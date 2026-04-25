Microsoft เสริมความปลอดภัย Windows 11, Rufus 4.14 Beta ปรับแต่งได้เต็มที่

Microsoft เพิ่มความปลอดภัย Windows 11 ด้วยระบบจัดการสิทธิ์แบบมือถือ ขณะที่ Rufus 4.14 Beta เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ให้ปรับแต่งการติดตั้ง Windows 11 ได้อย่างอิสระ ตั้งแต่การปิดฟีเจอร์ที่ไม่ต้องการ ไปจนถึงการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
Microsoft กำลังเดินหน้ายกระดับ ความปลอดภัย ของระบบปฏิบัติการ Windows 11 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงโปรแกรมและไดรเวอร์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่ใช้ในระบบปฏิบัติการบนมือถือ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์และการทำงานของมัลแวร์ที่อาจแฝงตัวมากับซอฟต์แวร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้อย่างละเอียดว่าโปรแกรมใดบ้างที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรระบบที่สำคัญได้บ้าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงและ ความปลอดภัย โดยรวมของระบบ Windows 11 อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การปรับแต่ง ระบบ Windows ให้ตรงตามความต้องการส่วนตัว หรือที่เรียกกันว่าสายลง Windows คงคุ้นเคยกับเครื่องมืออย่าง Rufus กันเป็นอย่างดี Rufus เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในการสร้างแฟลชไดรฟ์สำหรับติดตั้ง Windows ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ล่าสุด Rufus ได้ออกอัปเดตเวอร์ชัน 4.
14 Beta ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยเน้นไปที่การเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งการติดตั้ง Windows 11 ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตัดฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกไปได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแฟลชไดรฟ์ติดตั้ง ซึ่งจะช่วยลดขนาดของไฟล์ติดตั้งและทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปิดการใช้งาน Copilot, Microsoft Teams, Outlook หรือแอปพลิเคชันพื้นฐานอื่น ๆ ที่อาจไม่ต้องการใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ Rufus ยังคงความสามารถในการข้ามข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ของ Windows 11 ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง Windows 11 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคต่ำกว่าที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการปิด BitLocker และสร้างบัญชีแบบ Local แทนการใช้ Microsoft Account ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ Rufus 4.14 Beta คือการรองรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ หรือ Silent Installation ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Windows ได้โดยไม่ต้องตอบคำถามหรือตั้งค่าทีละขั้นตอนเหมือนปกติ เมื่อบูตจากแฟลชไดรฟ์ที่สร้างด้วย Rufus ระบบจะทำการติดตั้ง Windows โดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องติดตั้ง Windows บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือต้องการความรวดเร็วในการตั้งค่าระบบใหม่ นอกจากนี้ Rufus 4.14 Beta ยังมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น การแก้ไขปัญหาในการสร้าง Windows To Go, การปรับปรุงระบบแจ้งข้อผิดพลาดให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น, การเพิ่มคำอธิบาย (tooltip) ในเมนูต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงการรองรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น Linux Distro บางตัวให้ดีขึ้นโดยรวม การอัปเดตนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมพัฒนา Rufus ในการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การติดตั้ง Windows 11 เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งระบบให้ตรงตามความต้องการของตนเองได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระบบปฏิบัติการของตนเองอย่างเต็มที
