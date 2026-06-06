MSI เปิดตัว Prestige N16 Flip AI+ โน้ตบุ๊ก AI รุ่นแรกด้วยแพลตฟอร์ม RTX Spark ร่วมกับ NVIDIA

MSI ร่วมกับ NVIDIA เปิดตัว Prestige N16 Flip AI+ โน้ตบุ๊ครุ่นแรกบนแพลตฟอร์ม RTX Spark ออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI และ Creative Workflow ในเครื่องเดียว มาพร้อมหน้าจอ UHD+ Tandem OLED ขนาด 16 นิ้ว brightness สูงสุดเกิน 1,000 นิต และแบตเตอรี่ 99.9Wh เน้นความยาวนานของการทำงานหนัก
มาพร้อมหน้าจอ UHD+ Tandem OLED ขนาด 16 นิ้ว และแบตเตอรี่ความจุ 99.9Wh RTX Spark ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งการรัน Personal Agent และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) บนเครื่อง, แอปพลิเคชัน Generative AI และการเล่นเกมด้วยชุดเทคโนโลยี RTX ครบชุด แพลตฟอร์มใหม่นี้ยังเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อให้โน้ตบุ๊กบางเบาสามารถรันงานหนักได้ยาวนานขึ้น Prestige N16 Flip AI+ เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นแรกที่ MSI พัฒนาร่วมกับ NVIDIA บนแพลตฟอร์มนี้ ตั้งเป้าเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการทั้ง AI และ creative workflow ในเครื่องเดียว หน้าจอขนาด 16 นิ้วใช้เทคโนโลยี Tandem OLED ที่ซ้อนชั้นเปล่งแสง 2 ชั้นเข้าด้วยกัน ouwfnag亮度สูงสุดเกิน 1,000 นิต พร้อมอายุการใช้งานของหน้าจอที่ยาวนานกว่า OLED แบบดั้งเดิม ครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 ได้ 100% ค่าความแม่นยำสี Delta E ต่ำกว่า 1 และผ่านการรับรอง Calman Verified ทุกหน้าจอ รองรับ Variable Refresh Rate ( VRR ) สำหรับการแสดงผลที่ลื่นไหลในการเล่นเกมและตัดต่อวิดีโอ พร้อมรองรับการสัมผัสและ MSI Nano Pen สำหรับการวาดภาพและจดบันทึก ตัวเครื่องรองรับการใช้งาน 4 โหมด ได้แก่ โหมดโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต เต็นท์ และนำเสนอ รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบโดยไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริ.
มาพร้อมหน้าจอ UHD+ Tandem OLED ขนาด 16 นิ้ว และแบตเตอรี่ความจุ 99.9Wh RTX Spark ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งการรัน Personal Agent และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) บนเครื่อง, แอปพลิเคชัน Generative AI และการเล่นเกมด้วยชุดเทคโนโลยี RTX ครบชุด แพลตฟอร์มใหม่นี้ยังเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อให้โน้ตบุ๊กบางเบาสามารถรันงานหนักได้ยาวนานขึ้น Prestige N16 Flip AI+ เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นแรกที่ MSI พัฒนาร่วมกับ NVIDIA บนแพลตฟอร์มนี้ ตั้งเป้าเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการทั้ง AI และ creative workflow ในเครื่องเดียว หน้าจอขนาด 16 นิ้วใช้เทคโนโลยี Tandem OLED ที่ซ้อนชั้นเปล่งแสง 2 ชั้นเข้าด้วยกัน ouwfnag亮度สูงสุดเกิน 1,000 นิต พร้อมอายุการใช้งานของหน้าจอที่ยาวนานกว่า OLED แบบดั้งเดิม ครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 ได้ 100% ค่าความแม่นยำสี Delta E ต่ำกว่า 1 และผ่านการรับรอง Calman Verified ทุกหน้าจอ รองรับ Variable Refresh Rate (VRR) สำหรับการแสดงผลที่ลื่นไหลในการเล่นเกมและตัดต่อวิดีโอ พร้อมรองรับการสัมผัสและ MSI Nano Pen สำหรับการวาดภาพและจดบันทึก ตัวเครื่องรองรับการใช้งาน 4 โหมด ได้แก่ โหมดโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต เต็นท์ และนำเสนอ รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบโดยไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริ
MSI NVIDIA RTX Spark Prestige N16 Flip AI+ Tandem OLED AI Notebook Generative AI UHD+ DCI-P3 Calman Verified VRR Flip Notebook Professional Workflow
