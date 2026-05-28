MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างมหานครไร้สาย

MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างมหานครไร้สาย
📆5/28/2026 5:51 AM
📰PostToday
MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างมหานครไร้สาย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะ จัดงานโครงการยกระดับบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับ 6 หน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ MEA นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA และนายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในงาน ณ ห้อง สุขุมวิท 7-10 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคมขนส่ง และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร

เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ MEA นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA และนายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในงาน ณ ห้อง สุขุมวิท 7-10 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคมขนส่ง และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร การยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการประสานงานระดับมหภาคระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย MEA และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน บริหารจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างได้ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับระบบขนส่งมวลชนและประชาชนผู้ใช้ทาง รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตทางหลวงและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าให้สำเร็จตามเป้าหมาย ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้ MEA และหน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค แต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart City ที่ยั่งยืนร่วมกัน

