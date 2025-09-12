Mozilla ขยายเวลาซัพพอร์ต Firefox บน Windows 7, 8 และ 8.1 จนถึงปี 2026

แม้ Windows 7, 8 และ 8.1 จะหมดการซัพพอร์ตจาก Microsoft แล้ว แต่ Mozilla ยังคงอัปเดต Firefox ESR.
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Google ได้ จ่ายเงินมหาศาล เพื่อเป็น Default Search Engine ของมือถือจาก Samsung Apple แม้ว่า Windows รุ่นเก่าอย่าง Windows 7 , 8 และ 8.
1 จะหมดการซัพพอร์ตจาก Microsoft ไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 แล้ว รวมถึง บริการและซอฟต์แวร์รายใหญ่ ๆ อย่าง Google Chrome หรือ Steam ก็ประกาศหยุดรองรับไปตาม ๆ กัน แต่ Mozilla กลับเดินสวนทาง ประกาศขยายเวลาซัพพอร์ต Firefox ออกไปอีกครั้ง โดยยืนยันว่าจะยังคงปล่อยอัปเดตด้านความปลอดภัยให้ผู้ใช้ Windows รุ่นเก่ากลุ่มนี้ต่อไป จนถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคม 2026 Mozilla กล่าวว่าMozilla จะยังคงอัปเดต Firefox ESR เวอร์ชันที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้องค์กรหรือระบบที่ไม่ต้องการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่บ่อย ๆ แต่ยังคงต้องการแพตช์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เวอร์ชัน ESR นี้ จะเน้นไปที่การอุดช่องโหว่และการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์เป็นหลัก ทำให้เหมาะกับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ Windows รุ่นเก่าอยู่ ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Mozilla ตัดสินใจยืดเวลาซัพพอร์ต Windows 7, 8 และ 8.1 เพราะตลอดสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้เลื่อนกำหนดการยุติซัพพอร์ตออกไปแล้วหลายครั้ง โดยอ้างเหตุผลว่าถึงแม้จำนวนผู้ใช้ Windows 7 จะลดลงเรื่อย ๆ แต่ก็ยังมีสัดส่วนมากพอสมควรที่ทำให้การลงทุนด้านเวลาและทรัพยากรในการพอร์ตแพตช์ความปลอดภัยยัง “คุ้มค่า” อยู่ หนึ่งในวิศวกรของ Mozilla เคยพูดไว้ในช่วงปลายปี 2024 ว่า การดูแล Firefox ให้ทำงานบน Windows 7 ต่อไปนั้น “ไม่ฟรี” และกำลัง “สร้างความยุ่งยากมากขึ้นเรื่อย ๆ” เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน Firefox มักจะพึ่งพา API หรือฟีเจอร์ที่ไม่มีอยู่บน Windows 7 แล้ว ทำให้ต้องใช้วิธีแบ็กพอร์ตหรือดัดแปลงโค้ดเป็นพิเศษเพื่อให้ยังสามารถปล่อยแพตช์ความปลอดภัยได้ แต่ถึงอย่างนั้น Mozilla ก็ยังเลือกที่จะทำ เพราะยังมีผู้ใช้ที่ภักดีและพึ่งพา Firefox บน Windows รุ่นเก่าอยู่จริงFirefox กลายเป็นเบราว์เซอร์กระแสหลักเพียงตัวเดียวที่ยังคงอัปเดตบน Windows 7, 8 และ 8.1 ขณะที่คู่แข่งรายใหญ่ต่างยกเลิกการสนับสนุนไปแล้วทั้งหมด นั่นหมายความว่าผู้ใช้ที่ไม่สามารถอัปเกรดระบบปฏิบัติการได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดแวร์เก่า แอปพลิเคชันเฉพาะทางที่รองรับแค่ Windows รุ่นเดิม หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สะดวกอัปเกรด ยังคงมีทางเลือกในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย แน่นอนว่าการขยายเวลาซัพพอร์ตในครั้งนี้จะเป็นจนถึงเดือนมีนาคม 2026 แต่ Mozilla ก็ระบุว่าจะกลับมาประเมินอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ว่าจะยืดต่อไปหรือไม่ ซึ่งจากพฤติกรรมที่ผ่านมา ที่เลื่อนกำหนดการมาหลายรอบแล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่า Firefox ESR 115 อาจจะอยู่ต่อไปได้ยาวกว่าที่ประกาศ สำหรับใครที่ยังใช้ Windows 7, 8 หรือ 8.1 อยู่ ข่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมาก เพราะแม้ระบบปฏิบัติการจะตกรุ่น แต่การมีเบราว์เซอร์ที่ยังได้รับแพตช์ความปลอดภัยย่อมช่วยลดความเสี่ยงจากการโดนโจมตีได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบที่หมดการสนับสนุนจาก Microsoft ไปแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงในระดับระบบปฏิบัติการอยู่ดี ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดในระยะยาวยังคงเป็นการอัปเกรดไป Windows 10 หรือ Windows 11 แต่สำหรับคนที่ยังต้องใช้งาน Windows 7 อยู่การเลือกบราวเซอร์อย่าง Firefox ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้กว่าบราวเซอร์ตัวอื่นที่เลิกซัพพอร์ตไปแล้ว
Mozilla Firefox Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 ซัพพอร์ต อัปเดต ความปลอดภัย เบราว์เซอร์
