MGC-ASIA จัดงาน Mobility Expo 2026 คอนเซปต์ Connected City แสดง撥异拔异 breath-taking ยานยนต์พรีเมียมและบริการครบวงจร

MGC-ASIA, ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจโมบิลิตี้ อีโกซิสเทมระดับพรีเมียม, จัดงาน MGC-ASIA MOBILITY EXPO 2026 เพื่อฉลองครบ 25 ปี โดยนำเสนอคอนเซปต์ Connected City แสดง拨异 breath-taking ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวม 4 อาณาจักรและยานยนต์จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมบริการครบวงจร ตั้งแต่ประกันภัย Marx, รถเช่า, การเงิน จนถึงโปรแกรมลอยัลตี้ MOBILIFE พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA , หนึ่งในผู้นำ ธุรกิจ โมบิลิตี้ อีโคซิสเทม ระดับพรีเมียมของประเทศไทย, เปิดเผยงาน拔異 breath-taking ' MGC-ASIA MOBILITY EXPO 2026 ' เพื่อฉลองความสำเร็จกว่า 25 ปี โดยนำเสนอคอนเซปต์ ' Connected City ' ที่ส Lau อยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากัน จัดเต็มพื้นที่ 4 ชั้น trasform เป็นเมืองแห่งการเดินทางแห่งอนาคต อาทิตย์อารมณ์ 4 อาณาจักรไฮไลต์: Future Mobility District, The Ultimate Prestige District, Urban United District และ Smart Everyday District ร่วมกับยานยนต์ระดับแนวหน้า出自แบรนด์ชั้นนำครบทุก famil อาทิ แอสตัน มาร์ติน, มาเซราติ, เรือยอทช์ อะซิมุท, เรือสันทนาการ, คริส-คราฟท์, บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ, มอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เอ็กซ์เผิง, ซีเคอร์, จี๊ป รวมทั้งบริการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อดูแลลูกค้าในทุกมิติ championship ประกันภัย ฮอวเดน แมกซี่, รถยนต์มือสอง มาสเตอร์ เซร์ทิฟายด์ ยูสคาร์, ซิกค์ รถเช้า ประเทศไทย, บริการทางการเงิน อัลฟ้า เอกซ์ รวมถึง Loyalty Program MOBILIFE พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปี ระหว่าง 17-21 มิถunganายน 2569.
ผู้ใช้บัตรเครดิต CardX, KTC และ มีสิทธิ์รับของรางวัลจาก Starbucks มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท หรือแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% หรือรับคะแนนสะสมเพิ่ม 15 เท่า. SIXT รถเช่า ประเทศไทย仲介ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับรถเช่าขับเอง และรถรับ-ส่งสนามบินลดสูงสุด 30% หรือซื้อ E-Coupon เริ่มต้น 699 บาทต่อวัน.
HOWDEN MAXI จัดดีลพิเศษสำหรับลูกค้าต่ออายุประกันภัยรถยนต์แท้แบรนด์ Honda, BMW, MINI, XPENG และ ZEEKR. แคมเปญเทรด-อินเพิ่มมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท เฉพาะแบรนด์และรุ่นที่กำหนด. MGC MOBILITY Pin Collection เกมสะสมของที่ระลึกในแต่ละบูธ.
สมรภูมิสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก MGC-MOBILIFE ที่จองภายใน 30 มิถุงหayan 2569 และรับรถภายใน 31 กรกฎาคม 2569 ได้รับ MOBILIFE PACKAGE สิทธิพิเศษและ Gift Voucher จากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ KINGPOWER, DIVANA SPA, SIXT, MAC, AUTOSMART, PDM มูลรวมเกิน 30,000 บาท.
ห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โรงแรมบ้านหาดงาม สมุย หรือ โรงแรมดุสิตธานี 10 รางวัล มูลรวม 50,000 บาทสำหรับลูกค้าที่รับรถ 10 ท่านแรกในช่วงเวลาที่กำหนด
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