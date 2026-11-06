Money Expo 2026 เชียงใหม่ เปิดแคมเปญดอกเบี้ย 0% ชู AI สร้างความมั่งคั่ง
งาน Money Expo 2026 เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2569 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เน้นแคมเปญสินเชื่อ 0% และเงินฝากดอกเบี้ยสูง 4% พร้อมสัมมนาการใช้ AI ในธุรกิจ
งานมหกรรมการเงิน " Money Expo 2026 Chiang Mai" ครั้งที่ยี่สิบหนึ่ง จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาร์ชวัส เจรญศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้น ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ งานนี้มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
รายละเอียดแคมเปญพิเศษและโปรโมชั่นทางการเงิน
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อเสนอพิเศษมากมายในงาน ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและรีไฟแนนซ์ที่มีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก สำหรับทรัพย์ที่ไม่ใช่ NPA และสินเชื่อที่ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก สำหรับทรัพย์ที่เป็น NPA ส่วนเงินฝากประจำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4% ต่อปี ขณะที่สินเชื่อธุรกิจเริ่มต้นที่ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปี และอัตราคงที่ตลอด 2 ปีแรกAlso readเจ้าสัวธนินท์ เปิดแผนส่งหุ่นยนต์ทำงานกะดึกเซเว่นฯ ชูทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด-สวัสดิการ
นอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้ว ผู้ที่ซื้อประกันภัยภายในงานยังมีสิทธิ์รับของสมนาคุณมูลค่าสูง ได้แก่ ทองคำแท่ง ไอโฟน 18 โปร แม็กซ์ และซัมซุง กาแล็กซี เอส 26 ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. เพื่อมอบโอกาสทางการเงินครบวงจรให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในภาคเหนือ
นโยบายรัฐลดความเหลื่อมล้ำผ่านเทคโนโลยี AI
นายอาร์ชวัส เจรญศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันที่เผชิญกับความขัดแย้งระหว่างประเทศ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยี AI ซึ่งทำให้การวางแผนการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำผ่านนโยบายอย่างพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมพลัส" ที่เริ่มออมได้ตั้งแต่ 100 บาท
โครงการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ SME Credit Boost ที่ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่มีศักยภาพให้เข้าถึงสินเชื่อและลดภาระทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา AI นกกระซิบ ซึ่งเป็นแชทบอทอัจฉริยะร่วมกับธนาคารกรุงเทพและแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อให้ร้านค้ารายย่อยสามารถติดตามยอดขายและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพเศรษฐกิจเชียงใหม่และเป้าหมายการท่องเที่ยวปี 2569
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่เติบโตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งภาคเหนือ โดยผลผลิตมวลรวม (GPP) พุ่งสูงถึง 293,809 ล้านบาท และรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 164,479 บาทต่อปี จังหวัดมีธนาคารพาณิชย์รวม 140 แห่ง มียอดสินเชื่อ 203,282 ล้านบาท และยอดเงินฝากสูงถึง 311,310 ล้านบาท สูงที่สุดในภาคเหนือ
สำหรับเป้าหมายการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเทศกาลท่องเที่ยว จังหวัดมีเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ไม่น้อยกว่า 120,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 12.5 ล้านคน เพื่อรองรับแรงหนุนจากแคมเปญการท่องเที่ยวต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
เวทีสัมมนาฟรีเสริมความรู้การเงินยุค AI
การจัดงานยังเปิดเวทีสัมมนาฟรีเพื่อเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนยุค AI เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. โดยหัวข้อแรก "ถอดสูตรเครื่องเทศไทย ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสู่ Private Label" นำโดย คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ในช่วงเวลา 15.20 น. ถึง 16.20 น. จะเป็นหัวข้อ "AI WEALTH CREATION FOR BUSINESS ขขับเคลื่อนธุรกิจให้มั่นคงด้วยพลัง AI" ซึ่งร่วมแสดงความคิดเห็นโดย คุณวธัญญู ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) สายงานสนับสนุน บริษัท ชอยส์ มินิสเตอร์ จำกัด คุณอรรถเดช อุดมศิรธำรง กรรมการบริหาร บริษัท อรสิริณ โฮลดิ้ง จำกัด และคุณถิรเจตน์ วังแง่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจท โค้ดดิ้ง จำกัด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.20 น. ถึง 16.00 น. จะมีการสัมมนาในหัวข้อ "รู้ลึกเรื่องประกันภัย ตอบโจทย์โดนใจ๋คนเชียงใหม่" โดยมี คุณโชลภา ไชยเพียร ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงาน คปภ. ภาค 1 ร่วมด้วย คุณอมรศักดิ์ มาลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกันภัย คุณวรินทร์กาญจน์ วัชรปิติพันธ์ (แม่หลวงนี) และในวันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. จะเสนอหัวข้อ "การตลาดฉบับ AI เพิ่มยอดขายแบบพลัส (AI for SMEs +)" โดย อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ กูรูด้านการตลาดยุค AI
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