MOF Transformation: กระทรวงการคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย STI และ DEE เพื่อเป้าหมายเติบโตกว่าร้อยละ 3
กระทรวงการคลังประกาศแผน MOF Transformation นำแนวทาง STI และ DEE มาปรับใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs และประชาชน สร้างเศรษฐกิจที่พร้อมรับอนาคตพร้อมเป้าหมายเติบโตสูงกว่าร้อยละ 3
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวแผนยุทธศาสตร์สำคัญในชื่อ MOF Transformation ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานและกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง彻底的 โดยแผนดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต
แกนหลัก STI และ DEE ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สาระสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการนำหลักการ STI (Science, Technology, and Innovation) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับแนวคิด DEE ซึ่งเน้นการปรับวิธีการทำงานของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายหลักคือการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยต่อความอยู่รอดและการขยายตัวของภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และประชาชนทั่วไปAlso readคลัง ลั่นกลองรบ คลอดแผน “สติ-ดี” พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย ปั๊มจีดีพี 3%
การบูรณาการทั้งสองแนวทางนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมุ่งหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
วิสัยทัศน์ผู้บริหารและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างการแถลงแผนดังกล่าว นายสันติธาร เสถียรไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนว่า การปรับเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจในระยะยาว ท่านเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในระดับปฏิบัติว่า กระทรวงฯ กำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วและโปร่งใสยิ่งขึ้น
ผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปและเป้าหมายการเติบโต
ผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถคาดหวังได้จากแผน MOF Transformation คือการเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยตั้งเป้าหมายหลักไว้ที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้มากกว่าร้อยละ 3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในอดีตและสะท้อนถึงความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดช่องว่างทางดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยรวม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นและมั่นคง frente面对ความไม่แน่นอนในอนาคต
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