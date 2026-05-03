MicroStrategy ซื้อ Bitcoin รอบใหญ่สุดในรอบปี ยอดถือครองพุ่ง 818,334 BTC

MicroStrategy ทุ่มงบซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ทำให้ยอดถือครองรวมพุ่งสูงถึง 818,334 BTC พร้อมยืนยันจะกลับมาซื้อต่อในสัปดาห์หน้า ตลาดจับตาแผนระดมทุนและผลกระทบต่อราคา Bitcoin
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา MicroStrategy ได้ทำการซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นใน การลงทุน ใน สินทรัพย์ดิจิทัล นี้อย่างต่อเนื่อง การซื้อครั้งนี้ส่งผลให้ยอดถือครอง Bitcoin ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 818,334 BTC โดยมีต้นทุนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 33,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลนี้ได้รับการรายงานโดย Cointelegraph ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากในการคาดการณ์ว่า MicroStrategy จะหยุดการซื้อ Bitcoin ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากกว่า Bitcoin Halving ที่เกิดขึ้นทุกๆ 4 ปีเสียอีก ย้อนกลับไปดูประวัติ การลงทุน ของ MicroStrategy ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ การลงทุน ใน Bitcoin บริษัทแทบจะไม่เคยหยุดสะสม Bitcoin เลย มีเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้นที่บริษัทหยุดพักการซื้อ เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่ง Siam Blockchain ได้เคยรายงานไว้ว่ารูปแบบการหยุดพักนี้มักเกิดขึ้นหลังจาก MicroStrategy ได้ทำการซื้อ Bitcoin ในปริมาณมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเตรียมการสำหรับ การระดมทุน รอบใหม่ อย่างไรก็ตาม Michael Saylor ผู้บริหารของ MicroStrategy ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาซื้อ Bitcoin อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งหมายความว่าการหยุดพักนี้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ การลงทุน ในระยะยาว สิ่งที่นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ในตลาดให้ความสนใจในขณะนี้คือรูปแบบ การระดมทุน ที่ MicroStrategy จะใช้เพื่อกลับมาซื้อ Bitcoin อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุน (ATM) หรือการออกตราสารหนี้แปลงสภาพ ก่อนที่จะกลับมากว้านซื้อ Bitcoin อีกครั้ง Siam Blockchain ได้เคยรายงานถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ การลงทุน ของ MicroStrategy โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ Michael Saylor ออกมาประกาศล่วงหน้าว่า “สัปดาห์นี้จะไม่ซื้อ” แทนที่จะเงียบไปเฉยๆ นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของ MicroStrategy อย่างใกล้ชิดจนเขาต้องสื่อสารเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของตลาด สิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือขนาดของการซื้อ Bitcoin ในสัปดาห์หน้า หาก MicroStrategy กลับมาซื้อ Bitcoin ในปริมาณมากหลังจากหยุดพัก อาจส่งผลกระทบต่อราคา Bitcoin ได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การประเมินขนาดของการซื้อครั้งถัดไปนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการซื้อ Bitcoin ในครั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่า MicroStrategy จะระดมทุนจากแหล่งใด การคาดการณ์ขนาดการซื้อจึงยังเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปที่จะสรุปได้ การเคลื่อนไหวของ MicroStrategy ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด Bitcoin และเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุ.
Microstrategy Bitcoin BTC Michael Saylor การลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดคริปโต การระดมทุน
