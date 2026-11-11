MSCI ถอดหุ้น Strategy ออกจากดัชนี ผลักดันแรงขาย预估 2.8 พันล้านดอลลาร์
MSCI ประกาศถอดหุ้น Strategy ออกจากดัชนี Global Standard มีผล 30 พ.ย. 2569 ส่งผลให้กองทุนดัชนีต้องขายหุ้นกว่า 13 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดย Bitcoin ของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับพอร์ตนี้
ตลาดหุ้นได้รับทราบข่าวการปรับโครงสร้างดัชนีครั้งสำคัญเมื่อ Morgan Stanley Capital International ( MSCI) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัท Strategy ซึ่งเป็น Former Micro Strategy จะถูกถอดออกจากกลุ่มดัชนี MSCI Global Standard และ MSCI USA Index อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ตลาดซื้อขายปิดทำการในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569
กลไกการถอดหุ้นจากดัชนีและกำหนดการ
กระบวนการถอดชื่อหุ้น Strategy ออกจากดัชนีครั้งนี้เป็นไปตามรายงานการทบทวนดัชนีประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 ที่มีการเผยแพร่รายละเอียดรายชื่อหุ้นที่ต้องปรับออกจากดัชนี โดยเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างพอร์ตการลงทุนของกองทุนที่ติดตามดัชนี (Index Funds) และกองทุนที่เลียนแบบดัชนี (Index-Tracking Funds) เท่านั้น ซึ่งกองทุนเหล่านี้มีพันธกรณีทางสัญญาที่ต้องปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงภายในเวลาปิดตลาดในวันสิ้นสุดการเปลี่ยนผ่านAlso readป.ป.ช.ชี้มูลก๊วนอดีตอาจารย์ มธ. ทุจริตดูงานต่างประเทศ ล็อกสเปกเดินทางก่อนทำจัดจ้างย้อนหลัง เสียหาย 2.8 ล้าน
ระยะเวลาตั้งแต่มีข่าวจนถึงวันกำหนดการขายเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับนักลงทุนและตลาด เนื่องจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือสุ่มเสี่ยงแบบไม่คาดฝัน แต่มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ผู้เล่นในตลาดมีเวลาเพียงพอในการปรับตัว ลดความผันผวนจากการตื่นตระหนก และเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับแรงขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกองทุนขนาดใหญ่
เหตุผลทางกฎระเบียบและปฏิกิริยาจากฝ่าย Strategy
สาเหตุหลักของการตัดสินใจครั้งนี้มาจากการใช้เกณฑ์คัดกรองใหม่เกี่ยวกับ "บริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหลัก" (Non-Operating Companies) โดย MSCI ได้เริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เพื่อระบุบริษัทที่มีงบดุลส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์สำหรับการลงทุนและพึ่งพาการระดมทุนจากภายนอกเป็นหลักในการดำเนินงาน
ก่อนที่ MSCI จะประกาศใช้เกณฑ์นี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 นั้น มีการจำลองข้อมูลย้อนหลังด้วยข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มว่าหุ้นของ Strategy บริษัท Metaplanet ของญี่ปุ่น และ Yellow Cake ของสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มสูงที่จะถูกคัดออกจากระบบดัชนีดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นในการนิยามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีระดับสากล
ทางด้านบริษัท Strategy ได้แสดงจุดยืนและข้อกังวลผ่านรายงานแบบ 10-Q สำหรับไตรมาสที่ 3 ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) โดยระบุว่ามีความคาดหวังสูงว่าหุ้นของบริษัทอาจจะถูกคัดออกในการทบทวนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม การบริหารโดย Michael Saylor และ Phong Le ได้เคยยื่นเรื่องคัดค้านต่อคณะกรรมการดัชนีของ MSCI อย่างแข็งขันโดยให้เหตุผลว่านิยามคำว่า "Non-Operating" ที่ MSCI ใช้ในปัจจุบันขาดฐานรองรับที่ชัดเจนจากมาตรฐานการบัญชี US GAAP หรือ IFRS
ผลกระทบเชิงปริมาณต่อสภาพคล่องและราคา
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า กองทุนที่ติดตามดัชนี MSCI ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้น Strategy กำลังถือครองหุ้นอยู่ประมาณ 13 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.1% ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายสู่ตลาดโดยรวม ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อราคาหุ้นในระยะสั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปรับพอร์ตในกรอบเวลาที่จำกัด
JPMorgan ประเมินมูลค่าแรงขายที่อาจเกิดขึ้นจากกองทุนดัชนีกลุ่มนี้ไว้ที่ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความหมายต่อสภาพคล่องของตลาดอย่างมาก โดยบริษัท Strategy ระบุในเอกสารเปิดเผยข้อมูลว่าหุ้นจำนวน 13 ล้านหุ้นดังกล่าว คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้น MSTR ถึงประมาณ 60% ซึ่งหมายความว่าแรงขายนี้จะกระจายตัวออกได้ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งวันของการซื้อขายปกติ
หากพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น หากผู้ให้บริการดัชนีรายใหญ่รายอื่น ๆ อย่าง S&P Dow Jones Indices หรือ FTSE Russell ตัดสินใจใช้เกณฑ์การคัดกรองที่คล้ายคลึงกับ MSCI แรงขายรวมจากตลาดทั้งหมดอาจพุ่งสูงถึง 8.8 พันล้านดอลลาร์ ไปจนถึง 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงกว่ามากหากมีการปรับพอร์ตพร้อมกันในหลายดัชนีระดับโลก
สถานะ Bitcoin และความเสี่ยงด้านการระดมทุน
แม้ว่าข่าวการถอดหุ้นออกจากดัชนีจะสร้างความผันผวน แต่ข้อยืนยันที่สำคัญคือ แรงขายที่เกิดขึ้นระดมทุนมาจากตัวหุ้น Strategy เป็นหลัก ไม่ใช่จากการที่ต้องขายสินทรัพย์ Bitcoin ที่บริษัทถือครองไว้ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด บริษัทยังถือ Bitcoin ไว้ราว 850,364 BTC โดยไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับขายจากเหตุผลของการปรับดัชนีครั้งนี้
ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับ Strategy ในเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องความอยู่รอดของบริษัทหรือการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เป็นความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่ม เมื่อราคาหุ้นถูกกดดันอย่างหนักจากแรงขายของกองทุนดัชนี หากแรงกดดันต่อราคาหุ้นยืดเยื้อ สัดส่วนส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่แท้จริงต่อหุ้น (mNAV) อาจหดตัวลงอย่างรวดเร็ว
การหดตัวของส่วนต่าง mNAV นี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลไกการระดมทุนในอนาคต เนื่องจาก Strategy พึ่งพาสภาพคล่องจากตลาดทุนเพื่อเพิ่มตำแหน่ง Bitcoin ของตัวเอง หากตลาดมองว่าหุ้นมีการซื้อขายในราคาต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์จริง ความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนต้นทุนต่ำเพื่อขยายพอร์ต Bitcoin อาจลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในช่วง 3 สัปดาห์นับจากนี้
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