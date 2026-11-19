MAXIMAGE ร่วม สยามพารากอน ดึง ABBA BJÖRN AGAIN เปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกปี 2027
MAXIMAGE ยกระดับวงการดนตรีไทย จัดงาน ABBA BJÖRN AGAIN IN BANGKOK ปี 2027 ที่สยามพารากอน โชว์ระดับตำนานที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกวง ABBA ตัวจริง
บริษัท แม็กซ์อิมเมจ จำกัด ( MAXIMAGE) จับมือกับ สยามพารากอน ประกาศความสำเร็จในการประสานงานเพื่อนำสุดยอดโชว์ระดับตำนานอย่าง " ABBA BJÖRN AGAIN IN BANGKOK" กลับมาเปิดการแสดงสดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อต้อนรับต้นปี 2027 อย่างยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด
โชว์ทริบิวต์ ABBA ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า "ABBA BJÖRN AGAIN" ไม่ใช่การแสดงคัฟเวอร์ทั่วไป แต่คือโชว์ทริบิวต์ (Tribute Show) ที่ได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่และดีที่สุดในโลก โดยโชว์นี้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 1988 และโลดแล่นในวงการดนตรีมานับรวมกว่า 38 ปีจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น "โชว์ ABBA อันดับ 1 ของโลก" ที่มีความเข้มข้นและพีคที่สุดAlso readRAYE คว้า 11เข้าชิงแกรมมี่รางวัลสูงสุด ปี 2027
จุดเด่นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โชว์นี้มีความพิเศษและได้รับการยอมรับในมาตรฐานสูงสุดคือ นี่คือโชว์เดียวในจักรวาลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาชิกวง ABBA ตัวจริงเสียงจริง ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพความถูกต้องและความเคารพในความเป็นมาของดนตรีกลุ่มดังกล่าวอย่างแท้จริง
สถิติการท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่น่าเชื่อ
สถิติการทัวร์ของ "ABBA BJÖRN AGAIN" แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่หาตัวจับยาก โดยพวกเขาได้เปิดการแสดงมาแล้วกว่า 5,500 รอบ ใน 72 ประเทศทั่วโลก และกวาดรายได้จากตั๋วจำหน่ายทะลุ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมั่นคง นอกจากนี้พวกเขาเคยยึดเวทีระดับเวิลด์คลาสอย่าง Wembley Stadium, The Royal Albert Hall และ Sydney Opera House มาแล้ว
ความสำเร็จเหล่านี้รวมถึงการปรากฏตัวในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Glastonbury ที่มีผู้เข้าร่วมชมแน่นขนัดกว่า 100,000 คน และดึงดูดใจบุคคลชั้นแนวหน้าของโลกให้กลายเป็นแฟนคลับตัวยง อาทิ กลุ่มดนตรี Metallica, Nirvana, นักเขียน J.K. Rowling และนักแสดง Mr. Bean หรือ Rowan Atkinson
ประสบการณ์สดและเสน่ห์แบบ Swenglish
สำหรับการแสดงรอบกรุงเทพฯ นี้ "ABBA BJÖRN AGAIN IN BANGKOK" จะขนทัพนักดนตรีมาเล่นสดเต็มวงเต็มรูปแบบ พร้อมพลังเสียงที่เป๊ะเวอร์และคอสตูมย้อนยุคสไตล์ทศวรรษ 1970 ที่สุดจี๊ดและมีความไอคอนิกไม่แพ้ของต้นฉบับ โดยยังคงเอกลักษณ์มุกตลกสไตล์ "Swenglish" (ภาษาสวีดิชผสมอังกฤษ) ที่จะสร้างความฮากระจายแบบข้ามกำแพงภาษาให้กับผู้ชมชาวไทย
รายชื่อเพลงฮิตจะถูกขนออกมาให้แฟนเพลงได้ร้องและเต้นกันไปทั้งงานเพื่อสร้างความสะเทือนให้กับบรรยากาศที่สยามพารากอน ซึ่ง MAXIMAGE ยังเปิดโอกาสให้แบรนด์พรีเมียมและองค์กรชั้นนำเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ระดับโลกครั้งนี้ด้วยแพ็กเกจผู้สนับสนุนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
สิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุนและโอกาสทางธุรกิจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลัก (Main Sponsor) จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็มทั้งพื้นที่สื่อดิจิทัลบิลบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์หน้างาน สิทธิ์บัตร VIP โซนกิจกรรม (Activation Zone) รวมถึงเอกสิทธิ์พิเศษอย่าง Meet & Greet กับนักแสดง และเลานจ์ VIP สำหรับต้อนรับลูกค้าระดับพรีเมียม
การประชาสัมพันธ์ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ MAXIMAGE เพิ่งผ่านพ้นการจัดงาน "Concert เพลงโปรด" ของศิลปินคุณภาพ "ป้อม ออโตบาห์น" และ "โก้ Mr.Saxman" เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ Chang Canvas ชั้น 1 โซน Forum One Bangkok ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเรื่องราวความทรงจำผ่านบทเพลงให้แฟนเพลงได้อย่างอบอุ่นและประทับใจ
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