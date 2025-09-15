MONO: ผลประกอบการไตรมาส 3/2568

MONO Faces Challenges in Reaching Membership Targets From Illegal Streaming & Tech Adaptation of Older Generation.
MONO ต้องพิสูจน์ฝีมือด้านเทคโนโลยีและธุรกิจสตรีมมิ่งกีฬา ที่จะพลิกโฉมการเงินของบริษัท MONO เผยว่าปัจจุบันมีสมาชิกรับชมถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ( EPL ) เปิดฤดูกาล 0.
5 ล้านรายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 โดยหลังจากที่เตะ 3 นัดเพิ่มอีก 1 ล้านราย จนถึงปัจจุบัน แม้ว่ายังน้อยกว่าเป้าหมาย 3 ล้านราย เนื่องจากปัญหาการรับชมผิดกฏหมาย แต่ผู้บริหาร MONO มั่นใจว่าฐานสมาชิกจะไม่ต่ำกว่า 2 ล้านรายสิ้นปีนี้ และยังคงเป้าหมาย 3 ล้านราย THE RATE of Viewers CONTINUOUSLY INCREASED FROM 60-70% IN THE FIRST MATCH to 93% in the third MATCH (LIVERPOOL 1-0 ARSENAL) The system PROVIDER INCREASED CDN NODE NETWORK OF SERVERS CONNECTED WHICH INCREASED THE SPEED OF WEBPAGE LOADING BROADCAST.MONO Expands BITRATE, DIGITAL DATA AMOUNT (UNITS ARE BITS) TRANSMITTED OR PROCESSED PER UNIT TIME WIDER TO SUPPORT OLD SMARTTV AND SLOW INTERNET to View. The monomax Broadcast BLOCK THEFT SIGNAL Successfully, through social media It CONTINUOUSLY However, the act of diverting foreign signals to be broadcast on web-based platforms has NOT RECEIVED COOPERATION FROM SOME ISPS THAT REQUIRE COURT ORDERS. Recently, MONO COOPERATED WITH THE POLICE WITH COURT ORDERS TO TAKE DOWN ILLEGAL WEBSITES THAT HAVE A SIZE OF 1.5 MILLION VIEWERS. Executives believe that September will see significant improvement. Regarding the Technological Issues, MONO Addresses the Needs of Older Viewers and Their Familiarity with Streaminng by Offering New plug & play devices with pre-installed football packages,which executives believe will solve the problem in the long term. Analyst reports indicate that the rate of increase of 160,000 members per week will start to decline after about 1/3 of the season (13 matches) as football fans see the performance of their favorite teams. Therefore, analysts have reduced their estimate for this year's total membership from 3 million to 2.6 million, resulting in a downward revision of net profit for 2023 to 289 million baht. Although the latest member figures may disappoint the market, the direction MONO has taken to improve its offerings is considered successful, including the quality of production and the continuous addition of other sports content. Despite having to adjust profit estimates, the momentum of the turnaround remains on track. The company believes that the experience gained this year will be greatly beneficial next year. Analysts recommend taking advantage of the opportunity to accumulate when the price is weak, looking beyond the current year. This is suitable for investors who can tolerate high risk
MONO Streaming EPL Membership Technology Profit Future Outlook
