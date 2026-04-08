Microsoft ปล่อยอัปเดต Copilot บน Windows 11: Web-based ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ แต่ใช้ทรัพยากรมากขึ้น

Microsoft เปิดตัวอัปเดต Copilot บน Windows 11 ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่จาก native WinUI มาเป็น web-based แอปพลิเคชัน ส่งผลให้การใช้งานคล้ายกับเวอร์ชันเว็บมากขึ้น แต่แลกมาด้วยการใช้ทรัพยากรของระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Microsoft ได้เปิดตัว อัปเดต Copilot บน Windows 11 เวอร์ชันใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแอปพลิเคชันอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่พัฒนาด้วย เทคโนโลยี native WinUI ได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบ web-based แอปพลิเคชันแทน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งการทำงานและ การใช้ทรัพยากร ของระบบ เมื่อแอปพลิเคชันถูกปรับมาใช้ web-based โครงสร้างหลักจะใช้ WebView2 ทำงานร่วมกับ Microsoft Edge ทำให้แอปพลิเคชันสามารถแสดง UI แบบเว็บ (web . copilot .
com) ได้โดยตรง ในมุมมองของผู้ใช้งานจริง พบว่าหน้าตาและการใช้งานแทบไม่แตกต่างจาก Copilot เวอร์ชันเว็บ โดยอินเทอร์เฟซทั้งหมดถูกแสดงผลผ่าน WebView2 ขณะที่ Edge instance ทำงานอยู่เบื้องหลัง ทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างราบรื่นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน\ประเด็นสำคัญคือ เวอร์ชันใหม่นี้ไม่ได้ใช้ WebView แบบปกติที่อ้างอิง Edge ที่ติดตั้งในระบบ แต่ได้มีการรวม Microsoft Edge เวอร์ชันเต็มเข้ามาในตัวแอปพลิเคชัน ทำให้เมื่อเปิดใช้งานแทบจะเหมือนกับการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว จากเดิมที่ใช้ RAM ต่ำกว่า 100MB ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 500MB และอาจสูงถึง 1GB ในระหว่างการใช้งาน พร้อมกับการใช้ CPU ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในเชิงเทคนิค โครงสร้างแอปพลิเคชันใหม่นี้เป็นแบบ hybrid ระหว่าง WebView2 และเบราว์เซอร์เต็มรูปแบบ โดยมีทั้ง runtime ของ WebView และ Edge รวมอยู่ในตัวเดียว ซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันประเภท PWA หรือ WebView ทั่วไปที่มักจะอ้างอิง engine ที่มีอยู่ในระบบ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของ Microsoft ที่พยายามรวมประสบการณ์การใช้งาน Copilot ให้ใกล้เคียงกันในทุกแพลตฟอร์ม โดยใช้เว็บเป็นแกนหลัก แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยให้สามารถพัฒนาและอัปเดตฟีเจอร์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรของเครื่องที่เพิ่มขึ้น\การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ การที่ Copilot เวอร์ชันใหม่ใช้ทรัพยากรมากขึ้นอาจทำให้การทำงานโดยรวมช้าลง หรือทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ การที่ Microsoft เลือกใช้แนวทาง web-based สำหรับ Copilot ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดต้นทุนการพัฒนาและดูแลรักษาแอปพลิเคชัน เนื่องจากสามารถนำโค้ดมาใช้ซ้ำในหลายแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานอาจต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสิทธิภาพและการใช้พลังงานของเครื่อง หากคุณใช้งาน Copilot บ่อยครั้ง การพิจารณาอัปเกรดฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น ในท้ายที่สุด การตัดสินใจว่าจะใช้ Copilot เวอร์ชันใดขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละบุคค
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
80ปีปชป.-จุดอ่อนพรรคสีฟ้า ที่'อภิสิทธิ์'ยังแก้ไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ ที่มี สส.ในสภาฯ ณ ปัจจุบัน 21 คน แบ่งเป็น สส.เขต 10 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 11 คน ส่วนอนาคต ปชป.จะได้ร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทย-อนุทิน ชาญวีรกูล หรือไม่ “ประตูนี้ยังไม่ปิดตาย” เพราะการเมืองวันข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอน
Read more »
ทรัมป์บอกข้อเสนอหยุดยิงกับอิหร่านเป็นก้าวสำคัญ แต่ยังไม่ดีพอทรัมป์บอกข้อเสนอหยุดยิงกับอิหร่านเป็นก้าวสำคัญ แต่ยังไม่ดีพอ ขณะเส้นตายช่องแคบฮอร์มุซใกล้เข้ามา ขู่ทำลายทุกสะพาน-โรงไฟฟ้าภายในเที่ยงคืนอังคาร (11 น.วันพุธไทย)
Read more »
นักลงทุนกดดันบิ๊กเทค เปิดข้อมูลใช้น้ำ-พลังงาน ของดาต้าเซ็นเตอร์ในสหรัฐนักลงทุนเพิ่มแรงกดดัน Amazon Microsoft Google ให้เปิดเผยการใช้น้ำและพลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์ หลังชุมชนต้านหนัก หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
Read more »
Google เปิดตัว Pixel 10a Isai Blue Edition รุ่นพิเศษ ฉลอง Pixel ครบรอบ 10 ปีGoogle สร้างความฮือฮาในตลาดสมาร์ทโฟนเอเชียด้วยการเปิดตัว Google Pixel 10a Isai Blue Edition รุ่นพิเศษ สำหรับตลาดญี่ปุ่น เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี Pixel มาพร้อมดีไซน์ใหม่และสเปคที่อัปเกรด พร้อมข้อมูล Pixel 11 series ที่อยู่ในช่วงพัฒนา
Read more »
คลัง ชง ครม. 11 เม.ย. อนุมัติมาตรการช่วยค่าครองชีพ เติมเงินบัตรคนจน คนละครึ่งพลัสเฟส 2กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วนต่อ ครม. ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยมีทั้งการเติมเงินบัตรคนจน โครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ
Read more »
พรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์: สิงห์ชนเรือ, ปืนลุ้นแชมป์, ผีดวลลีดส์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษกลับมาเข้มข้นตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน 2569 พร้อมบิ๊กแมตช์ เชลซี VS แมนฯ ซิตี้, อาร์เซน่อลลุ้นแชมป์, และดาร์บี้แมตช์ แมนฯ ยูไนเต็ด VS ลีดส์ ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสดครบทุกคู่
Read more »