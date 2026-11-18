MARA Holdings ตัดสินใจขาย Bitcoin กว่า $1 พันล้านชำระหนี้ Long Ridge Energy
MARA Holdings ประกาศขาย Bitcoin มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ Long Ridge และปลดล็อก BTC ที่จำนำไว้ หลังอนุมัติซื้อโรงไฟฟ้า Ohio ชัดเจน
บริษัท MARA Holdings ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำคัญด้วยการประกาศขาย Bitcoin จำนวน 13,597BTC ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1.102 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เพื่อกำกับดูแลโครงสร้างหนี้และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น
แหล่งเงินทุนก้อนมหึมานี้ถูกนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีสินทรัพย์จำนำเป็น Bitcoin เป็นหลักเป็นจำนวนประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทยกระดับความคล่องตัวทางการเงินโดยสามารถปลดล็อก Bitcoin จำนวน 17,477BTC ที่เคยถูกจำนองไว้ให้กลับมาเป็นทรัพย์สินที่ใช้งานได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งช่วยลดระดับหนี้สินรวมของบริษัทลงได้อย่างมีนัยสำคัญถึงประมาณ 37% เมื่อเทียบกับยอดหนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาAlso readถอดมุมมอง อ.พิริยะ-ลุงโฉลก อัปเดตกราฟ Bitcoin หลังราคาดิ่งแตะ $62,000 จับตาแนวรับใหญ่
กลไกการระดมทุนผ่าน Long Ridge Energy LLC
ข้อเท็จจริงเรื่องภาระดอกเบี้ยนั้นจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าตัวเลขดอกเบี้ยรวมราว 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่หลายสำนักข่าวนำเสนอคือดอกเบี้ยของหนี้ทั้งหมดที่มีมูลค่า 785 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยหนี้เดิมจาก Long Ridge จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ MARA รับช่วงต่อ และหุ้นกู้ใหม่มูลค่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยดอกเบี้ยของหุ้นกู้ใหม่ชุดนี้คิดเป็นเพียงราว 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่านั้น
ผู้ออกหุ้นกู้ตามกฎหมายในธุรกรรมนี้คือ Long Ridge Energy LLC ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทแม่ MARA USA Corporation ในลักษณะของ Additional Notes ภายใต้ตราสารหนี้เดิมที่ Long Ridge เคยออกไว้ในปี 2025 แทนที่จะเป็นการออกหนี้โดยตรงจาก MARA Holdings การทำธุรกรรมลักษณะนี้จึงเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจพลังงานควบคู่ไปกับการขุด cryptocurrency อย่างมีกลยุทธ์
รายละเอียดการขยายธุรกิจไปยังรัฐโอไฮโอ
การเข้าซื้อกิจการ Long Ridge Energy ครั้งนี้เป็นการขยายพอร์ตโฟลิโอไปสู่ธุรกิจพลังงานขั้นพื้นฐานด้วยการซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 485 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเมือง Hannibal รัฐ Ohio พร้อมกับที่ดินขนาดกว่า 1,600 เอเคอร์ ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Center) เพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่มีเสถียรภาพ
โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลพลังงาน Federal Energy Regulatory Commission หรือ FERC เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนนี้ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการมีมาตรฐานและรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย โดยหุ้นกู้มูลค่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อธุรกรรมซื้อกิจการ Long Ridge ปิดสำเร็จลุล่วงเท่านั้น
ผลกระทบต่อตลาดและทิศทางในอนาคต
ความเคลื่อนไหวของ MARA Holdings สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของผู้ขุด Bitcoin รายใหญ่ที่เริ่มเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการขุด Bitcoin อย่างเดียวซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ มาเป็นการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าและที่ดินเพื่อรองรับศูนย์ข้อมูล AI แทน แต่สิ่งนี้แลกมาด้วยความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
นักลงทุนและตลาด cryptocurrency จะจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเงื่อนไขการปิดดีลภายในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้จะสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาหรือไม่ หากไม่มีการปิดดีลตามที่กำหนด การเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้จะถูกยกเลิกทันที ส่งผลให้ภาพรวมโครงสร้างหนี้ของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินของ Long Ridge เองในช่วง 9 เดือนแรกของปีแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้ 178.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับขาดทุนสุทธิ 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีหนี้ระยะยาวรวมสูงถึง 1.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ตลาดต้องประเมินอย่างรอบคอบ
คำถามสำคัญถัดไปคือ MARA Holdings จะต้องวางแผนขาย Bitcoin เพิ่มเติมอีกจำนวนเท่าใดเพื่อรองรับภาระดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างความเสี่ยงด้านอุปทานต่อตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในช่วงที่ค่าเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง
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