในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนมีก้อนความสุข ความสนุก และความอบอุ่นห่อหุ้มอยู่ ซึ่งเธอหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้เช่นกัน\นอกจากนี้ Netflix ยังได้เปิดตำนานบทใหม่ของอ้ายเสือแดนปักษ์ใต้ กับภารกิจสุดท้าทาย ที่ต้องระเบิดภูเขาเผากระท่อม พร้อมยกขบวนรถไฟเมืองคอน มาไว้กลางเมืองกรุง เนรมิตสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง ในงานแถลงข่าวเปิดตัวอภิมหาภาพยนตร์เรื่อง “เขาชุมทอง คะนองชุมโจร” ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของ หม่ำ-เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ผู้ริเริ่มโครงเรื่อง ร่วมเขียนบท และรับบทแสดงนำ ประกบคู่กับ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ที่จะร่วมกันถ่ายทอดมหากาพย์ความบันเทิงครบรส ที่เขียนขึ้นใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของ โกหว่า ทุ่งสง ในแบบฉบับ “หม่ำคิด-วิศิษฏ์ทำ” เตรียมพบกับความมันส์ได้ 21 สิงหาคมนี้ ที่ Netflix เท่านั้น! และอีกหนึ่งผลงานที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งคือซีรีส์ “สงคราม ส่งด่วน” ที่สร้างปรากฏการณ์อย่างรวดเร็ว ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในประเทศไทย หลังสตรีมเพียง 1 วัน และยังทะยานไปคว้าอันดับ 4 บนชาร์ต Top 10 หมวดซีรีส์ภาษาต่างประเทศ (Non-English) ที่มีผู้ชมสูงสุดทั่วโลกบน Netflix หลังจากเริ่มสตรีมเพียง 1 สัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างล้นหลาม และการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีการเปิดฉากการแข่งขันในรายการ MasterChef The Professionals Thailand ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

