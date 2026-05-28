MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างมหานครไร้สาย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะ จัดงานโครงการยกระดับบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับ 6 หน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ MEA นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA และนายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในงาน ณ ห้อง สุขุมวิท 7-10 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคมขนส่ง และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร
MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้าง มหานครไร้สาย MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้าง มหานครไร้สาย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเดินหน้าขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะ จัดงานโครงการยกระดับบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับ 6 หน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.
เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ MEA นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA และนายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในงาน ณ ห้อง สุขุมวิท 7-10 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคมขนส่ง และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร การยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการประสานงานระดับมหภาคระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย MEA และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน บริหารจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างได้ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับระบบขนส่งมวลชนและประชาชนผู้ใช้ทาง รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตทางหลวงและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าให้สำเร็จตามเป้าหมาย ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้ MEA และหน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค แต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart City ที่ยั่งยืนร่วมกัน
MEA 6 หน่วยงานคมนาคม โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มหานครไร้สาย ยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะ ระบบไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง ประชาชน มหานครอัจฉริยะ Smart City
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MEA จัดแสดงนิทรรศการโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567MEA จัดแสดงนิทรรศการโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้ Concept MEA SPARK PLAY & LEARN from HISTORY วันนี้ (16 สิงหาคม 2567) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ร่วมเปิดบูทนิทรรศการ MEA ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
Read more »
ผู้ว่าการ MEA ลงพื้นที่ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงผู้ว่าการ MEA ลงพื้นที่ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงสถานการณ์อุทกภัย บริเวณรอบเกาะเกร็ด นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องระบบไฟฟ้าช่วงอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำเหนือหลาก นำทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA...
Read more »
เตือน !!! ลักลอบตัดสายไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายเสี่ยงเกิดอันตรายMEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนลักลอบตัดสายไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ไม่ปลอดภัยเสี่ยงเกิดอันตราย MEA มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ลักลอบตัดสายไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าทุกราย โดยจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมในสถานที่เป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยในพื้นที่ให้บริการของ MEA...
Read more »
MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์ MEA e-Service ตลอด 24 ชั่วโมงMEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และประเภทกิจการขนาดเล็ก ที่ประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ MEA e-Service ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ meaeservice.mea.or.
Read more »
ลักลอบตัดสายไฟฟ้า MEA อันตรายถึงชีวิต !!! ถูกจับจริง ลงโทษจริงMEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนการลักลอบตัดสายไฟฟ้า ลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิตคอยน์ ดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของ MEA การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยขณะลักลอบตัดสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณปากซอยนราธิวาส 11 ซึ่ง MEA ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง...
Read more »
MEA ติดตั้ง Smart Meter เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยการไฟฟ้านครหลวงลงโครงการติดตั้ง Smart Meter ให้กับบ้านพักอาศัยผู้ป่วย เพื่อแจ้งเตือนไฟดับอัตโนมัติ สนับสนุนมาตรการยกเว้นหยุดจ่ายไฟและเพิ่มความอุ่นใจให้ครอบครัว
Read more »