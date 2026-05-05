Morgan Stanley เตรียมเปิดซื้อขายคริปโต Spot และขยายบริการสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2026

Morgan Stanley ประกาศแผนการเปิดตัวบริการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแบบ Spot บนแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งในปี 2026 พร้อมขยายบริการด้านสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเค็นและ ETF
Morgan Stanley ประกาศแผนการขยายบริการเข้าสู่โลก คริปโตเคอร์เรนซี อย่างเต็มรูปแบบในปี 2026 โดยจะเปิดให้บริการซื้อขาย คริปโตเคอร์เรนซี แบบ Spot บนแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่ง ครอบคลุม Bitcoin , Ethereum และ Solana รวมถึงการขยายบริการด้านสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเค็น (tokenized assets) และการผสานรวม Exchange Traded Funds ( ETF s) เข้าไปในระบบ การเปิดตัวบริการซื้อขาย Spot บนแพลตฟอร์ม E*Trade จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ผ่านความร่วมมือกับ Zerohash ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ Morgan Stanley ได้ลงทุนไปแล้ว นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังมีแผนที่จะเปิดตัวกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเค็นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เพื่อรองรับทั้งคริปโตหลักและสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเค็น เช่น หุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ Morgan Stanley วางไว้ตลอดปี 2026 โดยก่อนหน้านี้ในวันที่ 8 เมษายน บริษัทได้เปิดตัว Spot Bitcoin ETF ภายใต้ชื่อ MSBT บนตลาด NYSE Arca ซึ่งทำให้ Morgan Stanley กลายเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่มี Spot Bitcoin ETF เป็นของตนเอง โดยคิดค่าธรรมเนียมเพียง 0.
14% ต่อปี ซึ่งต่ำที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้น Amy Oldenburg หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Morgan Stanley ได้เปิดเผยว่าบริษัทกำลังดำเนินการขอใบอนุญาต Digital Trust จาก U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะช่วยให้ธนาคารสามารถดูแลสินทรัพย์คริปโตได้โดยตรงและเปิดให้บริการซื้อขาย Spot บนแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งได้อย่างเต็มรูปแบบ การได้รับใบอนุญาตนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจคริปโตของ Morgan Stanley และจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริการที่นำเสนอ นอกเหนือจากการซื้อขาย Spot และการเปิดตัว ETF แล้ว Morgan Stanley ยังให้ความสำคัญกับการแปลงสินทรัพย์จริงเป็นโทเค็น (RWA tokenization) โดย Jedd Finn หัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่งระบุว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 จะรองรับสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเค็นหลากหลายประเภท รวมถึงหุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังมีแผนที่จะนำหุ้นในรูปแบบโทเค็นเข้าสู่ระบบการซื้อขายทางเลือกของบริษัทในช่วงปลายปี 2026 การวางโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ ETF, กระเป๋าเงินดิจิทัล, การซื้อขาย Spot, และการขอใบอนุญาตดูแลสินทรัพย์โดยตรง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Morgan Stanley ในการเป็นผู้นำในตลาดคริปโต การเดินหน้าของ Morgan Stanley ครั้งนี้น่าสนใจและมีความสำคัญมากกว่าที่หลายคนคาดคิด เพราะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต การติดตามผลการขอใบอนุญาต Digital Trust จาก OCC จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดกรอบเวลาในการเปิดให้บริการซื้อขาย Spot อย่างเป็นทางการ และอาจส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ เร่งดำเนินการในทิศทางเดียวกั
Morgan Stanley คริปโตเคอร์เรนซี Bitcoin Ethereum Solana สินทรัพย์ดิจิทัล ETF Tokenization Digital Trust การลงทุน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
บิ๊กเทคเดิมพันหนัก AI แต่จะ “คืนทุน” ได้เมื่อไหร่? ท่ามกลาง Profit Paradox ที่กำไรยังไม่มา725,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คือ ยอดลงทุนของเหล่าบิ๊กเทคที่จะทุ่มให้ AI ในปี 2026 นี้ โดยมี Amazon นำโด่งที่ 200,000 ล้าน จนนักลงทุนเกิดคำถามว่า ผลตอบแทนจะคุ้มค่ากับการลงทุนมหาศาลนี้ไหม?
Read more »
ETDA เชื่อมพาร์ทเนอร์ ดัน SMEs ไทยใช้ดิจิทัลให้ “โตจริง”ETDA เปิดเกมรุก ขยายโมเดลกับ “SMEs Growth 2026” เชื่อมพาร์ทเนอร์ ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ดัน SMEs ไทยใช้ดิจิทัลให้ “โตจริง”
Read more »
ดูบอลสด ไทย พบ ทาจิกิสถาน ถ่ายทอดสดฟุตบอลชาย U17 ชิงแชมป์เอเชีย 2026LIVE ดูบอลสด ดูฟรี ทีมชาติไทย พบ ทาจิกิสถาน เชียร์ไทยวันนี้ ลุ้นไปฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสดฟุตบอลชาย U17 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วิเคราะห์บอลวันนี้ ดูโปรแกรมบอล รายชื่อผู้เล่น
Read more »
อนุทินย้ำคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลก2026นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนยันรัฐบาลจะหาทางให้คนไทยได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แม้ภาคเอกชนจะยังไม่กล้าลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เนื่องจากราคาที่สูง
Read more »
จีนเร่งผลิตเวเฟอร์ชิปในประเทศ ตั้งเป้าพึ่งพาตนเองกว่า 70%จีนตั้งเป้าผลิตเวเฟอร์ชิปขนาด 12 นิ้วภายในประเทศให้ได้กว่า 70% ภายในปีนี้ เพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของซัพพลายเชนชิป โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตรวม 1.2 ล้านแผ่นต่อเดือนในปี 2026
Read more »
จับสายแบดมินตันไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 'วิว-กุลวุฒิ' ดวลญี่ปุ่น 'เม-พิ้งค์' หวดกันเองเปิดสายการแข่งขันแบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 'วิว-กุลวุฒิ' งานเบารอบแรกฟัดหนุ่มยี่ปุ่น ขณะที่หญิงเดี่ยวเดือด 'เม-ศุภนิดา' จับสลากดวล 'น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์'
Read more »