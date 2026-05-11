11 พฤษภาคม 2569 MEDEZE ขนทัพนวัตกรรมสเต็มเซลล์ร่วม ALES 2026 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ "Regenerative Healthcare " แห่งอนาคต นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวดนิตา พิทักษ์เนติกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ " MEDEZE " ผู้นำด้านการฝากเก็บสเต็มเซลล์เฉพาะบุคคล เซลล์รากผม และการตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุด นำทีมพนักงานและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมออกบูธในงาน Asia Longevity Economy Summit (ALES) เวทีการประชุมระดับนานาชาติด้านนโยบายและธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมเพื่อ การมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี ( Healthy Longevity ) ตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 ณ Hall GH201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อาทิ ภาคธุรกิจ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย และผู้พัฒนานวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และเปิดโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแห่งอนาคตและเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจผู้สูงวัยแห่งเอเชีย (Asia’s Longevity Economic Hub) โดยนายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ยังขึ้นบรรยายในรูปแบบ: Executive Closing Address (Thought Leadership) ในหัวข้อ Closing Thought Leadership แนวคิดด้าน Cellular Longevity: Building the Regenerative Healthcare Infrastructure of the Health Span Economy และบรรยายในรูปแบบ: Showcase ในหัวข้อ: Engineering Human Repair: The Next Era of Regenerative Medicine นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธให้ความรู้และแนะนำบริการด้านต่างๆของบริษัทเช่นฝากเก็บสเต็มเซลล์ , เซลล์รากผม และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกั.
