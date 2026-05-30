MEA ห่วงใยประชาชน ผนึก กทม. ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ รับมือฤดูฝน ปี 2569
ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ รับมือฤดูฝน ปี 2569 เดินหน้าเสริมความมั่นคงระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ วันนี้ (29 พฤษภาคม 2569) นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมนายศุภมิตร ลายทอง นายชัชชญา ขำจันทร์ และนางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมด้วยนายสมบัติ หล้าพันธ์ และนายคณาธิป สพันธุพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ณ สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน ปี 2569 ย้ำความมั่นใจด้วยระบบไฟฟ้าสำรองและเทคโนโลยีอัจฉริยะ SCADA บริหารจัดการระบบระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองมหานคร โดยสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ เป็นหัวใจสำคัญและจุดปลายทางของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์บึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังกว่า 85 ตารางกิโลเมตร ใน 4 เขตหลัก ได้แก่ ประเวศ สวนหลวง บางนา และพระโขนง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองมหานคร โดย MEA ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ รวมกว่า 638 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพและความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน การลงพื้นที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความพร้อมของระบบจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง ซึ่ง MEA ได้เชื่อมโยงระบบเข้ากับเทคโนโลยีบริหารจัดการควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA และระบบ DMS เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ MEA สามารถตรวจสอบ แจ้งเตือน และสั่งการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ MEA ยกระดับความปลอดภัย ด้วยการเพิ่มความถี่และความสามารถในการใช้กล้องตรวจจับความร้อนหรือ Thermoscan ในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลง และจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ภายในสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขจุดเสี่ยงล่วงหน้าก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดการชำรุดเสียหายจากความร้อนสะสมในช่วงที่ต้องเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง รวมถึง MEA ได้เตรียมพร้อมนำนวัตกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ MEA Smart Metro Grid มารับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและจ่ายไฟได้อย่าง แม้ในสภาวะที่มีฝนตกหนักหรือเกิดน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งประเมินและเฝ้าระวังการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนและป้องกันเหตุไฟฟ้าขัดข้องล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่ครบอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลเมื่อเกิดความชื้
MEA การไฟฟ้านครหลวง สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ ฤดูฝน ระบบไฟฟ้าสำรอง เทคโนโลยีอัจฉริยะ SCADA ระบบ DMS MEA Smart Metro Grid
