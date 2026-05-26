Mahaeuniversity Rankings 2026: Top 5 Universities for Employment Outcomes and Employer Reputation

The QS World University Rankings 2026 has revealed the top 5 universities in Thailand for Employment Outcomes and Employer Reputation. These universities are known for their strong alumni networks, high employment rates, and positive reputation among employers.
เลือกมหาวิทยาลัยยังไงให้ ‘เรียนจบแล้วมีงานทำ’ กลายเป็นคำถามสำคัญของนักเรียนและผู้ปกครองในยุคที่ตลาดแรงงานแข่งขันสูงขึ้นทุกปี เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์บัณฑิต เครือข่ายศิษย์เก่า และทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนายจ้าง ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2564–2569) สะท้อนภาพชัดขึ้นจากการจัดอันดับด้านชื่อเสียงกับนายจ้าง ( Employer Reputation ) และผลลัพธ์การจ้างงาน ( Employment Outcomes ) ของ QS World University Rankings และ QS Asia University Rankings ซึ่งใช้ข้อมูลจากเครือข่ายนายจ้างทั่วโลก ประกอบกับภาพรวมการยอมรับขององค์กรในไทย ทำให้เห็นรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ถูกมองว่า ‘จบแล้วพร้อมทำงาน’ มากที่สุดในสายตาผู้จ้างงานยังคงถูกมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศในสายตานายจ้าง ทั้งด้านวิชาการ ความเป็นผู้นำ และเครือข่ายศิษย์เก่า โดยเฉพาะสายธุรกิจ วิศวกรรม นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และแพทยศาสตร์ QS World University Rankings ชี้ว่า จุฬาฯ มีคะแนนโดดเด่นด้าน Employer Reputation และ Employment Outcomes ต่อเนื่อง พร้อมติดอันดับมหาวิทยาลัยไทยอันดับ 1 หลายปีซ้อน และเป็นสถาบันไทยที่มีผลลัพธ์ด้านการจ้างงานโดดเด่นระดับโลกโดดเด่นเรื่องสายสุขภาพ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี บัณฑิตจากมหิดลได้รับความเชื่อมั่นสูงจากโรงพยาบาล อุตสาหกรรมสุขภาพ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และองค์กรระดับนานาชาติ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหิดลยังคงอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยไทยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพบัณฑิตและงานวิจัยสูง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากผู้จ้างงานโดยตรงเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่นายจ้างมักให้คะแนนสูงในสายกฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และดิจิทัลธุรกิจ ข้อมูลจาก QS World University Rankings 2026 ระบุว่า ธรรมศาสตร์มีอันดับด้าน Employment Outcomes อยู่ในกลุ่มต้นของประเทศไทย และยังได้คะแนน Employer Reputation ดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดแรงงานต่อบัณฑิตโดยตรงได้รับความนิยมในกลุ่มนายจ้างทั้งภาคเหนือและองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรม เกษตร เทคโนโลยี และธุรกิจ จุดแข็งสำคัญคือบัณฑิตมีทักษะปฏิบัติจริง และมีความพร้อมในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ชื่อจะโดดเด่นด้านเกษตร แต่ปัจจุบันนายจ้างให้ความเชื่อมั่นในหลากหลายสาขา ทั้งวิศวกรรม ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร และดิจิทัลเทคโนโลยีขึ้นชื่อเรื่องวิศวกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบิน ดิจิทัล และ AI โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี โรงงาน และองค์กรข้ามชาติที่ต้องการบุคลากรสายเทคนิคเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยนายจ้างจำนวนมากมองว่าบัณฑิตมีทักษะเชิงปฏิบัติสูงและทำงานเป็นทีมได้ด.
เลือกมหาวิทยาลัยยังไงให้ ‘เรียนจบแล้วมีงานทำ’ กลายเป็นคำถามสำคัญของนักเรียนและผู้ปกครองในยุคที่ตลาดแรงงานแข่งขันสูงขึ้นทุกปี เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์บัณฑิต เครือข่ายศิษย์เก่า และทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนายจ้าง ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2564–2569) สะท้อนภาพชัดขึ้นจากการจัดอันดับด้านชื่อเสียงกับนายจ้าง (Employer Reputation) และผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes) ของ QS World University Rankings และ QS Asia University Rankings ซึ่งใช้ข้อมูลจากเครือข่ายนายจ้างทั่วโลก ประกอบกับภาพรวมการยอมรับขององค์กรในไทย ทำให้เห็นรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ถูกมองว่า ‘จบแล้วพร้อมทำงาน’ มากที่สุดในสายตาผู้จ้างงานยังคงถูกมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศในสายตานายจ้าง ทั้งด้านวิชาการ ความเป็นผู้นำ และเครือข่ายศิษย์เก่า โดยเฉพาะสายธุรกิจ วิศวกรรม นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และแพทยศาสตร์ QS World University Rankings ชี้ว่า จุฬาฯ มีคะแนนโดดเด่นด้าน Employer Reputation