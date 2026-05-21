MV"ลิซ่า"คนไทยคนแรกร้อง "Goals" เพลงฟุตบอลโลก 2026 เต้นสะบัด อวดหุ่นโซ๊ะในชุดนักกีฬา พบกับ "Goals", เพลงสนุกสไตล์Laitin ที่ร้องร่วมกันนี้มานะ

MV มาแล้ว! "ลิซ่า" คนไทยคนแรกร้อง "Goals" เพลงฟุตบอลโลก 2026 เต้นสะบัด อวดหุ่นโซ๊ะในชุดนักกีฬา มาเพื่อสร้างตำนานของแท้ สำหรับซุปตาร์ระดับโลกชาวไทย "Lisa" หรือ "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" เพราะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร้อง "Goals" เพลงฟุตบอลโลก 2026 ของทาง FIFA ล่าสุดปล่อย MV "Goals" ออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว
MV มาแล้ว!
"ลิซ่า" คนไทยคนแรกร้อง "Goals" เพลงฟุตบอลโลก 2026 เต้นสะบัด อวดหุ่นโซ๊ะในชุดนักกีฬา มาเพื่อสร้างตำนานของแท้ สำหรับซุปตาร์ระดับโลกชาวไทย "Lisa" หรือ "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" เพราะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร้อง "Goals" เพลงฟุตบอลโลก 2026 ของทาง FIFA ล่าสุดปล่อย MV "Goals" ออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่าสมมงตัวท็อป เพราะ "ลิซ่า" ร้องเพลงเปิดเป็นคนแรก เดินสับๆข้างสนาม อวดหุ่นแซ่บที่โซ๊ะมากในชุดนักกีฬาสีเหลืองน้ำเงิน ทั้งร้อง ทั้งเต้น โดยรวมแล้วโคตรจะเริ่ดและมีแต่คำว่าภูมิใจ ต่อไปก็ส่งต่อไปที่ "อนิตตา" (Anitta) นักร้องตัวท็อปจากบราซิล ที่ร้องเพลงท่ามกลางเปลวไฟสีฟ้าที่ลุกโชนอยู่รอบๆ และปิดท้าย "เรมา" (Rema) แรปเปอร์จากไนจีเรียที่รัวแร็ปกันสุดพลัง ซึ่ง "Goals" เป็นเพลงสนุกสนานผสมผสมความเป็นละตินได้อย่างดี "ลิซ่า" จะขึ้นแสดงพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ณ สนาม SoFi Stadium เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 มิถุนายน ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่าง Katy Perry, Future และ Tyla ฯลฯ แฟนๆรอให้กำลังใจคนสวยคนนี้ได้เลยจ้
ลิซ่า ลิซ่า ลลิษา มโนบาล Goals ลิซ่า ลิซ่า ร้องเพลง ลิซ่า ฟุตบอลโลก ลิซ่า ร้องเพลง ล่าสุด ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ฟุตบอลโลก บราซิล ไนจีเรีย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
บีโอไอปลื้มงานซับคอนคึกคัก ดันผู้ประกอบการสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกบีโอไอเผยความสำเร็จการจัดงาน “SUBCON Thailand 2026” มีผู้ร่วมงาน 50,000 คน ยอดเจรจาธุรกิจ 9,600 คู่ คาดเกิดมูลค่าซื้อขาย 23,000 ล้านบาท
Read more »
โปรตุเกส ประกาศชื่อ 27+1! รำลึกถึง “ดีโอโก้ โชต้า”-โรนัลโด้ นำทัพบู๊บอลโลกสมัย 6โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ กุนซือทีมชาติโปรตุเกส ประกาศชื่อขุนพลบู๊ฟุตบอลโลก 2026 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยกุนซือชาวสเปนเผยว่า ทัพ “ฝอยทอง” จะเดินทางสู่ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยนักเตะ “27+1” คน เพื่อสื่อถึง ดีโอโก้ โชต้า ดาวยิงผู้ล่วงลับ
Read more »
Vitalik เผยแผนยกระดับความเป็นส่วนตัว Ethereum ด้วย AA และ FOCILVitalik Buterin เปิดเผยแผนระยะสั้นยกระดับ Ethereum ด้วย Account Abstraction, FOCIL และ Keyed Nonces เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและต้านการเซ็นเซอร์ใน Hegota fork ปี 2026
Read more »
รัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน ในศึกฟุตบอลโลกรัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน โดยให้ความหวังว่าจะได้ดูฟรี อีกครั้ง ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งมีดราม่ามากมาย เกี่ยวกับปัญหาการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก หรือกีฬาสำคัญ ที่เกิดขึ้นแบบซ้ำซาก รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลจากรัฐบาล หรือจากกองทุนภาครัฐมาอุดหนุน
Read more »
Thai Singer Lisa Perform at Football World Cup 2026 OpeningThai singer Lisa will perform at the Football World Cup 2026 opening along with Katy Perry, Future, and Tyla on June 12, 2026 in Los Angeles, USA. The teaser song 'Goals' featuring Lisa was released on May 20, 2019, and it includes Annitta and Rema. The song will be released next day.
Read more »
Google I/O 2026: วัฒนธรรมที่ AI สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้Google I/O 2026 ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญสำหรับวงการเทคโนโลยีในปีนี้ โดย Google ได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ AI สามารถปฏิบัติงานแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read more »