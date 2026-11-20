MSI เปิดตัว Prestige N16 Flip AI+ โน้ตบุ๊ก AI เครื่องแรกในไทยใช้ชิป NVIDIA RTX Spark
MSI เปิดตัวโน้ตบุ๊ก 2-in1 Prestige N16 Flip AI+ ใช้ชิป NVIDIA RTX Spark N1X ประมวลผล AI บนเครื่องได้ทันที ราคาเริ่มต้น 104,990 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในประเทศไทย
บริษัท เอ็มเอสไอ ( MSI) ผู้นำระดับโลกด้านคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี NVIDIA RTX Spark เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือ MSI Prestige N16 Flip AI+ ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊ก 2-in-1 รุ่นแรกของบริษัทที่ใช้แพลตฟอร์มนี้โดยเฉพาะ
สถาปัตยกรรมชิป Superchip N1X สำหรับ AI บนเครื่อง
MSI Prestige N16 Flip AI+ ใช้ซูเปอร์ชิป NVIDIA RTX Spark N1X ที่ผสาน GPU NVIDIA Blackwell RTX จำนวน 6,144 คอร์ เข้ากับ CPU NVIDIA Grace จำนวน 20 คอร์ และหน่วยความจำแบบรวมศูนย์ (Unified Memory) สูงสุด 128GB ไว้ในชิปเดียวAlso readAI เผชิญสองแรงกระแทก ลงทุนอย่างไร
สถาปัตยกรรมนี้ช่วยสร้างพลังประมวลผล AI สูงสุดที่ 1 เพตะฟลอป (FP4) ทำให้นักพัฒนา นักสร้างสรรค์เนื้อหา และองค์กร สามารถรันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) AI Agent และเวิร์กโฟลว์สร้างภาพและวิดีโอด้วย AI ได้โดยตรงบนตัวเครื่อง
การประมวลผลทั้งหมดทำงานผ่านแพลตฟอร์ม NVIDIA CUDA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 โดยที่ข้อมูลและไฟล์งานจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ตลอดเวลา สิ่งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายคลาวด์รายเดือนและเพิ่มความเร็วในการตอบสนองโดยไม่ต้องรอการเชื่อมต่อเครือข่าย
โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เชื่อม GPU Blackwell RTX กับ CPU Grace ผ่านเทคโนโลยี NVIDIA NVLink-C2C พร้อม Tensor Cores เจเนอเรชันที่ 5 ที่รองรับความแม่นยำระดับ FP4 หน่วยความจำแบบรวมศูนย์ขนาด 128GB ที่ CPU และ GPU ใช้ร่วมกันเปิดทางให้รัน LLM ขนาดใหญ่
ความสามารถด้านความจำยังช่วยให้สามารถทำ RAG ที่ละเอียดขึ้นและทำงานกับโปรเจกต์ 3D ขนาดสูงสุดประมาณ 90GB ได้บนเครื่องโดยตรง พร้อมทั้งเปิดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ค้างไว้หลายตัวพร้อมกันได้โดยไม่ติดขัด
ประสิทธิภาพด้านงานสร้างสรรค์และเกมมิ่ง
RTX Spark ได้รับการปรับแต่งเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ครีเอเตอร์ใช้จริง โดยใน DaVinci Resolve ใช้ Tensor Cores เร่งกระบวนการเกรดสีและเครื่องมือตัดต่อ AI ส่วน Blender ใช้ DLSS 4.5 Ray Reconstruction เพื่อแสดงผล Path Tracing แบบเรียลไทม์
Adobe Premiere Pro ได้รับประโยชน์จาก NVENC/NVDEC ในการเร่งการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอ ขณะที่ ComfyUI สามารถรันเวิร์กโฟลว์ Diffusion บนเครื่องด้วย NVFP4 เพื่อสร้างวิดีโอได้เร็วขึ้น สายเกมมิ่งก็ได้รับประโยชน์จาก Ray Tracing DLSS และ Reflex ในเครื่องเดียวกัน
ระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber และ Intra Flow ช่วยรักษาประสิทธิภาพให้คงที่เมื่อรัน AI Agent หรือ Inference ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ชิป RTX Spark นี้เป็นชิป RTX ที่ประหยัดพลังงานที่สุดที่ NVIDIA เคยผลิต
อุปกรณ์มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 99.9Wh และการชาร์จเร็ว USB-C PD 3.1 ที่ 140W ทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งขณะเสียบปลั๊กและใช้แบตเตอรี่ภายในตัว
สเปกจอภาพและฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม
MSI Prestige N16 Flip AI+ มาพร้อมบานพับ 360 องศาที่ใช้งานได้ใน 4 โหมด ได้แก่ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต เต็นท์ และพรีเซนเทชัน ผู้ใช้สามารถเลือกหน้าจอขนาด 16 นิ้วได้สองแบบคือ UHD+ (3840 x 2400) Tandem OLED หรือ 2.8K (2880 x 1800) OLED
หน้าจอทั้งสองแบบเป็นแบบสัมผัสมุมกว้างครอบคลุมสี 100% DCI-P3 รองรับ VRR 30-120Hz และผ่านมาตรฐาน VESA DisplayHDR True Black 1000 สำหรับจอ UHD+ Tandem OLED ให้ความสว่างสูงสุดมากกว่า 1,000 นิต มีค่า Delta E ต่ำกว่า 1 และผ่านการรับรอง Calman Verified
ทุกรุ่นมาพร้อมกับ MSI Nano Pen ปากกาดีไซน์จดสิทธิบัตรสำหรับจดโน้ต สเก็ตช์ และคอมเมนต์งาน ปากกาสามารถเก็บในช่องใต้ตัวเครื่องและชาร์จไฟในตัวได้ นอกจากนี้ยังมี MSI Action Touchpad ที่ใหญ่ขึ้น 53% พร้อมโซนท่าทางที่ปรับแต่งได้
ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 1.9 กก. และหนา 13.9-16.9 มม.มาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อครบครันเช่น USB4 Type-C รองรับ Thunderbolt 4 จำนวน 2 พอร์ต USB 3.2 Gen2 Type-A 2 พอร์ต และ HDMI 2.1 รองรับ 8K@120Hz เชื่อมต่อไร้สายด้วย Wi-Fi 7 และ Bluetooth 5.4
ราคาและการวางจำหน่ายในประเทศไทย
MSI Prestige N16 Flip AI+ พร้อมวางจำหน่ายแล้วในวันนี้ในประเทศไทยในราคาเริ่มต้น 104,990 บาท ทุกรุ่นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Microsoft Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic พื้นที่คลาวด์ 100GB นาน 1 ปี
ยังมี MSI Nano Pen และกระเป๋า MSI Topload Bag ร่วมด้วย พร้อมรับประกัน 2 ปี ซึ่งประกอบด้วย Global 1 ปี และประเทศไทย 1 ปี พร้อมบริการรับ-ส่งเครื่องถึงที่ในเขตกรุงเทพฯ
สำหรับลูกค้าที่ซื้อ MSI Prestige N16 Flip AI+ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จะได้รับโปรโมชัน Early Bird Bundle ซึ่งประกอบด้วย MSI Dual Drive 128GB MSI Care Plus 1 ปี และประกันอุบัติเหตุ 1 ปี
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://msi.gm/S45CE919 หรือ MSI Store และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ข้อมูลสินค้าระบุชัดเจนว่าทุกรุ่นใช้ NVIDIA RTX Spark N1X พร้อม GPU 6144-core และ CPU 20-core สี Platinum Gray และแบตเตอรี่ 99.9Whr
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