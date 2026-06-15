Market Scarcity in US Stock Market to End in 2026

The market scarcity in the US stock market, which has been observed for nearly two decades, is expected to end in 2026. According to JPMorgan Chase, the number of shares entering the US stock market through various means, such as initial public offerings (IPOs), share increases, and other forms of capital raising, is expected to reach approximately 1.5 trillion dollars in the next two years. This could potentially reverse the trend of declining share circulation and lead to a significant increase in the number of shares entering the market.
ตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่า ‘ตลาดเริ่มขาดแคลนหุ้น’ หรือ Scarcity เนื่องจากในแต่ละปี หุ้นจำนวนมหาศาลถูกดึงออกจากตลาดผ่านการซื้อหุ้นคืน ( Share Buyback ) โดยเฉพาะบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่ซื้อหุ้นคืนรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในมือสาธารณชนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2026 นี้ สถานการณ์ดังกล่าวจะเปลี่ยนไป จากการประเมินของ JPMorgan Chase คาดว่าการเสนอขายหุ้น IPO การขายหุ้นเพิ่มทุนและการระดมทุนผ่านหุ้นรูปแบบอื่น ๆ จะทำให้มีหุ้นใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ราว 1.
5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีข้างหน้า แม้จะหักผลกระทบจากการซื้อหุ้นคืนแล้วก็ตาม และหากตัวเลขนี้เกิดขึ้นจริง จะเท่ากับว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการออกหุ้นสุทธิมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 หรือยุคดอทคอมบูมในอดี
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