และ Employment Outcomes ต่อเนื่อง พร้อมติดอันดับมหาวิทยาลัยไทยอันดับ 1 หลายปีซ้อน และเป็นสถาบันไทยที่มีผลลัพธ์ด้านการจ้างงานโดดเด่นระดับโลกโดดเด่นเรื่องสายสุขภาพ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี บัณฑิตจากมหิดลได้รับความเชื่อมั่นสูงจากโรงพยาบาล อุตสาหกรรมสุขภาพ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และองค์กรระดับนานาชาติ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหิดลยังคงอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยไทยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพบัณฑิตและงานวิจัยสูง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากผู้จ้างงานโดยตรงเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่นายจ้างมักให้คะแนนสูงในสายกฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และดิจิทัลธุรกิจ ข้อมูลจาก QS World University Rankings 2026 ระบุว่า ธรรมศาสตร์มีอันดับด้าน Employment Outcomes อยู่ในกลุ่มต้นของประเทศไทย และยังได้คะแนน Employer Reputation ดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดแรงงานต่อบัณฑิตโดยตรงได้รับความนิยมในกลุ่มนายจ้างทั้งภาคเหนือและองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรม เกษตร เทคโนโลยี และธุรกิจ จุดแข็งสำคัญคือบัณฑิตมีทักษะปฏิบัติจริง และมีความพร้อมในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ชื่อจะโดดเด่นด้านเกษตร แต่ปัจจุบันนายจ้างให้ความเชื่อมั่นในหลากหลายสาขา ทั้งวิศวกรรม ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร และดิจิทัลเทคโนโลยีขึ้นชื่อเรื่องวิศวกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบิน ดิจิทัล และ AI โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี โรงงาน และองค์กรข้ามชาติที่ต้องการบุคลากรสายเทคนิคเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยนายจ้างจำนวนมากมองว่าบัณฑิตมีทักษะเชิงปฏิบัติสูงและทำงานเป็นทีมได้ด
QS World University Rankings Employment Outcomes Employer Reputation Thai Universities Business Engineering Law Nursing Medicine Agriculture Science Research Technology AI Industry Services Employment Job Market Career Education University Rankings Alumni Networks Employer Trust Job Opportunities Career Prospects Industry Trends Technology Advancements AI And Technology Industry And Services Employment Outcomes Employer Reputation Job Market Trends Career Prospects Industry And Services Employment Outcomes Employer Reputation Job Market Trends Career Prospects Industry And Services Employment Outcomes Employer Reputation Job Market Trends Career Prospects Industry And Services
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เชียงใหม่เปิดฉาก Pride Month แห่งแรกของไทย จากขบวนสีรุ้งสู่การประกาศเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมจังหวัดเชียงใหม่เปิดฉาก Pride Month 2026 อย่างเป็นทางการเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ผ่านงาน Chiang Mai Pride 2026 ที่จัดขึ้นใจกลางเมืองบริเวณ
Read more »
7 สาวยิมนาสติกลีลาไทยคว้าตั๋วเอเชียนเกมส์ 2026 หลังจบที่ 9 เอเชียทีมนักยิมนาสติกลีลาสาวไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่คีร์กีซสถาน คว้าโควตาลุยเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่นได้ครบ 7 คน หลังจบอันดับ 9 ของทวีปเอเชีย
Read more »
'รัฐณพัฒน์' คว้าแชมป์ไทยแลนด์ โบว์ลิ่งทัวร์ สนาม 2รัฐณพัฒน์ ฉัตรไชยศิริ อดีตแชมป์ประเทศไทย ปี 2564 คว้าแชมป์ โบว์ลิ่ง รายการ การประปานครหลวง ไทยแลนด์ โบว์ลิ่งทัวร์ ประจำปี 2569 หรือ MWA – Thailand Bowling Tour 2026 (เอ็มดับเบิลยูเอ ไทยแลนด์ โบว์ลิ่ง ทัวร์ 2026) สนาม 2 ไปครอง
Read more »
วิธีเลือกซื้อหัวชาร์จไว สำหรับมือถือ แท็บเล็ต และแล็ปท็อป ปี 2026วิธีเลือกซื้อหัวชาร์จไวปี 2026 สำหรับมือถือ แท็บเล็ต และแล็ปท็อป เลือกกี่วัตต์ดี USB-C PD, PPS, GaN คืออะไร เลือกหัวชาร์จให้คุ้มและปลอดภัย
Read more »
ฉั่วฮะเส็งยกเครื่องดิจิทัลและซัพพลายเชน รุกตลาดโลก 55 ประเทศ โชว์ศักยภาพงาน THAIFEX ตอกย้ำผู้นำน้ำพริกเผาไทย“ฉั่วฮะเส็ง” กางโรดแมป 2026 ทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ ยกเครื่องดิจิทัล-ซัพพลายเชน รุกตลาดเครื่องปรุงรสโลกเต็มพิกัด ตอกย้ำเบอร์ 1 น้ำพริกเผาไทย ขนทัพสินค้าโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 มัดใจผู้บริโภคยุคใหม่ใน 55 ประเทศทั่วโลก
Read more »
Ripple เตรียมปลดล็อกเหรียญ 1 พันล้าน XRP แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนักRipple เตรียมดำเนินการปลดล็อกเหรียญจำนวน 1 พันล้าน XRP จากระบบ Escrow ในวันที่ 1 มิถุนายน 2026 แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนัก เนื่องจาก Ripple มักจะนำเหรียญกลับไปทำการล็อกซ้ำ
Read more »