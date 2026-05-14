M STUDIO นำทัพ แบมแบม-อาเล็ก-เดนิส บุกคานส์ 2026 โปรโมท คำสารภาพของหมอผี ดันหนังไทยสู่ระดับสากล

แบมแบม พร้อมทีมงาน M STUDIO และนักแสดงนำ เริ่มภารกิจโปรโมทภาพยนตร์ คำสารภาพของหมอผี ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ 2026 ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อผลักดัน Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลก
การเริ่มต้นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ไทย ได้อุบัติขึ้นอีกครั้งบนเวทีระดับโลก เมื่อ M STUDIO ได้นำทัพนักแสดงและทีมงานคุณภาพ เดินทางมุ่งหน้าสู่มหานครแห่งภาพยนตร์ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ 2026 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลและเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์เรื่อง ' คำสารภาพของหมอผี ' ได้รับโอกาสในการนำเสนอเรื่องราวและเสน่ห์ของความเป็นไทยให้ชาวโลกได้สัมผัส นำโดยซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง ' แบมแบม กันต์พิมุกต์' พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่าง 'อาเล็ก' และ 'เดนิส' ซึ่งการปรากฏตัวของพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่คือการประกาศศักดาของ Soft Power ไทยที่มุ่งหวังจะสร้างแรงกระเพื่อมในระดับสากลและยกระดับมาตรฐานการผลิต ภาพยนตร์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างท่ามกลางสายตาสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลก บรรยากาศการเริ่มต้นวันแรกในเมืองคานส์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคึกคักเป็นอย่างมาก โดยทางทีมงานและเหล่านักแสดงได้เริ่มต้นภารกิจในช่วงเช้าด้วยการเข้าร่วมการพูดคุยและประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือถึงแนวทางการผลักดันศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงได้เดินทางเข้าสู่พิธีเปิดของ ไทยแลนด์ พาวิลเลียน ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงที่รวบรวมเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของประเทศไทยเอาไว้ โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชนต่างชาติและผู้เข้าร่วมงานในเทศกาล ซึ่งต่างให้ความสนใจในความแปลกใหม่ของเนื้อเรื่องภาพยนตร์ ' คำสารภาพของหมอผี ' ที่เป็นการนำเอาความเชื่อและไสยศาสตร์แบบไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์ร่วมสมัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจระหว่างทีมงานไทยและผู้ผลิตภาพยนตร์จากนานาชาติ ซึ่งบรรยากาศในวันแรกนี้ถือเป็นการปูทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความจดจำให้กับ ภาพยนตร์ไทย ในเวทีระดับโลก ในส่วนของความรู้สึกของเหล่านักแสดง ' แบมแบม กันต์พิมุกต์' ได้เปิดใจถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจครั้งสำคัญนี้ โดยเขามองว่าการได้นำ ภาพยนตร์ไทย มาปรากฏตัวที่เทศกาลเมืองคานส์ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเป็นเพียงการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องเดียว แต่คือก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของวงการ ภาพยนตร์ไทย ทั้งระบบที่ต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่สามารถนำมาเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจและสากล ซึ่งการที่เขาได้ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลในระดับโลกช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้ ยิ่งทำให้เขามีความตั้งใจที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในวงการศิลปะและ บันเทิง ของไทยให้มีความกล้าที่จะก้าวออกไปแสดงความสามารถในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากความสำเร็จในวันแรกแล้ว สิ่งที่ทุกคนกำลังตั้งตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อคือการปรากฏตัวบนพรมแดงอันเลื่องชื่อของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ซึ่งทีมงาน M STUDIO และนักแสดงนำทั้งสามคนได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการแต่งกายที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและตราตรึงใจผู้เข้าชมทั่วโลก โดยคาดว่าการเดินพรมแดงในครั้งนี้จะกลายเป็นจุดสนใจหลักของสื่อมวลชนและแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์ ' คำสารภาพของหมอผี ' ได้รับการพูดถึงในวงกว้างมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพา ภาพยนตร์ไทย เรื่องอื่นๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลกในอนาคต การเดินทางในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการจุดประกายไฟแห่งความหวังและการพัฒนาให้วงการหนังไทยก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและสง่างามบนเวทีโลกอย่างแท้จริ.
