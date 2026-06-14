맨체스터 유나이티드가 루벤 아모림 감독의 해고 시 지불해야 하는 대규모 보상금이 아모림 감독이 AC 밀란의 새 감독으로 빠르게 취임할 경우 감소할 수 있다는 소식이 나왔다. 유나이티드의 재무 보고서에 따르면 보상금은 최대 1,840만 유로에 달하며, 이는 아모림과 그의 스태프에 대한 금액을 포함한다. 밀란은 감독 자리를 공석으로 두고 있으며, 아모림 외에도 올리버 글라스너와 마티아스 야이슬레 등 다른 후보들을 고려하고 있다.
สื่อ 정보에 따르면 맨체스터 유나이티드는 루벤 아모림 감독이 해고될 경우 상당한 보상금을 부담해야 할 수 있지만 만약 그가 AC 밀란의 새 감독으로 임명된다면 재정 부담을 덜 수 있는 가능성이 있다.
맨체스터 유나이티드는 아모림 감독이 AC 밀란의 차기 감독으로 고려되고 있다는 보고가 나온 후, 올여름 이적 시장에서 재정적으로 긍정적인 소식을 받을 수도 있다. 유나이티드는 2월 재무 보고서에서 아모림 감독을 해고할 경우 최대 1,840만 유로(1,590만 파운드, 약 7억 3,940만 밧)의 보상금을 지불해야 할 수 있다고 공개했다. 이 금액은 아모림 감독과 함께 유나이티드를 떠난 스태프들인 카를로스 카바예르, 아델리오 칸디도, 에마누엘 페로 및 조 비탈에 대한 보상금도 포함되어 있다. 그러나 보고서는 아모림이 조속히 새 직장을 구할 경우 이러한 부담이 줄어들 가능성이 있다고 지적했다.
밀란은 이전 시즌 말 disappointing 한 결과로 인해 마시밀리아노 Allegri와 결별한 후 루벤 아모림을 적절한 감독 후보로 보고 있다. 밀란은 최근 5위로 시즌을 마치며 4위 코모보다 1점 뒤져 유로파 리그 출전권을 놓쳤다. 아모림 외에도, 올리버 글라스너(전 크리스털 팰리스 감독)와 아를利亚 감독(알 아흘리) 역시 밀란의 감독 후보로 거론되고 있다. Fabrizio Romano는 밀란이 이와 관련해 대화를 나눴다고 보도했다
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