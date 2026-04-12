MTS ประเมินราคาทองคำ: แนวโน้มระยะสั้นยังผันผวน, จับตาความขัดแย้งและความตึงเครียด

MTS วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้น โดยคาดการณ์กรอบราคา พร้อมจับตาปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ และราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น
บริษัท MTS ประเมินกรอบ ราคาทองคำ ในตลาดโลกในระยะสั้น โดยคาดการณ์แนวรับอยู่ที่ 4,650-4,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และแนวต้านอยู่ที่ 4,800-4,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ MTS วิเคราะห์ แนวโน้ม ราคาทองคำ ว่าได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเจรจาเพื่อยุติ ความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้ ราคาทองคำ ปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนให้ราคากลับมาปรับตัวขึ้นและปิดตลาดที่ระดับ 4,760 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในช่วงเช้าของวันที่ 10 เมษายน 2569
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในบริเวณ 4,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โดยรวมของการเจรจายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ประเด็นสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัด โดยอนุญาตให้เรือจากประเทศพันธมิตรเท่านั้น และมีจำนวนเรือผ่านได้เพียง 15 ลำ ซึ่งลดลงอย่างมากจากช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งที่สามารถผ่านได้ประมาณ 140 ลำ เหตุการณ์นี้ยังคงสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง\สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดตลาดที่ 95.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านอุปทานที่ยังคงมีอยู่และกำลังส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก ดัชนี GDP เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าปรับลดลง -0.2% ซึ่งเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในบางส่วน ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ โดยนักลงทุนอาจพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งสิ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินแนวโน้มราคาทองคำ แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนสูง\ในมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หรือที่เรียกว่า Sideways โดยราคามีการปรับตัวตามข่าวสารต่างๆ เป็นหลัก หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 4,650 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และแนวต้านอยู่ที่ 4,800-4,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ ตลาดทองคำยังคงมีความผันผวนสูง และปัจจัยหลายประการสามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้อย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนในทองค
