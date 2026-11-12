MQDC จับมือ The Standard เปิดงาน THAILAND WELLGEVITY FORWARD 2027 ยกระดับนิเวศเมืองสู่ชีวิตยืนยาว
The Forestias by MQDC และ The Standard ร่วมจัดงาน THAILAND WELLGEVITY FORWARD 2027 นำเสนอ 7 องค์ประกอบระบบนิเวศเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ณ กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - The Forestias โดยบริษัท เอ็มซีดี จำกัด ( MQDC) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ The Standard จัดกิจกรรม "THAILAND WELLGEVITY FORWARD 2027" ณ โครงการ The Forestias ถนน บางนา-ตราด กม.7 เพื่อก้าวสู่การนิยามความหมายใหม่ของการมีชีวิตที่ดี ( Wellgevity) ที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาวะกาย ใจ ความสัมพันธ์ของคน และสภาพแวดล้อม
นิยามใหม่ชีวิตดีผ่านแนวคิด Wellgevity
The Forestias by MQDC มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ 398 ไร่ ให้เชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างชุมชนแห่งความสุขสำหรับคนทุกเจนเนอเรชั่น โดยมีผืนป่าขนาด 30 ไร่เป็นศูนย์กลางของการออกแบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนAlso read ‘iQIYI iJOY TH 2027’คึกคัก! ดึง‘เถียน ซีเวย’ร่วมสร้างสีสัน
แนวคิด Wellgevity ซึ่งเป็นคำที่รวมคำว่า Well-being และ Longevity เข้าด้วยกัน ได้เน้นย้ำว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่แค่การมีสุขภาพแข็งแรง แต่คือการสร้างความสมดุลในทุกมิติของชีวิต ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต
7 องค์ประกอบระบบนิเวศเพื่อคุณภาพชีวิต
โครงการ The Forestias by MQDC ได้เสนอ 7 องค์ประกอบสำคัญของ Wellgevity Habitat ซึ่งเป็นการออกแบบระบบนิเวศเพื่อชีวิตที่ดี โดยเชื่อมโยงการออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างรอบด้าน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ขึ้นอยู่กับตัวเองเพียงลำพัง แต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบนิเวศรอบตัวที่ช่วยให้อยู่อย่างมีความสุข
พื้นที่โครงการประกอบด้วยที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ พื้นที่กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และการพักผ่อน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นระบบนิเวศแห่งการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายสาขาวิชาชีพ
งาน THAILAND WELLGEVITY FORWARD 2027 ได้จัดขึ้นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสัมผัสความหมายของ Wellgevity ผ่านกิจกรรม WELLGEVITY EXPERIENCE จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ WELLGEVITY TALK & REFLECTION ซึ่งเป็นบทสนทนาเปิดมุมมองเรื่องธรรมชาติ สุขภาพ และการใช้ชีวิต
โดยมี คุณมารีญา พูลเลิศลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซันซิสเต็มส์ จำกัด และ นพ.ธนียร ธนียนวัน ผู้บริหารสูงสุด บริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด ร่วมพูดคุยเพื่อชวนผู้เข้าร่วมงานกลับมาทบทวนและค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีในมุมมองของตนเอง ผ่านประสบการณ์จริงในสถานที่จัดกิจกรรม
ไฮไลต์เสวนาออกแบบชีวิตที่ดี
อีกไฮไลต์สำคัญของงานคือเวทีเสวนา "Designing Wellgevity for the Better Life" ที่ชวนผู้ร่วมงานมองภาพใหญ่ของการออกแบบชีวิตที่ดี ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ได้แก่ คุณรัชชานนท์ สุประกอบ ดาราและอินฟลูเอนเซอร์สายครอบครัว พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ผู้อำนวยการศูนย์ Premier Life Center โรงพยาบาลพญาไท 2 รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์ทางออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณธวัชชัย กอบกัยกิจ กรรมการผู้จัดการ TK Studio
เหล่าผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเมือง สุขภาพ ครอบครัว ชุมชน และนวัตกรรม เพื่อค้นหาฉ่าตอบร่วมกันว่าระบบนิเวศที่เอื้อต่อชีวิตที่ดีควรได้รับการออกแบบอย่างไร งานนี้จึงไม่เพียงเป็นการนำเสนอแนวคิดด้านสุขภาพ แต่ยังสะท้อนบทบาทของ The Forestias by MQDC ในการชวนสังคมมองอนาคตของการพัฒนาเมืองผ่านมุมมองที่กว้างขวาง
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