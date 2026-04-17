MicroStrategy เดินหน้าสะสม Bitcoin ไม่สนตลาด แม้มีเสียงท้าทายกลยุทธ์ HODL

MicroStrategy ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ HODL Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร์ซื้อเพิ่ม ส่งผลให้ยอดถือครองพุ่งสูงถึง 780,897 BTC แม้ราคาเฉลี่ยในการเข้าซื้อจะสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน แต่ Michael Saylor ยังคงยืนยันที่จะมุ่งเน้นการสะสมมูลค่าในระยะยาว โดยมีผลตอบแทนที่น่าสนใจถึง 5.6% ต่อปีในปี 2026
ปัจจุบัน MicroStrategy ยังคงเป็นผู้นำในการสะสม Bitcoin อย่างไม่หยุดยั้ง โดยบริษัทได้ประกาศการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมอีก 13,927 BTC ด้วยมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคาเฉลี่ย 71,902 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่ง Bitcoin การเข้าซื้อครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้จำนวน Bitcoin ที่ MicroStrategy ถือครองรวมพุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับ 780,897 BTC ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของ Michael Saylor ซีอีโอของบริษัท และทีมงาน ในกลยุทธ์ การลงทุน ระยะยาวที่เน้นการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลหลักอย่าง
Bitcoin ภายหลังการประกาศการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมนี้ นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้แสดงความเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของกลยุทธ์ “HODL” (Hold On for Dear Life) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการถือครองสินทรัพย์โดยไม่ขาย แม้จะเผชิญกับความผันผวนของราคาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการเดิมพันบน Polymarket ตลาดพยากรณ์ออนไลน์ชื่อดัง กลับสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจ โดยมีผู้เดิมพันเพียงประมาณ 3% เท่านั้นที่เชื่อว่า MicroStrategy อาจจะตัดสินใจขาย Bitcoin ในช่วงกลางปีนี้ และมีเพียง 12% เท่านั้นที่มองว่าอาจจะมีการขายเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2026 ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่เชื่อว่าจะไม่มีการขายเกิดขึ้นเลย สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในทิศทางและกลยุทธ์ของ Saylor การที่จำนวนผู้เดิมพันที่เชื่อว่าจะมีการขายเกิดขึ้นมีน้อยเช่นนี้ จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาตลาดในเชิงลบอย่างรุนแรง ตลาดส่วนใหญ่ยังคงมองว่า การสะสม Bitcoin ของ MicroStrategy เป็นเสาหลักสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัล แม้ Michael Saylor จะยืนยันมาโดยตลอดว่า MicroStrategy ไม่มีแผนที่จะขาย Bitcoin ที่ถือครองอยู่ แต่แรงกดดันจากความผันผวนของตลาดและคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาว เริ่มทำให้เหล่านักลงทุนคริปโตเริ่มตั้งคำถามถึงความใจแข็งของบริษัทนี้ ล่าสุดบน Polymarket ได้มีการเปิดตลาดให้วางเดิมพันในหัวข้อ “MicroStrategy จะขาย Bitcoin หรือไม่” และผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนักเดิมพันจำนวน 12% ที่คาดการณ์ว่า Saylor อาจจะตัดสินใจเทขาย Bitcoin ออกมาบางส่วนภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความกังวลที่เริ่มก่อตัวขึ้นในบางกลุ่ม ในขณะที่ความสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามา Michael Saylor กลับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและกล้าที่จะสวนกระแส เขาได้ตัดสินใจทุ่มเงินอีก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมอีก 13,927 BTC ที่ราคาเฉลี่ย 71,902 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณ Bitcoin ที่บริษัทถือครอง แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ในวิสัยทัศน์ระยะยาวของเขา ด้วยยอดถือครองรวม 780,897 BTC นี้ ทำให้ราคาซื้อ Bitcoin เฉลี่ยรวมในพอร์ตของ MicroStrategy อยู่ที่ 75,577 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 BTC ซึ่งหากเปรียบเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน หมายความว่าบริษัทอาจจะยังคงมีสถานะขาดทุนทางบัญชีอยู่บ้างในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม Saylor ดูเหมือนจะเมินเฉยต่อตัวเลขขาดทุนดังกล่าว และเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ด้วยการแสดงตัวเลขผลตอบแทนที่น่าประทับใจถึง 5.6% ต่อปีในปี 2026 ตัวเลขนี้เป็นการตอกย้ำว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้น แต่ให้ความสำคัญกับการสะสมมูลค่าในระยะยาวแทน
