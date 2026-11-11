TH
Advertisement
Economy

MOF Transformation: กระทรวงการคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย STI และ DEE เพื่อเป้าหมายเติบโตกว่าร้อยละ 3

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
MOF Transformation: กระทรวงการคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย STI และ DEE เพื่อเป้าหมายเติบโตกว่าร้อยละ 3
กระทรวงการคลัง · MOF Transformation · นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
Advertisement

กระทรวงการคลังประกาศแผน MOF Transformation นำแนวทาง STI และ DEE มาปรับใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs และประชาชน สร้างเศรษฐกิจที่พร้อมรับอนาคตพร้อมเป้าหมายเติบโตสูงกว่าร้อยละ 3

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวแผนยุทธศาสตร์สำคัญในชื่อ MOF Transformation ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานและกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง彻底的 โดยแผนดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต

แกนหลัก STI และ DEE ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สาระสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการนำหลักการ STI (Science, Technology, and Innovation) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับแนวคิด DEE ซึ่งเน้นการปรับวิธีการทำงานของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายหลักคือการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยต่อความอยู่รอดและการขยายตัวของภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และประชาชนทั่วไป

Also readคลัง ลั่นกลองรบ คลอดแผน “สติ-ดี” พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย ปั๊มจีดีพี 3%

การบูรณาการทั้งสองแนวทางนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมุ่งหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

วิสัยทัศน์ผู้บริหารและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการแถลงแผนดังกล่าว นายสันติธาร เสถียรไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนว่า การปรับเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจในระยะยาว ท่านเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Advertisement

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในระดับปฏิบัติว่า กระทรวงฯ กำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วและโปร่งใสยิ่งขึ้น

ผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปและเป้าหมายการเติบโต

ผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถคาดหวังได้จากแผน MOF Transformation คือการเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยตั้งเป้าหมายหลักไว้ที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้มากกว่าร้อยละ 3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในอดีตและสะท้อนถึงความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดช่องว่างทางดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยรวม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นและมั่นคง frente面对ความไม่แน่นอนในอนาคต

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
กระทรวงการคลัง MOF Transformation นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นายสันติธาร เสถียรไทย ลวรณ แสงสนิท เศรษฐกิจไทย

More on Economy

See all

กระทรวงการคลังเปิดแผนกลยุทธ์ STI 'MOF Transformation' เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจเกิน 3%/ปี และสัดส่วนการลงทุน 30% ของ GDP

กระทรวงการคลังแนะแนว STI โดยเน้น 3 ระยะ นำโมเดล DEE (Disclosure, Easy, Efficiency) เพื่อยกระดับการทำงานของคลัง พัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Thansettakij

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextกระทรวงการคลังเปิดแผนกลยุทธ์ STI 'MOF Transformation' เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจเกิน 3%/ปี และสัดส่วนการลงทุน 30% ของ GDP