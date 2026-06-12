Mike Novogratz สนับสนุน Jay Clayton รับตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองnationwide หลังการฟ้อง Ripple

CEO ของ Galaxy Digital, Mike Novogratz, แสดงการสนับสนุนfür Jay Clayton อดีตประธาน SEC รับตำแหน่ง Director of National Intelligence หลังถูกเสนอชื่อโดย CIA head John Ratcliffe จ núi ক unclear political road ahead
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย แต่บุคคลสำคัญในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Mike Novogratz ซึ่งเป็น CEO ของ Galaxy Digital กลับออกมาแสดงความชื่นชมและสนับสนุนให้ Jay Clayton เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติ (Director of National Intelligence) เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ dramatic shift in crypto sentiment towards former SEC chair Jay Clayton อดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ( SEC ) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักลงทุนคริปโตจากการเป็นหัวหอกในการยื่นฟ้องร้องบริษัท Ripple Labs ล่าสุดเขาได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติหรือ Director of National Intelligence คนต่อไป ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวต้องเผชิญกับคลื่นพายุการต่อต้านอย่างหนักจากสภาคองเกรส อันเนื่องมาจากความพยายามที่จะแต่งตั้ง Bill Pulte เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีประสบการณ์ใดๆ ในแวดวงข่าวกรองเข้ามารักษาการในตำแหน่งนี้ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวรุนแรงจนถึงขั้นทำให้การพิจารณาต่ออายุอำนาจและกฎหมายการเฝ้าระวังที่สำคัญของรัฐบาลต้องหยุดชะงักลงกลางคัน สำหรับประวัติของ Jay Clayton นั้นถือเป็นบุคคลที่สร้างความแตกแยกทางความคิดในแวดวงการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัłมาอย่างยาวนาน ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการดำรงตำแหน่งประ chairman SEC โดยเขาเป็นผู้สั่งการให้เปิดฉากฟ้องร้องคดีครั้งประวัติศาสตร์ต่อ Ripple Labs ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งคดีนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิทางกฎหมายครั้งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมคริปโตมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2025 เป็นต้นมา เขาก็ได้ผันตัวมารับตำแหน่งอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตัน การถูกเสนอชื่อให้กุมบังเหียนหน่วยงานข่าวกรองในครั้งนี้มีรายงานว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก John Ratcliffe ผู้อำนวยการ CIA คนปัจจุบันที่เป็นผู้ผลักดันและแนะนำชื่อของเขาด้วยตัวเอง แม้ว่าอดีตประธาน SEC รายนี้จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับวงการคริปโต แต่การเสนอชื่อในครั้งนี้กลับได้รับเสียงชื่นชมอย่างรวดเร็วจาก Mike Novogratz ซึ่งเป็น CEO ของ Galaxy Digital และเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเขาได้ออกมาสนับสนุนว่า Jay Clayton คือตัวเลือกที่ดีกว่ามากในการเข้ามาเป็นผู้นำหน่วยงานข่าวกรอง และถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แม้ว่าเขาจะมีประวัติการทำงานแบบดั้งเดิมที่ดูเป็นที่ยอมรับมากกว่าผู้ถูกเสนอชื่อคนก่อน แต่การผ่านการรับรองจากวุฒิสภาก็ยังไม่ใช่เรื่องที่การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางทำเนียบขาวได้ส่งสัญญาณว่าหากเขาถูกยืนยันตำแหน่ง เขาจะต้องเข้ามาดูแลสำนักงานข่าวกรองที่ถูกลดขนาดลง โดยเน้นไปที่การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง 18 แห่งที่ประกอบกันเป็นหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะก้าวขึ้นมารับไม้ต่อในตำแหน่งอัยการสหรัฐฯ ประจำแมนฮัตตันหากเขาต้องย้ายไปรับตำแหน่งใหม่จริง.
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย แต่บุคคลสำคัญในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Mike Novogratz ซึ่งเป็น CEO ของ Galaxy Digital กลับออกมาแสดงความชื่นชมและสนับสนุนให้ Jay Clayton เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติ (Director of National Intelligence) เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ dramatic shift in crypto sentiment towards former SEC chair Jay Clayton อดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักลงทุนคริปโตจากการเป็นหัวหอกในการยื่นฟ้องร้องบริษัท Ripple Labs ล่าสุดเขาได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติหรือ Director of National Intelligence คนต่อไป ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวต้องเผชิญกับคลื่นพายุการต่อต้านอย่างหนักจากสภาคองเกรส อันเนื่องมาจากความพยายามที่จะแต่งตั้ง Bill Pulte เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีประสบการณ์ใดๆ ในแวดวงข่าวกรองเข้ามารักษาการในตำแหน่งนี้ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวรุนแรงจนถึงขั้นทำให้การพิจารณาต่ออายุอำนาจและกฎหมายการเฝ้าระวังที่สำคัญของรัฐบาลต้องหยุดชะงักลงกลางคัน สำหรับประวัติของ Jay Clayton นั้นถือเป็นบุคคลที่สร้างความแตกแยกทางความคิดในแวดวงการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัłมาอย่างยาวนาน ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการดำรงตำแหน่งประ chairman SEC โดยเขาเป็นผู้สั่งการให้เปิดฉากฟ้องร้องคดีครั้งประวัติศาสตร์ต่อ Ripple Labs ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งคดีนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิทางกฎหมายครั้งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมคริปโตมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2025 เป็นต้นมา เขาก็ได้ผันตัวมารับตำแหน่งอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตัน การถูกเสนอชื่อให้กุมบังเหียนหน่วยงานข่าวกรองในครั้งนี้มีรายงานว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก John Ratcliffe ผู้อำนวยการ CIA คนปัจจุบันที่เป็นผู้ผลักดันและแนะนำชื่อของเขาด้วยตัวเอง แม้ว่าอดีตประธาน SEC รายนี้จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับวงการคริปโต แต่การเสนอชื่อในครั้งนี้กลับได้รับเสียงชื่นชมอย่างรวดเร็วจาก Mike Novogratz ซึ่งเป็น CEO ของ Galaxy Digital และเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเขาได้ออกมาสนับสนุนว่า Jay Clayton คือตัวเลือกที่ดีกว่ามากในการเข้ามาเป็นผู้นำหน่วยงานข่าวกรอง และถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แม้ว่าเขาจะมีประวัติการทำงานแบบดั้งเดิมที่ดูเป็นที่ยอมรับมากกว่าผู้ถูกเสนอชื่อคนก่อน แต่การผ่านการรับรองจากวุฒิสภาก็ยังไม่ใช่เรื่องที่การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางทำเนียบขาวได้ส่งสัญญาณว่าหากเขาถูกยืนยันตำแหน่ง เขาจะต้องเข้ามาดูแลสำนักงานข่าวกรองที่ถูกลดขนาดลง โดยเน้นไปที่การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง 18 แห่งที่ประกอบกันเป็นหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะก้าวขึ้นมารับไม้ต่อในตำแหน่งอัยการสหรัฐฯ ประจำแมนฮัตตันหากเขาต้องย้ายไปรับตำแหน่งใหม่จริง
Jay Clayton Mike Novogratz Galaxy Digital Ripple Labs SEC Director Of National Intelligence CIA John Ratcliffe
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