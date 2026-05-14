MMM แขวงขยายอาณาจักรการบริหารงานขายโครงการ (BU2) ในจังหวัดชลบุรี

นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าขยายอาณาจักรการบริหารงานขายโครงการ (BU2) เป็นตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียวและให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ลงนามสัญญาพันธมิตรกับ บริษัท เพาเวอร์ เอส เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อเข้าบริหารงานขายโครงการทาวน์โฮมทำเลศักยภาพในจังหวัดชลบุรี จำนวน 12 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 36 ล้านบาท การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพอร์ตสินค้าคุณภาพให้กับ MMM แต่ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานขายระดับต้นๆ ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่พร้อมสร้างโอกาสการลงทุนและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
