Motor Show 2026 ทุบสถิติยอดจอง 1.3 แสนคัน ค่ายจีนครองตลาด EV 65% น้ำมันแพงดันยอด

SCB EIC เผย Motor Show 2026 ทำสถิติใหม่ยอดจองรถยนต์รวมกว่า 1.3 แสนคัน โดยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กลายเป็นพระเอกหลังราคาน้ำมันพุ่งสูง ค่ายรถจากจีนกวาดส่วนแบ่ง 65% สะท้อนการเปลี่ยนแปลงตลาดที่เน้นความคุ้มค่าและเทคโนโลยี SCB EIC คาดส่งมอบจริง 70% ชี้เศรษฐกิจได้รับอานิสงส์จำกัด ชี้แนะรัฐเร่งสร้างฐานผลิต EV ในประเทศ.
มหกรรม ยานยนต์ Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 หรือ Motor Show 2026 ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ด้วย ยอดจองรถยนต์ รวมกว่า 1.
3 แสนคัน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดที่เคยมีมา การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เข้ามามีบทบาทอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรุกตลาดของค่ายรถยนต์จากประเทศจีน ที่สามารถกวาดส่วนแบ่งยอดจองไปได้สูงถึง 65% สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดรถยนต์ไทยที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การตัดสินใจซื้อที่เน้นความคุ้มค่าและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับการปรับตัวของค่ายรถยนต์จีนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกระดับราคาและตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ทำให้สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ผลิตรายเดิมที่ยังปรับตัวได้ไม่ทันการณ์ SCB EIC ได้วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้งาน Motor Show 2026 ประสบความสำเร็จอย่างสูงนี้ โดยระบุว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนการใช้รถยนต์สันดาปภายในพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 2.2 บาทต่อกิโลเมตร จากเดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณ 1.7 บาทต่อกิโลเมตร ในทางกลับกัน ต้นทุนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากลับยังคงอยู่ในระดับต่ำเพียงประมาณ 0.5 บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้น ความแตกต่างของต้นทุนนี้เองที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในเชิงค่าใช้จ่าย กลายเป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เริ่มมองข้ามเรื่องความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) แบบเดิมๆ และหันมาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบครันทันสมัย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถคันที่สองของครัวเรือน เพื่อใช้ในการเดินทางภายในเมือง ส่งผลให้พวกเขาสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแบรนด์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในตลาดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายอดจองจะทะลุเป้าหมายและสร้างสถิติใหม่ แต่ SCB EIC ได้ประเมินว่าอัตราการส่งมอบรถยนต์จริงในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 70% ของยอดจองทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนราว 9.1 หมื่นคัน ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2565-2568 ที่อยู่ระหว่าง 75-80% ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ตัวเลขการส่งมอบจริงลดลงมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มักจะกำหนดเงินดาวน์ที่สูงขึ้น และมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้นลงกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากผู้บริโภคเองที่อาจมีการยกเลิกการจองเกิดขึ้นได้ หากมีรุ่นใหม่ที่น่าสนใจกว่าเปิดตัว หรือหากระยะเวลาในการรอรับรถนานเกินไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เมื่อพิจารณาในมุมมองของผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ SCB EIC มองว่า อานิสงส์ที่เศรษฐกิจไทยจะได้รับจากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนี้อาจอยู่ในวงจำกัด ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือ ตลาดรถยนต์ไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าการผลิตภายในประเทศจะมีการเติบโตที่น่าประทับใจ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงในตลาด ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ (Local content) ของรถยนต์ไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฮบริดที่มีการพัฒนาโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานมาอย่างยาวนาน ความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จที่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้นทุนประกันภัยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและมีตัวเลือกที่ค่อนข้างจำกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนแฝงที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อและการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าว SCB EIC ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญต่อภาครัฐ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ให้สามารถเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น เครือข่ายสถานีชาร์จที่ครอบคลุม และการสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรม (Level playing field) ระหว่างผู้ผลิตรถยนต์รายเดิมและรายใหม่ จะช่วยส่งเสริมให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว ลดการพึ่งพาการนำเข้า และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ภาพรวมของงาน Motor Show 2026 นี้ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดรถยนต์ไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเร่งหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม โจทย์สำคัญต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นยอดขายให้ได้มากที่สุด แต่คือการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตอย่างแท้จริง ทั้งในด้านการผลิต เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน
United States Latest News, United States Headlines
