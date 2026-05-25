MoonPay Introduces New App on ChatGPT for Instant Cryptocurrency Purchases

MoonPay, a leading cryptocurrency payment service, has introduced a new app on ChatGPT that allows users to buy cryptocurrencies directly through the AI-powered platform. The app enables users to ask ChatGPT about specific cryptocurrencies, specify the amount they want to buy, and the system will automatically create a payment link using MoonPay's secure payment gateway. Users can then proceed with the KYC process and complete the payment on the MoonPay website. The new app is part of MoonPay's broader strategy to enter the AI market and provide a more convenient and user-friendly platform for cryptocurrency transactions.
ระบบดังกล่าวทำงานร่วมกับบัญชี MoonPay เดิม หากผู้ใช้เคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน ( KYC ) มาก่อนแล้ว แค่ล็อกอินระบบจะดึงวิธีการชำระเงินและกระเป๋าเงินล่าสุดมาใช้ได้เลย นอกจากฟีเจอร์นี้ MoonPay ยังลุยตลาด AI หนักมาก ทั้งเข้าซื้อกิจการ Dawn Labs เครื่องมือบอตเทรดอัตโนมัติและเปิดตัวบัตรเครดิตเสมือนสำหรับให้ AI Agents ดึงMoonPay เปิดตัวแอปใหม่แยกต่างหากบน ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ถามข้อมูลแล้วกดสั่งซื้อเหรียญอย่าง Bitcoin และเหรียญคริปโตต่าง ๆ ผ่านลิงก์ในหน้าแชท AI ได้ทันทีแบบไม่ต้องสลับแอปให้วุ่นวาย ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังจำเป็นต้องผ่านขั้นตอน KYC ตามปกติ แต่สำหรับผู้ใช้ที่เคยทำธุรกรรมผ่าน MoonPay มาแล้ว จะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินคริปโตชื่อดัง MoonPay เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่แยกต่างหากบน ChatGPT เปิดมิติใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อเหรียญคริปโตได้โดยตรงผ่านหน้าต่างแชทของ OpenAI ผ่านระบบสร้างลิงก์ชำระเงิน โดยรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลยอดนิยมอย่าง Bitcoin, XRP, Solana และ USDC แม้ว่าผู้ใช้จะยังต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน ( KYC ) และชำระเงินตามมาตรฐานความปลอดภัยของ MoonPay เช่นเดิม แต่ความน่าสนใจคือ ความสะดวกที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสลับแอปพลิเคชันหรือกดออกจากหน้าต่างแชทของ ChatGPT เพื่อเริ่มต้นการซื้อคริปโตอีกต่อไป MoonPay อธิบายว่า ปัจจุบันผู้คนเริ่มใช้ ChatGPT เพื่อค้นคว้าข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ที่ผ่านมา กลับยังไม่มีระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ ‘ซื้อคริปโตได้ทันที’ ภายในหน้าต่างแชท AI Kevin Arifin วิศวกรบล็อกเชนและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ MoonPay ให้สัมภาษณ์กับ Decrypt ว่า โมเดลนี้คล้ายกับยุคที่ AI เข้ามาพลิกโฉมวงการอีคอมเมิร์ซ เขามองว่า ChatGPT กำลังกลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้เรื่องการเงิน เพราะ AI สามารถอธิบายสินทรัพย์ต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจซื้อจริง Arifin กล่าวว่า ‘ChatGPT กำลังกลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้เรื่องการเงิน มันทำงานเหมือนโบรคเกอร์ที่คอยให้ความรู้และอธิบายสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย ก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจซื้อจริง.
