MSI เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มโน้ตบุ๊ก

MSI ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มโน้ตบุ๊กที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกราฟิกและการใช้พลังงานที่ดีขึ้น
MSI ได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่ม โน้ตบุ๊ก ที่มีความสมดุลระหว่าง ประสิทธิภาพกราฟิก และ การใช้พลังงาน ที่ดีขึ้น ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอขนาด 8 นิ้ว ความละเอียด FHD+ (1920×1200) อัตรารีเฟรช 48-120Hz รองรับ VRR (Variable Refresh Rate) เพื่อลดอาการภาพฉีกขาดระหว่างเล่นเกม หน่วยความจำ LPDDR5x สูงสุด 32GB แบบ Dual Channel และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล NVMe M.2 PCIe Gen4 แบตเตอรี 80Whr รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7 และ Bluetooth 6(MFG) ซึ่งเป็น เทคโนโลยี เพิ่มเฟรมเรตด้วย AI ช่วยให้เกมที่ต้องการสเปคสูงทำงานได้ลื่นขึ้นโดยไม่กระทบประสิทธิภาพพลังงานมากนัก Xbox Mode ใหม่ช่วยให้เปิดและกลับเข้าเกมที่เล่นค้างไว้ได้รวดเร็ว ส่วนเมนู Quick Settings ที่ออกแบบใหม่รองรับการปรับ MFG และควบคุมเฟรมเรตในเกมได้ทันที ตัวเครื่องมีให้เลือกในสี Void Purple น้ำหนัก 785 กรัม นอกจากนี้ยังมีตัวเครื่อง Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น จอ Mini LED ขนาด 18 นิ้ว ความละเอียด 4K (3840×2400) อัตรารีเฟรช 240Hz รับรอง VESA DisplayHDR 1000 และครอบคลุม DCI-P3 100% คีย์บอร์ดเป็นแบบ Cherry Mechanical มีไฟ RGB แยกแต่ละปุ่ม ระบบระบายความร้อนใช้ Vapor Chamber ประสิทธิภาพสูง เสียงออกแบบร่วมกับ Dynaudio ระบบลำโพง 6 ดอก น้ำหนักรวม 3.6 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีชุดของสะสมสุดพิเศษในกล่อง ประกอบด้วยเมาส์เกมมิง แผ่นรองเมาส์ และเหรียญที่ระลึก รวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อครบครัน ทั้ง Thunderbolt 5 จำนวน 2 พอร์ต, USB 3.2 Gen2 Type-A 3 พอร์ต, HDMI 2.1 (รองรับ 8K@60Hz) และ SD Express Card Reader นอกจากนี้ยังมีตัวเครื่อง MSI Artisan Collection ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาด The Starry Night และ Starry Night Over the Rhône ออกแบบผิวฝาเครื่องให้สะท้อนมิติแสงและเงาในแบบงานศิลปะ ขับเคลื่อนด้วย Intel Core Ultra Series 3 จอ OLED 14 นิ้ว FHD+ รองรับ DCI-P3 100% รองรับการใช้งานแบบพับหมุน (2-in-1) น้ำหนักเพียง 1.37 กิโลกรัมสี Stellar White ผิวมุกที่สะท้อนเฉดแดงเมื่อแสงตกกระทบ ขับเคลื่อนด้วย AMD Ryzen 7 8840HX และ RTX 5070 Laptop GPU จอ 16 นิ้ว QHD+ 240Hz โดย Crosshair และยังมีตัวเครื่อง MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น จอ Mini LED ขนาด 18 นิ้ว ความละเอียด 4K (3840×2400) อัตรารีเฟรช 240Hz รับรอง VESA DisplayHDR 1000 และครอบคลุม DCI-P3 100% คีย์บอร์ดเป็นแบบ Cherry Mechanical มีไฟ RGB แยกแต่ละปุ่ม ระบบระบายความร้อนใช้ Vapor Chamber ประสิทธิภาพสูง เสียงออกแบบร่วมกับ Dynaudio ระบบลำโพง 6 ดอก น้ำหนักรวม 3.6 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีชุดของสะสมสุดพิเศษในกล่อง ประกอบด้วยเมาส์เกมมิง แผ่นรองเมาส์ และเหรียญที่ระลึก รวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อครบครัน ทั้ง Thunderbolt 5 จำนวน 2 พอร์ต, USB 3.2 Gen2 Type-A 3 พอร์ต, HDMI 2.1 (รองรับ 8K@60Hz) และ SD Express Card Reader และยังมีการแสดงผลตัวเครื่อง MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic ที่จะวางขายในตลาดจีนก่อน และผู้สนใจเข้าชมสินค้า MSI ในงาน COMPUTEX 2026 สามารถเยี่ยมชมได้ที่บูธ L0118 ชั้น 4 ศูนย์นิทรรศการ Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1 (TaiNEX 1) ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2026 เวลา 09:30-17:30 น.
ตามเวลาไทเป และกำหนดการวางจำหน่ายในแต่ละภูมิภาคจะประกาศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ MSI อีกครั้
