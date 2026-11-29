MIT Media Lab และ Bitcoin Core: ข้อเท็จจริงเรื่องทุนพัฒนา_vs_ทฤษฎี Epstein
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องทุนพัฒนา Bitcoin จาก MIT Media Lab และทฤษฎีสมคบคิด Jeffrey Epstein ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิง พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบต่อนักพัฒนาและตลาด
โครงการ DCI (Deep Core Infrastructure) ของ MIT Media Lab ได้จัดสรรเงินทุนสำหรับนักพัฒนา Bitcoin Core จำนวน 3 คน ภายใต้การนำของ Joi Ito ช่วงเวลาเดียวกันนี้เป็นช่วงที่สถาบันดังกล่าวได้รับเงินบริจาคจาก Jeffrey Epstein จำนวนประมาณ 525,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นประเด็นที่นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดในปัจจุบัน
ความจริงเรื่อง Jeffrey Epstein ไม่เกี่ยวกับ Satoshi
ทฤษฎีที่ว่า Jeffrey Epstein คือ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin นั้นไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มีหลักฐานรองรับข้ออ้างดังกล่าวเลย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่า Epstein กำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำในช่วงเวลาที่ Bitcoin Whitepaper ถูกเผยแพร่ในปี 2008 และช่วงเวลาที่บล็อกแรก (Genesis Block) ถูกขุดเมื่อ 3 มกราคม 2009 การที่เขาได้รับการปล่อยตัวกลางปี 2009 ไม่ได้หมายความว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้แต่อย่างใดAlso readDell 14S ราคาไทยเริ่ม 33,900 บาท ใช้ Core Series 3
ข้อเท็จจริงทางเทคนิคขัดแย้งกับทฤษฎีนี้โดยสิ้นเชิง Satoshi เขียนโค้ด C++ เองและตอบคำถามเชิงเทคนิคบนเมลลิ่งลิสต์และฟอรัมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยใช้ภาษาที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ในแวดวง Cypherpunk มานานและเขียนว่าเริ่มพัฒนาโค้ด Bitcoin ตั้งแต่ปี 2007 ในทางกลับกัน Epstein เป็นนักการเงินที่สร้างเครือข่ายกับคนดังและนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่เคยมีประวัติเขียนโปรแกรมหรือทำงานด้านการเข้ารหัสลับเลย
นอกจากนี้ยังไม่มีอีเมลใด ๆ จากเขา ไม่มีการเขียนโค้ดที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีของเขา และไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเหรียญที่เชื่อว่าเป็นของ Satoshi ที่ชี้ไปยังเขาเลย มิจฉาทิฐินี้ขายได้เพราะความอารมณ์และความเกลียดชังต่อตัวบุคคล แต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงทางประวัติศาสตร์หรือเทคโนโลยีแต่อย่างใด
วิกฤตเงินทุนและบทบาทของสถาบันการศึกษา
ย้อนกลับไปช่วงต้นปี 2015 Bitcoin Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้นักพัฒนาหลักของ Bitcoin Core กำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่ทั้งด้านเงินทุนและชื่อเสียง โดยกรรมการบางคนในอดีตยังพัวพันกับคดีความและการล่มสลายของ Mt Gox ความจำเป็นในการหาแหล่งเงินทุนใหม่จึงเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดความร่วมมือกับ MIT Media Lab เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง
ปัจจุบันนักพัฒนา Bitcoin สามารถเข้าถึงทุนสนับสนุนได้จากหลายแหล่งทั้งจาก MIT DCI, Chaincode, Spiral, Brink, OpenSats และบริษัทคริปโตเคอเรนซีต่าง ๆ การกระจายแหล่งเงินทุนนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความยั่งยืนของโปรโตคอล แม้ว่าบางส่วนของทุนเดิมจากมูลนิธิจะหมดลงแต่กลไกใหม่ก็ช่วยสนับสนุนการทำงานต่อเนื่องของนักพัฒนาหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบทางจิตวิทยาตลาดและความโปร่งใส
ประเด็นเรื่องแหล่งเงินทุนและความโปร่งใสของสถาบันที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อประวัติศาสตร์และธรรมาภิบาลของการพัฒนา Bitcoin ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎของเครือข่ายหรืออุปสงค์อุปทานของเหรียญแต่อย่างใด ข่าวลือเชิงลบอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดในช่วงที่ดัชนีความกลัวอยู่ระดับสุดขีดแต่ไม่มีผลเชิงพื้นฐานโดยตรงต่อราคาเหรียญ
ตลาดปัจจุบันอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการแพร่กระจายของข่าวลือประเภทนี้มาก โดย Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 59,000 ดอลลาร์สหรัฐ และดัชนี Fear & Greed Index ร่วงลงไปอยู่ในระดับ 9 ถึง 11 ซึ่งเป็นโซนที่มีความกลัวสูงสุด เงินไหลออกจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่องทำให้ความอ่อนไหวต่อข่าวลือเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เมื่อคนอยู่ในสถานะความกลัวสูงเรื่องเล่าที่ว่า Bitcoin มีต้นกำเนิดที่มืดมิดจะแพร่กระจายได้รวดเร็วที่สุด บทความนี้จึงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อเท็จจริงที่มีเอกสารยืนยันนั้นแตกต่างจากทฤษฎีสมคบคิดอย่างสิ้นเชิง เรื่องจริงอาจจะดูน่าอึดอัดและซับซ้อนแต่สำคัญกว่ามิจฉาทิฐิที่สร้างขึ้นเพื่อขายความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียว
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