Michael Saylor คาดการณ์ Bitcoin พุ่ง $21 ล้านใน 21 ปีข้างหน้า: วิเคราะห์และมุมมองต่อตลาด

Michael Saylor คาดการณ์ Bitcoin พุ่ง $21 ล้านใน 21 ปีข้างหน้า: วิเคราะห์และมุมมองต่อตลาด
📆4/13/2026 1:59 PM
📰siamblockchain
Michael Saylor ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy ทำนาย Bitcoin จะแตะ $21 ล้านต่อเหรียญภายใน 21 ปีข้างหน้า ชี้ 3 ปัจจัยสำคัญ '21' และการเปลี่ยนแปลงในตลาด

Saylor ตั้งใจเชื่อมโยงตัวเลข 21 เข้ากับ Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเหรียญสูงสุด 21 ล้านเหรียญ กรอบเวลานาน 21 ปี และอัตราการเติบโตแบบทบต้น 21% ต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากคำทำนายก่อนหน้านี้ที่ $13 ล้านในปี 2024 คำทำนายของ Saylor ในฐานะหนึ่งในผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดของโลกมีความสำคัญทางจิตวิทยาต่อตลาดอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นการคาดการณ์ระยะยาว แต่การที่เขาเพิ่มเป้าหมายจาก $13 ล้านเป็น $21 ล้านสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อสะสมในระยะสั้นได้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา Michael Saylor ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Strategy (เดิมชื่อ MicroStrategy) ได้ขึ้นเวทีในงาน BTC Prague 2025 และประกาศคำทำนายครั้งใหม่ว่า Bitcoin จะมีราคาสูงถึง $21 ล้านต่อเหรียญภายในปี 2589 หรืออีก 21 ปีข้างหน้า โดยมูลค่าตลาดรวมอาจสูงถึงหลายร้อยล้านล้านดอลลาร์ จากรายงานต่างๆ Saylor ไม่ได้เลือกเป้าหมาย $21 ล้านอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่เลือกอย่างตั้งใจ โดยเชื่อมโยงกับสาม “21” ที่เขาเชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของ Bitcoin ได้แก่ จำนวนเหรียญสูงสุดที่จะมีในโลกทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ กรอบเวลา 21 ปีในการเติบโตไปถึงเป้าหมาย และอัตราการเติบโตแบบทบต้น 21% ต่อปีในระยะยาว (โดยในช่วงแรกคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโต 28.5% ก่อนจะลดลงมา) นอกจากนี้ เขายังเคยพูดถึงศักยภาพของ Bitcoin ที่อาจมีมูลค่าตลาดสูงถึง 500 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งหากคำนวณจากจำนวนเหรียญทั้งหมด จะเท่ากับราคาประมาณ $23.8 ล้านต่อเหรียญ Saylor อ้างถึงพัฒนาการหลายอย่างที่ทำให้เขาตัดสินใจเพิ่มเป้าหมายราคา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ Bitcoin มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น การที่ทำเนียบขาวให้การสนับสนุน Bitcoin อย่างเป็นทางการ และกฎหมาย Bitcoin ฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ที่เปิดทางให้สถาบันการเงินเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น รวมถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจากภาครัฐและเอกชน เขามองว่าปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้ Bitcoin กำลังเข้ามาแทนที่สินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างทองคำในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าหลักของโลก อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ระยะยาว 21 ปีเช่นนี้มีความไม่แน่นอนสูงมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ อัตราการยอมรับในอนาคต สภาพแวดล้อมทางกฎหมายในแต่ละประเทศ สภาวะเศรษฐกิจมหภาค และพัฒนาการทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมว่า Saylor เองเป็นผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ผ่านบริษัท Strategy ซึ่งถือ Bitcoin อยู่กว่า 700,000 เหรียญ ทำให้มุมมองของเขาเป็นไปในเชิงบวกตามธรรมชาติ ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าคำทำนายของ Saylor นั้นน่าสนใจในเชิงกรอบความคิดมากกว่าตัวเลข การที่เขาเพิ่มเป้าหมายจาก $13 ล้านเป็น $21 ล้านภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีสะท้อนให้เห็นว่าเขามองว่าสภาพแวดล้อมของ Bitcoin ดีขึ้นอย่างมากจริงๆ แต่ก็ต้องจำไว้ว่าเขามีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงในฐานะผู้ถือ Bitcoin มูลค่ามหาศาล สิ่งที่น่าจับตาดูคือการที่ทำเนียบขาวและกฎหมายของสหรัฐฯ จะสามารถสนับสนุน Bitcoin ได้จริงหรือไม่ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า หากนโยบายเหล่านั้นเป็นจริง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะพุ่งขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว

