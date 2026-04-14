MAS ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น รับมือเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนจากตะวันออกกลาง

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ธนาคารกลางสิงคโปร์ ( MAS ) ได้ประกาศปรับ นโยบายการเงิน ให้เข้มงวดขึ้นในการประชุมล่าสุด เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้าน เงินเฟ้อ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกให้พุ่งสูงขึ้น การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ เศรษฐกิจ ภายในประเทศเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสิงคโปร์ในไตรมาสแรกของปี 2569 ขยายตัว 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.9% นอกจากนี้ GDP ยังหดตัวลง 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าอีกด้วย การปรับ นโยบายการเงิน ของ MAS ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการควบคุม เงินเฟ้อ ในระยะข้างหน้า และความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ ในภาพรวม ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ของสิงคโปร์ได้
MAS ได้ตัดสินใจปรับเพิ่ม “อัตราการแข็งค่าของกรอบนโยบายค่าเงิน” (S$NEER) เล็กน้อย โดยยังคงระดับกึ่งกลางและความกว้างของกรอบไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศ แทนการใช้อัตราดอกเบี้ยเหมือนกับประเทศอื่นๆ ธนาคารกลางสิงคโปร์ชี้แจงว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สร้างความผันผวนต่อเศรษฐกิจโลกในหลายด้าน ทั้งในด้านการเติบโตและเงินเฟ้อ สิงคโปร์ในฐานะประเทศที่พึ่งพาการค้าเป็นอย่างมาก มีความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพลังงานที่ผันผวน MAS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2569 มาอยู่ที่ 1.5%–2.5% จากเดิมที่ 1.0%–2.0% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต้นทุนพลังงานที่อาจถูกส่งผ่านไปยังราคาสินค้านำเข้าในวงกว้าง
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์การปรับนโยบายครั้งนี้ล่วงหน้า โดยผลสำรวจของ Reuters พบว่า 11 ใน 13 คน มองว่า MAS จะดำเนินมาตรการเข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่อีก 2 คนคาดว่าจะคงนโยบายเดิมไว้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของตลาดต่อการดำเนินการของ MAS ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการจัดการกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด
การตัดสินใจของ MAS สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจในสภาวะที่ไม่แน่นอน การปรับนโยบาย S$NEER เล็กน้อยเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมเงินเฟ้อในขณะที่ยังคงรักษาสภาพคล่องในตลาดและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาพลังงานและความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง MAS ยังคงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ เช่น การชะลอตัวของ GDP และปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เพื่อปรับนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตของ MAS จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ และมีผลกระทบต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในประเทศ
หน่วยงานกำกับดูแลในเอเชียชี้ระบบธนาคารแข็งแกร่ง หลัง UBS ตกลงซื้อเครดิต สวิส : อินโฟเควสท์หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบในเอเชียพร้อมใจกันออกแถลงการณ์เรียกความเชื่อมั่นประชาชนในวันนี้ (20 มี.ค.) โดยระบุว่า ระบบธนาคารในประเทศยังคงมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ หลังจากที่ยูบีเอส (UBS) ธนาคารรายใหญ่จากสวิตเซอร์แลนด์ตกลงเข้าซื้อกิจการเครดิต สวิส (Credit Suisse) ในวงเงิน 3 พันล้านฟรังก์สวิส (3.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) *ฮ่องกง ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ระบุว่า ภาคธนาคารของฮ่องกงยังคงมีความยืดหยุ่น เนื่องจากสถานะเงินทุนและสภาพคล่องมีความแข็งแกร่ง โดยการดำเนินงานของเครดิต สวิสในฮ่องกงนั้นประกอบด้วย ธนาคารหนึ่งสาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ HKMA และบริษัทจดทะเบียนอีก 2 สาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง (SFC) “ธุรกิจทั้งหมดเปิดดำเนินงานตามปกติในวันนี้ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงเงินฝากและบริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ฮ่องกงจากเครดิต สวิสได้ต่อไป” HKMA ระบุ “สินทรัพท์ทั้งหมดของเครดิต สวิสสาขาฮ่องกงอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.5% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในภาคธนาคารฮ่องกง ดังนั้นภาคธนาคารฮ่องกงจึงมีความเสี่ยงจากเครดิต สวิสไม่มากนัก” *สิงคโปร์ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ระบุว่า เครดิต สวิสจะยังคงดำเนินงานในสิงคโปร์ต่อไปตามปกติ โดยปราศจากปัญหาติดขัดหรือข้อจำกัด โดยลูกค้ายังคงเข้าถึงบัญชีได้อย่างเต็มรูปแบบและสัญญาที่ทำกับคู่ค้ายังคงมีผลบังคับใช้ การเทคโอเวอร์เครดิต สวิสจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบธนาคารสิงคโปร์ MAS […]
