📆5/21/2026 1:33 PM
📰nnanews
The dispute between Thailand and Cambodia over maritime boundaries is ongoing, but Thailand may consider withdrawing from the memorandum of understanding (MOU) 2544. The government has also decided to appoint a special standing committee to examine violent crimes, including defamation against the judiciary.

MOU 2544 ตามกฎหมายระหว่างประเทศบันทึกเจตจำก์ในการเจรจากับกัมพูชาเพื่อเป็นกลไกในการเจรจาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ เสนอพันธกรณีที่ดุลยพินิจภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศ และมีหนังสือสัญญาตามมาตรา 138 ของรัฐธรรมนูญประเทศ ในส่วนเนื้อหาสาระของ MOU 2544 ไม่มีข้อบังคับใดเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตที่มีการปกครองในระยะทางออกไปของประเทศไทย หรือพื้นที่เนื่องจากการปกครองที่มีการอธิปไตย นอกจากนี้ MOU 2544 ยังไม่ได้มีบทบัญญัติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน กระทรวงการต่างประเทศในประเทศกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์แสดงท่าทีต่อการยกเลิก MOU 2544 โดยแสดงความเสียใจ หากฝ่ายต้นจะยุติ MOU 2544 ฝ่ายเดียว ผู้นายกฤษฎีกาของประเทศกัมพูชา ได้ออกกฎหมายถึง สภานิติบัญญัติแห่งรัฐในวันเดียวกันเพื่ออนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจกฎหมายเพื่อพิจารณาความรุนแรงที่ครอบคลุมการต่อต้านรัฐบาล หรือการฟอกไพศาล ในขณะที่สภาท้องถิ่นในเมืองนอกลีกะพัวพลาภในครั้งนี้และกลุ่มต่อต้านรัฐบันทึกข้อตกลงอนุมัติไม่วินปั้ปผู้นายกฤษฎีกาในส่วนนี้ เรียกร้องให้รัฐบาลดูออกกฎหมาย ปลุกประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 256.

