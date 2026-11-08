Microreactor กำลังไฟ 5 เมกะวัตต์ ทางเลือกพลังงานชุมชนห่างไกล
ข่าวเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กกำลังไฟ 5 เมกะวัตต์ ลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลในพื้นที่ห่างไกล พร้อมโครงการ MARVEL ของ Idaho National Laboratory ทดสอบจริงปี 2027
เทคโนโลยี Microreactor หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กกำลังไฟประมาณ 5 เมกะวัตต์ เปิดโอกาสใหม่ด้านพลังงานสำหรับพื้นที่ห่างไกล โดยออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลและเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้ชุมชนและเหมืองแร่
ระบบ eVinci และศักยภาพพลังงานขนาดเล็ก
เครื่องปฏิกรณ์ eVinci ถูกออกแบบมาให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 5 MW โดยใช้ระบบถ่ายเทความร้อนแบบ Heat Pipe ร่วมกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิด TRISO ซึ่งมีชั้นวัสดุห่อหุ้มอนุภาคเชื้อเพลิงหลายชั้น แม้กำลังผลิต 5 MW จะดูเล็กมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,000 MW แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนห่างไกล เหมืองแร่ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการไฟฟ้าเพียงไม่กี่เมกะวัตต์Also readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่น หากพื้นที่หนึ่งมีความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย 3 MW และการจัดหาไฟฟ้าจาก Microreactor เป็นไปได้อย่างเหมาะสม จะสามารถลดการพึ่งพาการขนส่งน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่นั้นได้อย่างมีนัยสำคัญ เทคโนโลยีนี้จึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าเฉพาะจุด
ข้อจำกัดและการรับรองความปลอดภัย
การพัฒนา eVinci ยังคงต้องผ่านการทดสอบ การรับรอง และการอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงไม่ควรนำข้อมูลกำลังผลิตหรืออายุเชื้อเพลิงตามการออกแบบไปตีความว่าเป็นผลการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งหมด
ความท้าทายสำคัญอยู่ที่กระบวนการ Regulatory Framework ซึ่งต้องตรวจสอบความมั่นคงของเชื้อเพลิงและระบบควบคุมอย่างเคร่งครัดก่อนนำออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีขนาดเล็กนี้มีความปลอดภัยสูงทัดเทียมกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่
โครงการ MARVEL และการวิจัยขั้นสูง
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถมีขนาดเล็กเพียงใด คือโครงการ MARVEL หรือ Microreactor Applications Research Validation and Evaluation ของ Idaho National Laboratory ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์เพื่อการวิจัยและสาธิตเทคโนโลยี
โครงการนี้ใช้โลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียมเป็นสารหล่อเย็น และออกแบบให้มีกำลังความร้อนประมาณ 85-100 kWth พร้อมกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 20 kWe กำลังผลิตไฟฟ้าระดับนี้เทียบได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ Data Center ขนาดใหญ่
เส้นทางการทดสอบและแผนการทำงานในอนาคต
การวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การเป็นระบบทดลองสำหรับศึกษาการเดินเครื่อง Microreactor การควบคุมระบบ การเชื่อมต่อกับ Microgrid และการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนขยาย規模สู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
ในเดือนมีนาคม 2026 Idaho National Laboratory รายงานความคืบหน้าด้านเอกสารวิเคราะห์ความปลอดภยสำหรับการทดลองเริ่มปฏิกิริยาลูกโซ่ครั้งแรก โดยแผนโครงการระบุว่าเป้าหมายเริ่มการทดสอบในปี 2027 และแผนการเดินเครื่องเต็มกำลังมีกำหนดในปี 2028
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