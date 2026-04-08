Microsoft เร่งผลักดัน Windows 11 25H2 อัปเดตอัตโนมัติ พร้อมเทคโนโลยี Machine Learning

Microsoft เดินหน้าผลักดันการอัปเกรด Windows 11 ไปยังเวอร์ชัน 25H2 โดยใช้ Machine Learning เพื่อปรับปรุงกระบวนการอัปเดตและเพิ่มความปลอดภัย
ไมโครซอฟท์กำลังเร่งผลักดันให้ผู้ใช้ Windows 11 ทำการอัปเกรดไปสู่เวอร์ชันล่าสุด 25H2 มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังคงใช้งานเวอร์ชัน 24H2 ซึ่งมีกำหนดหมดระยะการสนับสนุนในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2569 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการอัปเดตตามวงจรชีวิตของระบบปฏิบัติการ โดยแต่ละเวอร์ชันจะมีระยะเวลาการสนับสนุนประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะยุติการให้บริการด้านความปลอดภัย ฟีเจอร์ใหม่ และการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ในระยะยาว\สิ่งที่น่าสนใจคือ ไมโครซอฟท์ได้นำระบบ “การปล่อยอัปเดตอัจฉริยะด้วย Machine Learning” เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการอัปเดต โดยระบบจะทำการวิเคราะห์ความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละเครื่องอย่างละเอียด ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเสถียรภาพของระบบ ก่อนที่จะทยอยปล่อยอัปเดตโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม แนวทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ staged rollout ที่ช่วยลดปัญหาการอัปเดตพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การทำงานที่ผิดพลาดของระบบ หรือปัญหาความเข้ากันได้ที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ การใช้ Machine Learning ยังช่วยให้ระบบสามารถปรับการปล่อยอัปเดตให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละเครื่องมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสในการเกิดปัญหา และเพิ่มความราบรื่นในการใช้งานของผู้ใช้\สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ใช้งาน Windows 11 รุ่น Home และ Pro และไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร จะได้รับการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชัน 25H2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะไม่สามารถปฏิเสธการอัปเดตได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถทำได้เพียงแค่เลื่อนเวลาการรีสตาร์ตหรือชะลอการติดตั้งออกไปชั่วคราวเท่านั้น ก่อนที่ระบบจะดำเนินการอัปเดตให้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การอัปเดตจากเวอร์ชัน 24H2 ไปยัง 25H2 ในครั้งนี้ ถือเป็นการอัปเดตแบบ enablement package หรือที่เรียกว่าเป็นอัปเดตขนาดเล็ก เนื่องจากทั้งสองเวอร์ชันใช้โค้ดพื้นฐานเดียวกัน ทำให้กระบวนการอัปเดตใช้เวลาไม่นานและมีโอกาสเกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่ำ แม้ว่าผู้ใช้บางส่วนอาจรู้สึกว่าการอัปเดตแบบบังคับอาจสร้างความไม่สะดวกบ้าง แต่โดยรวมแล้วมาตรการนี้ช่วยให้ระบบยังคงปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ๆ ในระยะยา
Microsoft Windows 11 25H2 อัปเดตอัตโนมัติ Machine Learning Enablement Package ความปลอดภัย
