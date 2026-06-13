Microsoft ปล่อยอัปเดต Patch Tuesday มิถุนายน 2026 แก้ไขช่องโหว่ 200 รายการ รวม Zero-Day 3 รายการ

Microsoft ออกอัปเดตความปลอดภัยเดือนมิถุนายน 2026 แก้ไขช่องโหว่ 200 รายการ มี Zero-Day 3 รายการที่ถูกเปิดเผยแล้ว แต่ยังไม่ถูกโจมตี แนะนำติดตั้งโดยด่วน
Microsoft ปล่อยอัปเดต ความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2026 ( Patch Tuesday ) เพื่อแก้ไข ช่องโหว่ รวมทั้งหมด 200 รายการ โดยในรอบนี้มี ช่องโหว่ Zero-Day ที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 3 รายการ แต่ยังไม่มีรายงานว่าถูกนำไปใช้โจมตีจริง การอัปเดตรอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมี ช่องโหว่ ระดับร้ายแรง (Critical) จำนวน 33 รายการ ซึ่งรวมถึง ช่องโหว่ รันโค้ดจากระยะไกล (Remote Code Execution - RCE) 28 รายการ ช่องโหว่ ยกระดับสิทธิ์ (Elevation of Privilege) 4 รายการ และ ช่องโหว่ เปิดเผยข้อมูล (Information Disclosure) 1 รายการ สำหรับ Windows 11 มีการปล่อย cumulative update รหัส KB5094126 และ KB5093998 ส่วน Windows 10 ที่อยู่ในโครงการ Extended Security Update (ESU) ได้รับอัปเดต KB5094127 นอกจากนี้ยังมีการแก้ไข ช่องโหว่ ยกระดับสิทธิ์อีก 65 รายการ ช่องโหว่ RCE 55 รายการ และ ช่องโหว่ Denial of Service 7 รายการ ตัวเลขดังกล่าวไม่รวม ช่องโหว่ ของผลิตภัณฑ์อื่น เช่น Mariner, Azure HorizonDB, Microsoft Copilot, Copilot Chat, M365 Copilot, Microsoft Exchange Online, Microsoft Graph รวมถึง ช่องโหว่ ของ Microsoft Edge/Chromium ที่ถูกแก้ไขไปก่อนหน้านี้ในเดือนเดียวกัน ช่องโหว่ Zero-Day ที่สำคัญสามรายการได้แก่ CVE-2026-45586 (Windows Collaborative Translation Framework - GreenPlasma) มีความรุนแรง 7.
8/10 คะแนน เป็นช่องโหว่ยกระดับสิทธิ์ในระบบ CTFMON ของ Windows ที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ผู้โจมตีที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องอยู่ก่อนสามารถใช้ช่องโหว่นี้ยกระดับสิทธิ์เป็น SYSTEM ซึ่งเป็นสิทธิ์สูงสุดของระบบปฏิบัติการได้ ส่งผลให้สามารถควบคุมเครื่อง ติดตั้งมัลแวร์ หรือเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ ช่องโหว่ที่สองเป็นช่องโหว่ Denial of Service ที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ผู้โจมตีสามารถส่งข้อมูล HTTP/2 ขนาดเล็ก แต่บังคับให้เซิร์ฟเวอร์ใช้หน่วยความจำจำนวนมากผิดปกติ จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือทำให้บริการหยุดทำงานได้ Microsoft ได้เพิ่มค่า Registry ใหม่ชื่อ MaxHeadersCount เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีรูปแบบนี้ ช่องโหว่ที่สามเป็นช่องโหว่หลบเลี่ยงระบบความปลอดภัย (Security Feature Bypass) ที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ผู้โจมตีที่สามารถเข้าถึงเครื่องจริง (Physical Access) อาจใช้ USB หรือไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อบูตเข้าสู่ Windows Recovery Environment (WinRE) และเข้าถึงข้อมูลในไดรฟ์ที่เข้ารหัสด้วย BitLocker ได้ โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ BitLocker แบบ TPM-only บน Windows 11 และ Windows Server 2022/2025 ซึ่ง Microsoft แนะนำให้เปิดใช้งาน TPM+PIN เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติม นอกเหนือจาก Microsoft แล้ว ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นก็ออกอัปเดตความปลอดภัยในเดือนมิถุนายนเช่นกัน เช่น Acer, Adobe, Check Point, Cisco, Fortinet, Google, Ivanti, Ubiquiti, SAP และ Veeam โดยบางรายแก้ไขช่องโหว่ร้ายแรง รวมถึงช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีจริงแล้ว แนะนำให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานรีบติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยของ Microsoft และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้งาน Windows Server, IIS, BitLocker และระบบที่เปิดให้บริการผ่านเครือข่าย เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านช่องโหว่เหล่านี้ การอัปเดตรอบนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่มีภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้ควรตรวจสอบการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของ Microsoft เพื่อป้องกันข้อมูลและระบบของตนจากผู้ไม่ประสงค์ด
Patch Tuesday Microsoft ความปลอดภัย ช่องโหว่ Zero-Day
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ประกาศจัดงาน InfoComm Asia 2026 มหกรรมเทคโนโลยีภาพและเสียงระดับโลกอินโฟคอม เอเชีย พีทีอี เตรียมจัดงาน InfoComm Asia 2026 นำทัพผู้ผลิตระดับโลกกว่า 200 แบรนด์โชว์นวัตกรรม Pro AV คาดดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 8,200 คน และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 3,600 ล้านบาท
Read more »
AIS โชว์โซลูชัน AIoT ในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะAIS นำเสนอโซลูชัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัลในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ AI และ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ AI Economy
Read more »
ธนาคารออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2569ธนาคารออมสินยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรายย่อยของประเทศ หลังคว้าตำแหน่ง Best Retail Bank of the Year 2026 จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2026
Read more »
คึกคักรับบอลโลก!! ทัพดาราร่วมงานแถลงข่าวบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ประกาศความสำเร็จในการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
Read more »
เอลนีโญที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เอลนีโญที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่อาจเกิดขึ้นในปี 2026-2027 และจะส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิน้ำทะเลและผลกระทบตกค้าง
Read more »
ตลท.ปลดเครื่องหมาย H หุ้น JAS หลังเปิดเผยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2.3 พันล้านราคาหุ้น JAS ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.23% หลังตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H เนื่องจากบริษัทเปิดเผยข้อมูลการซื้อสิทธิถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Read more »