การเริ่มต้นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้อุบัติขึ้นอีกครั้งบนเวทีระดับโลก เมื่อ M STUDIO ได้นำทัพนักแสดงและทีมงานคุณภาพ เดินทางมุ่งหน้าสู่มหานครแห่งภาพยนตร์ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ 2026 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลและเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์เรื่อง 'คำสารภาพของหมอผี' ได้รับโอกาสในการนำเสนอเรื่องราวและเสน่ห์ของความเป็นไทยให้ชาวโลกได้สัมผัส นำโดยซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง 'แบมแบม กันต์พิมุกต์' พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่าง 'อาเล็ก' และ 'เดนิส' ซึ่งการปรากฏตัวของพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่คือการประกาศศักดาของ Soft Power ไทยที่มุ่งหวังจะสร้างแรงกระเพื่อมในระดับสากลและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างท่ามกลางสายตาสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลก บรรยากาศการเริ่มต้นวันแรกในเมืองคานส์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคึกคักเป็นอย่างมาก โดยทางทีมงานและเหล่านักแสดงได้เริ่มต้นภารกิจในช่วงเช้าด้วยการเข้าร่วมการพูดคุยและประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือถึงแนวทางการผลักดันศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงได้เดินทางเข้าสู่พิธีเปิดของ ไทยแลนด์ พาวิลเลียน ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงที่รวบรวมเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของประเทศไทยเอาไว้ โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชนต่างชาติและผู้เข้าร่วมงานในเทศกาล ซึ่งต่างให้ความสนใจในความแปลกใหม่ของเนื้อเรื่องภาพยนตร์ 'คำสารภาพของหมอผี' ที่เป็นการนำเอาความเชื่อและไสยศาสตร์แบบไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์ร่วมสมัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจระหว่างทีมงานไทยและผู้ผลิตภาพยนตร์จากนานาชาติ ซึ่งบรรยากาศในวันแรกนี้ถือเป็นการปูทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความจดจำให้กับภาพยนตร์ไทยในเวทีระดับโลก ในส่วนของความรู้สึกของเหล่านักแสดง 'แบมแบม กันต์พิมุกต์' ได้เปิดใจถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจครั้งสำคัญนี้ โดยเขามองว่าการได้นำภาพยนตร์ไทยมาปรากฏตัวที่เทศกาลเมืองคานส์ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเป็นเพียงการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องเดียว แต่คือก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งระบบที่ต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่สามารถนำมาเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจและสากล ซึ่งการที่เขาได้ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลในระดับโลกช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้ ยิ่งทำให้เขามีความตั้งใจที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในวงการศิลปะและบันเทิงของไทยให้มีความกล้าที่จะก้าวออกไปแสดงความสามารถในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากความสำเร็จในวันแรกแล้ว สิ่งที่ทุกคนกำลังตั้งตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อคือการปรากฏตัวบนพรมแดงอันเลื่องชื่อของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ซึ่งทีมงาน M STUDIO และนักแสดงนำทั้งสามคนได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการแต่งกายที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและตราตรึงใจผู้เข้าชมทั่วโลก โดยคาดว่าการเดินพรมแดงในครั้งนี้จะกลายเป็นจุดสนใจหลักของสื่อมวลชนและแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์ 'คำสารภาพของหมอผี' ได้รับการพูดถึงในวงกว้างมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลกในอนาคต การเดินทางในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการจุดประกายไฟแห่งความหวังและการพัฒนาให้วงการหนังไทยก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและสง่างามบนเวทีโลกอย่างแท้จริ
แบมแบม เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2026 คำสารภาพของหมอผี M STUDIO ภาพยนตร์ไทย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ผลบอล ไทย U17 ไล่เจ๊า เมียนมา 2-2 เก็บแต้มแรกทิ้งทวนศึกชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทย U17 ฮึดสู้ไล่ตีเสมอ เมียนมา 2-2 เดวิด กาแบร์ท สำรองทีเด็ดซัดกู้ชีพเก็บหนึ่งแต้มสำคัญส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่ม เอเอฟซี U17 เอเชียน คัพ 2026 ที่ซาอุดีอาระเบีย
Read more »
ASUS Zenbook Duo: จองล่วงหน้าได้แล้วในประเทศไทย, ประสิทธิภาพสูง เต็มโปรASUS Zenbook Duo รุ่น 2026 เปิดให้จองล่วงหน้าในประเทศไทยเตรียมเปิดตัวในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ โดยมีโครงสร้างแข็งแรงกว่าเดิม จอภาพสวย ความละเอียดสูง 3K, ข้อกำหนดชิ้นส่วนสูงสุด, มาพร้อมโปรโมชันพิเศษ และของแถมสุดพิเศษ
Read more »
Dian Suci เป็นศิลปินอินโดนีเซียคนแรกที่ชนะรางวัล Max Mara Art Prize for WomenDian Suci ศิลปินชาวอินโดนีเซีย สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล Max Mara Art Prize for Women 2026 ณ กรุงเวนิส เป็นหญิงคนแรกในรอบ 2 ทศวรรษ
Read more »
ไทยเตรียมดวล เซอร์เบีย พบเบลเยียม ดวล บัลแกเรีย นัดแรกศึกลีก 2026เปิดโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์วอลเนชันส์ลีก 2026 ไทยประเดิมนัดแรกพบกับ เซอร์เบีย ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้
Read more »
Smart Manufacturing, Intermach 2026 และ PLASTICS & RUBBER THAILAND 2026 มุ่งสร้างศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอาเซียนนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า มีการดำเนินการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยการผสานเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมวัสดุเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอาเซียน
Read more »
วิเคราะห์การลงทุนของนักลงทุนรายย่อย: Crypto ครองตำแหน่งสินทรัพย์หลักในสภาพการลงทุนดิจิทัล เหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาด Bitcoin และ Etherรายงานพบว่า Crypto ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 86% ยังคงถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ ติดตาม 👇
Read more »