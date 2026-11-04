MTS Gold คาดทองโลกปรับฐานรับแรงขาย เฝ้าดูทิศทางดอกเบี้ยเฟด
MTS Gold ประเมินความเสี่ยงทองโลกปรับลดลงใต้แนวรับ 3,950 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ จากความกังวลนโยบายดอกเบี้ยเฟด โดยมองภาพระยะยาวยังสนับสนุนจากเทรนด์ลดพึ่งดอลลาร์สหรัฐ
นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณย์ศิริธิริ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท MTS Gold หรือ แม่ทองสุก ให้มุมมองต่อทิศทางราคาทองคำว่า ในระยะสั้นมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานลดลงต่อเนื่อง หลังเผชิญแรงกดดันจากแรงขายออกมาในตลาดอย่างหนักจนทะลุแนวรับสำคัญบริเวณ 3,950 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์
ปัจจัยกดดันราคาทองคำโลกและนโยบายธนาคารกลาง
สาเหตุหลักของความผันผวนในขณะนี้ มาจากความกังวลของนักลงทุนต่อมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ที่อาจตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง หรือมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าดึงดูดของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่สร้างดอกเบี้ยAlso readMTS Gold ชี้ทองคำโลกเคลื่อนไหว Sideways Down ให้กรอบไทย 68,300-69,300 บาท
แม้ว่าสถานการณ์ในระยะสั้นจะมีความตึงเครียดและมีความเสี่ยงสูงต่อการปรับตัวลงของราคาทองคำโลก แต่ยังมีการมองเห็นปัจจัยสนับสนุนในระยะยาวที่น่าสนใจ นั่นคือเทรนด์การลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ De-dollarization ที่ยังคงเป็นแนวทางหลัก
นอกจากนี้ ปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็กลายเป็นปัจจัยเสริมที่สนับสนุนความต้องการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) สำหรับนักลงทุนสถาบันและส่วนบุคคลที่ต้องการ hedge ความเสี่ยงจากมูลค่าเงินตราหลักของโลก
สถานการณ์และแนวรับสำคัญทองคำในประเทศ
ในส่วนของราคาทองคำในประเทศ กลุ่มบริษัท MTS Gold หรือแม่ทองสุก มองว่าขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างฐานราคาใหม่ (Re-base) โดยมีระดับ 60,000 บาท เป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนควรจับตามองอย่างใกล้ชิด
ก่อนจะมาถึงจุดนี้ ราคาทองคำในประเทศได้สูญเสียแนวรับเดิมบริเวณ 67,000 บาท และ 63,000 บาท ไปก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถพยุงราคาไว้ได้ ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงและล่าสุดได้ลงมาทดสอบที่บริเวณ 62,000 บาทแล้ว
กลยุทธ์การลงทุนสำหรับผู้ถือครองและนักลงทุนใหม่
สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุน แม่ทองสุกแนะนำว่า นักลงทุนที่มีระยะกลางถึงยาว ซึ่งถือครองทองคำมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และถือครองอย่างต่อเนื่อง สามารถพิจารณาทยอยสะสมทองเพิ่มเติมเมื่อราคาเกิดการปรับตัวลง เพื่อเฉลี่ยต้นทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นนักลงทุนด้วยเงินเย็น ซึ่งปัจจุบันถือครองทองคำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบขายเพื่อตัดขาดทุนในช่วงนี้ เนื่องจากแนวโน้มระยะยาวยังมีปัจจัยหนุนอยู่
ข้อควรระวังสำหรับนักลงทุนระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระยะสั้นควรระมัดระวังความผันผวนของราคาอย่างใกล้ชิด และควรบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน โดยไม่ปล่อยให้ความผันผวนระยะสั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว
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