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
หวง ผู้บริหารของ Nvidia เป็น Keynote คนสำคัญในงาน Computexงาน Computex ที่กรุงไต้หวันจัดเมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้เห็นภาพต่อไปของวงการคอมพิวเตอร์ในยุค AI โดยมีผู้ผลิตชิป AI เบอร์หนึ่งของโลก นำโดยหวง ผู้บริหารของ Nvidia เป็นหนึ่งใน Keynote คนสำคัญ ตลอดหลายวันที่เขาอยู่ในไต้หวัน ร้านอาหารที่เขาเข้าไปกินกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของนักท่องเที่ยว แฟนคลับเฝ้าหน้าโรงแรมและร้านตัดผมประจำ นักข่าวติดตามทุกย่างก้าว และผู้คนต่อคิวยาวหลายชั่วโมงเพื่อซื้อเสื้อยืด Nvidia หุ้นของ Nvidia ไม่ได้พุ่งแรงเหมือนช่วงแรกของกระแส AI Boom ขณะที่นักลงทุนเริ่มหันไปมองผู้เล่นรายอื่นในระบบนิเวศ AI มากขึ้นคำพูดของหวงสะท้อนแรงกดดันที่ Nvidia กำลังเผชิญ เพราะวันนี้บริษัทไม่ได้แข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่า AI จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองยังสามารถเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดของ AI ต่อไปได้ นอกจากนี้ Nvidia ยังเปิดตัว
Read more »
นักลงทุนสถาบันโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตนักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตเพื่อไปเก็งกำไรในกระแสหลักที่กำลังมาแรงอย่าง AI ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin แผ่วลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การโยกย้ายในลักษณะนี้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงความอ่อนแอชั่วคราวเท่านั้น และเมื่อกระแสความร้อนแรงของกลุ่มเทคโนโลยี AI เริ่มอิ่มตัว เม็ดเงินเหล่านั้นก็พร้อมที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin อีกครั้ง
Read more »
รัฐบาลแคนาดาเปิดแผน ‘AI for All’ อัดฉีดงบ 1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หนุนธุรกิจเทคโนโลยีรัฐบาลแคนาดาเปิดตัวยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘AI for All’ หรือ ‘AI เพื่อทุกคน’ โดยตั้งเป้าผลักดันให้เทคโนโลยี AI กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงานใหม่ 250,000 ตำแหน่งภายในปี 2031 และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ราว 3%
Read more »
Cadence กับ Samsung Foundry ปรับระดับความร่วมมือ 2nm ด้วย Memory, Interface IP และ Agentic AICadence และ Samsung Foundry ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ Memory/IP, รองรับ NVIDIA NVLink‑C2C, และใช้ Agentic AI ในการออกแบบชิป 2nm รุ่นที่สอง เพื่อต่อยอด AI Infrastructure และ Physical AI
Read more »
ASUS เปิดตัวไลน์อัป Next-Gen AI PC ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 รหว่าง ProArt RTX Spark, Zenbook, Vivobook และแอปพลิเคชัน AIบริษัท ASUS ได้ประกาศเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 ครอบคลุมทั้งโน้ตบุ๊ก ProArt รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย NVIDIA RTX Spark, Zenbook 14, Vivobook S Series, เดสก์ท็อป ASUS V Series, แท็บเล็ต ASUS Pad และแอปพลิเคชัน AI ต่างๆ เน้นการทำให้ AI เข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริงสำหรับทุกคน พร้อมความร่วมมือกับ NVIDIA และATTERDescription the latest AI capabilities including ProArt P16 and P14 with RTX Spark Superchip and AI-driven software ecosystem
Read more »
MediaTek ร่วมกับ NVIDIA สร้าง ARM Instruction Set Architecture สำหรับ Windows PCยุค AI กำหนดวางจำหน่ายปี 2026MediaTek และ NVIDIA คว้า together ออกแบบchipe诸葛亮RTX Spark ซึ่งเป็น processor ARM ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Windows PCยุค AI รวม CPU จาก MediaTek กับ GPU familia Blackwell และ AI platform ของ NVIDIA ใน chipe เดียว
Read more »