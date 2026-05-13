Man Recovers $395K Bitcoin from a Decade-Old Wallet Using AI

The story of a man using AI to successfully recover Bitcoin that he lost over a decade ago. This success story highlights the potential of AI in the crypto space and the potential value of collecting old Bitcoin wallets.
ข่าวนี้ไม่ส่งผลโดยตรงต่อราคา Bitcoin แต่ช่วยสร้างแรงดึงดูดให้ผู้คนสนใจในคุณค่าของ BTC และพลังของ AI ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวงการคริปโต อาจช่วยกระตุ้นให้คนที่ถือ Bitcoin ตั้งแต่ยุคแรกกลับมาตรวจสอบกระเป๋าเงินเก่าของตัวเองได้ เมื่อวันที่ 13 พ.
ค. 2569 ตามเวลาไทย ผู้ใช้ X ที่รู้จักกันในชื่อ @cprkrn ได้ประกาศความสำเร็จที่หลายคนฝันถึงมานานกว่า 11 ปี นั่นคือการกู้คืน Bitcoin 5 เหรียญจากกระเป๋าเงินที่ถูกล็อกตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย โดยมูลค่า ณ ขณะนั้นอยู่ที่ราว $395,000 ตามรายงานจากNEW: A man recovered 5 BTC (~$395K) after using Claude to crack a Bitcoin wallet he'd been locked out of for nearly a decade.
After trying 3.5 trillion passwords, Claude matched an old seed phrase from a college notebook to a 2019 wallet backu
