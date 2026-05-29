MEA คว้า 2 รางวัลไซเบอร์ระดับประเทศ ‘สาขาเกียรติยศแห่งสถาบัน’

MEA ได้รับรางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ‘สาขาเกียรติยศแห่งสถาบัน’ ในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2569 ของสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยมี พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการ MEA และพนักงาน MEA เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ สกมช. ชั้น 11 อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมถึงมีผลงานโดดเด่นด้านการขับเคลื่อน ขยายผล และปกป้องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรพลังงานดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานด้าน Cybersecurity อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างมหานครไร้สาย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะ จัดงานโครงการยกระดับบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับ 6 หน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ MEA นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA และนายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในงาน ณ ห้อง สุขุมวิท 7-10 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคมขนส่ง และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร
MEA จับมือ 6 หน่วยงานคมนาคม ยกระดับบูรณาการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างมหานครไร้สายอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ (27 พฤษภาคม 2569) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะ
"ราชภัฏเพชรบุรี" เปิดบ้านดวล "บลูเวฟ ชลบุรี" ในศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก 2026/27
