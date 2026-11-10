My Secret Boyfriends แฟนลับ ครับผม เปิดตัวงาน Premiere ให้แฟนคลับชม EP.1 พร้อมกัน
iQIYI และ Studio Wabi Sabi จัดงาน The First Secret Premiere Event ให้แฟนคลับและสื่อมวลชนชม EP.1 บนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ พร้อมพูดคุยกับนักแสดงนำทั้ง 4 คนอย่างใกล้ชิด
iQIYI (อ้ายฉีอี้) ร่วมกับ Studio Wabi Sabi จัดงาน iQIYI Original My Secret Boyfriends แฟนลับ ครับผม The First Secret Premiere Event เพื่อเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้ต่อแฟนคลับและสื่อมวลชน โดยมีการฉายตอน EP.1 พร้อมกันบนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ภายในงาน
นักแสดงนำทั้ง 4 คน ได้แก่ ไม้เอก ฐิรวัฒน์, โบนัส ณัฐวัฒน์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต และ ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ ร่วมพูดคุยกับผู้มาร่วมงานและรับชม EP.1 ไปพร้อมกับผู้ชม ทำให้บรรยากาศในโรงภาพยนตร์คึกคักและเต็มไปด้วยเสียงเชียร์จากแฟนๆ ตลอดการจัดงานAlso read'นายกเฮง' แจงแล้ว เคลียร์ดราม่า แจก Gemini Enterprise ฟรี 50,000 สิทธิ์
ซีรีส์ My Secret Boyfriends ดัดแปลงจากเว็บตูนอันดับ 1 อย่างไร
ซีรีส์ My Secret Boyfriends แฟนลับ ครับผม ดัดแปลงจากเว็บตูนอันดับ 1 บน Kakao Webtoon เรื่อง Secret Relationships ซึ่งมี McQueen Studio เป็นผู้สร้างต้นฉบับ เนื้อหาเดิมจึงเป็นรากฐานสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้ชมจะได้เห็นในเวอร์ชันไทย
ก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชันไทย เรื่องราวนี้เคยถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์เวอร์ชันเกาหลีและได้รับความนิยมอย่างสูง ผู้จัดจึงนำเค้าโครงเดิมมาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย โดยเพิ่มอรรถรสด้านความรัก ความสัมพันธ์ และเกมจิตวิทยาเข้าไปอย่างเข้มข้น
เรื่องราวดำเนินอยู่ในสองฉากหลักคือสังคมการทำงานในออฟฟิศและสังคมวัยเรียน ทั้งสองบริบทช่วยให้ความสัมพันธ์ของตัวละครมีความซับซ้อนและน่าติดตาม ซึ่งเป็นจุดที่ทีมงานต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร
นักแสดงทั้ง 4 คนโชว์เสียงร้องบนเวทีเปิดตัว
งานเปิดตัวเริ่มต้นด้วยความอบอุ่น เมื่อไม้เอก ฐิรวัฒน์, โบนัส ณัฐวัฒน์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต และ ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ ขึ้นเวทีถ่ายทอดเพลง ความรักหรือความลับ ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่สะท้อนความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง
หลังการแสดงเพลง นักแสดงทั้ง 4 คนร่วมตอบคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้แฟนคลับได้เห็นอีกด้านของทีมนักแสดงนอกเหนือจากบทบาทบนจอ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือช่วงรับชมตอน EP.1 พร้อมกันทั้งโรงภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจนแฟนๆ ส่งเสียงกรี๊ดตลอดการฉาย โดยเฉพาะเคมีสุดฮาและน่ารักของคู่ เซนต์-แดน ที่ทำให้หลายคนบ่นเสียดายและอยากให้ EP.1 ยาวกว่านี้
กิจกรรม Fansign และ Hi-Touch ปิดท้ายงานอย่างใกล้ชิด
งานเปิดตัวปิดท้ายด้วยกิจกรรม Fansign, Group Shot และ Hi-Touch ที่ให้แฟนคลับได้พบกับนักแสดงทั้ง 4 คนอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีประสบการณ์ตรงกับศิลปินที่พวกเขาติดตาม
กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า iQIYI และ Studio Wabi Sabi ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างซีรีส์กับผู้ชม ขณะที่ความคึกคักของงานและการตอบรับของแฟนๆ เป็นสัญญาณว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ชมตั้งแต่ก่อนออนแอร์
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment