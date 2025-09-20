Netflix จัดเต็ม! เสิร์ฟความสนุกหลากหลาย ทั้งหนังใหม่และซีรีส์ฮิต พร้อมส่งมอบความสุขสู่ผู้ชม

Netflix ขนทัพความบันเทิงหลากหลาย ทั้งภาพยนตร์สุดป่วน 'ซ้ำวัน กับ Someone' ที่นำแสดงโดย เต้ย, เกรท, ชาร์เลท, และแมน พร้อมด้วยภาพยนตร์แอ็กชัน 'เขาชุมทอง คะนองชุมโจร' และซีรีส์สุดฮิต 'สงคราม ส่งด่วน' ที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง
เตรียมพบกับการเติมเต็มสีสันความสนุกแบบจัดเต็ม กับ ชาร์เลท-วาศิตา แฮเมเนา และ แมน-ธฤษณุ สรนันท์ ที่จะมาร่วมสร้างความสุขและความประทับใจ พร้อมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ที่มาผนึกกำลังกับฝีมือการกำกับของผู้กำกับมากประสบการณ์อย่าง ยรรยง คุรุอังกูร และ รังสิมา อัคราวิวัฒน์ ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งความสดใส และเคมีสุดอบอุ่นหัวใจ ให้ผู้ชมได้ร่วมลุ้นไปกับภารกิจสุดป่วนของคุณหนูโลกสวยผู้เพียบพร้อม ที่ต้องมาตกอยู่ในลูปวันซวยไม่รู้จบ เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหน
เมษาจะสามารถหาทางออกและหลุดพ้นจากวังวนมหัศจรรย์นี้ได้หรือไม่ มาร่วมเอาใจช่วย “เมษา” ไปพร้อมๆ กันได้แล้ววันนี้ ที่ Netflix เท่านั้น!\เกรท วรินทร ผู้รับบทหนุ่มเนิร์ดสุดอบอุ่นอย่าง “เบน” ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสนุกสนานเบื้องหลังการถ่ายทำว่า บรรยากาศโดยรวมของกองถ่าย “ซ้ำวัน กับ Someone” นั้นยอดเยี่ยมมากๆ โดยเฉพาะช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการถ่ายทำ ที่ต้องย้ายเข้าไปถ่ายทำในสตูดิโอ ทีมงานได้เนรมิตสตูดิโอขึ้นมาอย่างอลังการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอแก๊งเพื่อนร่วมงานในพิพิธภัณฑ์ ที่เคยเวิร์กช็อปและทำความเข้าใจบทบาทร่วมกัน ทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพราะทุกคนต่างมีอินเนอร์ในการแสดงที่หลากหลาย แต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วกลับมีความน่ารักและลงตัวอย่างเหลือเชื่อ เกรทกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมรู้สึกสนุกมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับทุกคนในกองนี้ครับ พวกเราทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆ” ทางด้าน เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ ผู้รับบท “เมษา” ก็คอนเฟิร์มอีกเสียงว่า กองถ่าย “ซ้ำวัน กับ Someone” เป็นกองถ่ายที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความอบอุ่น เธอรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ เกรท วรินทร เป็นครั้งแรก และทำให้ได้เพื่อนที่ดีและพี่ชายที่น่ารักเพิ่มขึ้นในชีวิต อีกทั้งยังชื่นชม ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา ว่าเป็นคนเก่งและน่ารักมากๆ เธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอชาร์เลทในกองถ่าย ส่วน แมน ธฤษณุ สรนันท์ ก็เป็นนักแสดงที่หล่อเหลาในกองถ่ายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงท่านอื่นๆ ที่ร่วมสร้างความสนุกสนานไปด้วยกันตลอดโปรเจกต์ เต้ยกล่าวว่า บรรยากาศในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนมีก้อนความสุข ความสนุก และความอบอุ่นห่อหุ้มอยู่ ซึ่งเธอหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้เช่นกัน\นอกจากนี้ Netflix ยังได้เปิดตำนานบทใหม่ของอ้ายเสือแดนปักษ์ใต้ กับภารกิจสุดท้าทาย ที่ต้องระเบิดภูเขาเผากระท่อม พร้อมยกขบวนรถไฟเมืองคอน มาไว้กลางเมืองกรุง เนรมิตสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง ในงานแถลงข่าวเปิดตัวอภิมหาภาพยนตร์เรื่อง “เขาชุมทอง คะนองชุมโจร” ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของ หม่ำ-เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ผู้ริเริ่มโครงเรื่อง ร่วมเขียนบท และรับบทแสดงนำ ประกบคู่กับ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ที่จะร่วมกันถ่ายทอดมหากาพย์ความบันเทิงครบรส ที่เขียนขึ้นใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของ โกหว่า ทุ่งสง ในแบบฉบับ “หม่ำคิด-วิศิษฏ์ทำ” เตรียมพบกับความมันส์ได้ 21 สิงหาคมนี้ ที่ Netflix เท่านั้น! และอีกหนึ่งผลงานที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งคือซีรีส์ “สงคราม ส่งด่วน” ที่สร้างปรากฏการณ์อย่างรวดเร็ว ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในประเทศไทย หลังสตรีมเพียง 1 วัน และยังทะยานไปคว้าอันดับ 4 บนชาร์ต Top 10 หมวดซีรีส์ภาษาต่างประเทศ (Non-English) ที่มีผู้ชมสูงสุดทั่วโลกบน Netflix หลังจากเริ่มสตรีมเพียง 1 สัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างล้นหลาม และการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีการเปิดฉากการแข่งขันในรายการ MasterChef The Professionals Thailand ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้
Netflix ภาพยนตร์ ซีรีส์ ซ้ำวัน กับ Someone เขาชุมทอง คะนองชุมโจร สงคราม ส่งด่วน เต้ย จรินทร์พร เกรท วรินทร ชาร์เลท วาศิตา แมน ธฤษณุ หม่ำ เพ็ชรทาย Masterchef The Professionals Thailand