แบงก์ชาติสิงคโปร์จ่อเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเดือนนี้ เหตุเงินเฟ้อสูง : อินโฟเควสท์นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) จะเดินหน้าใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ในเดือนนี้ เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสิงคโปร์ยังคงสูงมาก อันเป็นผลมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปกติแล้ว MAS จะปรับนโยบายการเงินผ่านการกำหนดกรอบอัตราแลกเปลี่ยน 3 ด้านด้วยกันซึ่งได้แก่ ความชัน (Slope), ค่ากลาง (Mid-Point) และความกว้าง (Width) ของกรอบอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด (Policy Band) หรือที่เรียกว่า Nominal Effective Exchange Rate (NEER) ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ 11 ใน 17 คนคาดการณ์ว่า MAS จะดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อในสิงคโปร์ที่ยังคงสูงมาก ในบรรดานักวิเคราะห์ 11 คนที่คาดว่า MAS จะคุมเข้มนโยบายการเงินนั้น มี 5 คนที่คาดว่า MAS จะปรับกรอบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความชันมากขึ้น ขณะที่อีก 6 คนคาดว่า MAS จะทำการปรับค่ากลาง (Re-centre the […]
แบงก์ชาติสิงคโปร์กังวลแนวโน้มเศรษฐกิจไม่แน่นอน เหตุเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว : อินโฟเควสท์ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์มีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว MAS ระบุในรายงานรอบครึ่งปีในวันนี้ว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2565 โดยได้รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้า ท่ามกลางการชะลอตัวของการผลิตทั่วโลก สำหรับเงินเฟ้อนั้น MAS ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ของสิงคโปร์ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสิ้นปี 2566 โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.5% – 4.5% ในปี 2566 นอกจากนี้ MAS คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกและอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการคุมเข้มนโยบายการเงิน กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพียง 0.1% ในไตรมาส 1/2566 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากไตรมาส 4/2565 ที่มีการขยายตัว 2.1% ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ที่อ่อนแอลงในไตรมาส 1 ส่งผลให้ MAS ตัดสินใจคงนโยบายการเงินในการประชุมวันดังกล่าว […]
'ลอว์เรนซ์ หว่อง' รองนายกฯสิงคโปร์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานแบงก์ชาติสิงคโปร์ : อินโฟเควสท์ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ประกาศแต่งตั้งนายลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ MAS โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.นี้ MAS ระบุในแถลงการณ์ว่า นายหว่อง ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ด้วยนั้น จะเข้ามารับหน้าที่ประธาน MAS ต่อจากนายทาร์มาน ชานมูการัตนัม ซึ่งดำรงตำแหน่งมา 12 ปีนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2554 นายชานมูการัตนัมเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่า เขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสิงคโปร์ ในการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนก.ย.ปีนี้ ขณะเดียวกัน นายกาน คิม ยอง รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) จะเข้ารับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารของ MAS ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2566 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2026 ทั้งนี้ ดัชนีสเตรท์ไทม์สตลาดหุ้นสิงคโปร์ ดีดตัวขึ้นราว 0.50% ขานรับข่าวการประกาศแต่งตั้งนายลอว์เรนซ์ หว่อง นั่งเก้าอี้ประธานกรรรมการบริหารของ MAS ในช่วงกลางเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการ MAS มีมติคงนโยบายการเงิน หลังจากสิงคโปร์เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) […]
MAS เผยศักยภาพ Stablecoin และแผนควบคุมMAS มองเห็น Stablecoin มีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือการชำระเงิน แต่ต้องมีการควบคุมอย่างดีเพื่อเสถียรภาพมูลค่า MAS กำลังพัฒนากรอบกฎหมายเพื่อกำกับดูแล Stablecoin เพื่อปกป้องผู้ใช้และผู้บริโภค stablecoin ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะได้รับการควบคุมโดย MAS และแสดงสถานะ “Stablecoins ที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดย MAS”
