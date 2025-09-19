Midjourney ถูกฟ้องร้องโดย Warner Bros. ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตัวละคร

Midjourney บริษัทสร้างภาพ AI ที่ได้รับความนิยม ถูก Warner Bros. ฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกล่าวหาว่า AI ใช้ข้อมูลตัวละครดังอย่าง ซูเปอร์แมน และแบทแมน ในการฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาต นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Midjourney ถูกฟ้องร้องในข้อหาเดียวกัน
บริษัทสร้างภาพ AI ที่ได้รับความนิยมอย่าง Midjourney กำลังถูกฟ้องในข้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์ ตัวละครของบริษัทสื่อบันเทิงอย่าง Warner Bros.
วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี ยื่นฟ้อง Midjourney ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจาก AI สามารถสร้างภาพตัวละครดังอย่างซูเปอร์แมนและแบทแมนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต คำฟ้องระบุว่า Midjourney ใช้สำเนาผลงานของวอร์เนอร์ฯ อย่างผิดกฎหมายในการฝึก AI และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลงานที่สร้างขึ้นได้รับอนุญาต นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Midjourney ถูกฟ้องร้อง โดยก่อนหน้านี้เคยถูกสตูดิโอใหญ่อย่างดิสนีย์และยูนิเวอร์แซลฟ้องในข้อหาเดียวกันมาแล้ว วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี (Warner Bros. Discovery) กำลังฟ้องร้องมิดเจอร์นีย์ (Midjourney) บริษัทผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกล่าวหาว่าสตาร์ทอัพแห่งนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกหลายล้านคนสร้างรูปภาพและวิดีโอของตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ซูเปอร์แมน, แบทแมน, วันเดอร์ วูแมน, และบั๊กส์ บันนี่ โดยไม่ได้รับอนุญาต นับเป็นครั้งที่สองแล้วที่ Midjourney ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซานฟรานซิสโก ถูกฟ้องร้องโดยสตูดิโอใหญ่ของฮอลลีวูด ในศาลรัฐบาลกลางลอสแองเจลิส หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดิสนีย์ (Disney) และยูนิเวอร์แซล (Universal) เพิ่งยื่นฟ้องร่วมกันในเดือนมิถุนายน ในข้อหาเดียวกัน ข้อมูลในการฟ้องร้องระบุว่า Midjourney ได้ฝึกระบบ AI ของตนด้วย 'สำเนาผิดกฎหมาย' ซึ่งเป็นผลงานของ Warner Bros. ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้เลือกตัวละครที่ได้รับความนิยมทั่วโลกอย่าง แบทแมน, วันเดอร์วูแมน, สคูบี้-ดู หรือพาวเวอร์พัฟเกิร์ลส์ เพื่อสร้างเป็นรูปภาพและวิดีโอของตัวเหล่านั้นในฉากหรือสถานการณ์ที่ผู้ใช้งานจินตนาการขึ้นมาได้เอง แม้แต่การป้อนคำสั่งอย่างการสร้าง 'ฉากต่อสู้ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในหนังสือการ์ตูนคลาสสิก' เครื่องมือ AI ของ Midjourney ก็จะสร้างภาพคุณภาพสูงของตัวละครของ DC Studios เช่นซูเปอร์แมน แบทแมน และแฟลชออกมาได้เช่นกัน \การฟ้องร้องครั้งนี้เน้นย้ำถึงข้อโต้แย้งที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ AI ในการใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ในการฝึกฝน แม้ว่า Midjourney จะปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ แต่บริษัทได้ย้ำจุดยืนว่าการใช้ข้อมูลที่ฝึกฝน AI ของตนนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Warner Bros. อ้างว่า Midjourney ละเมิดลิขสิทธิ์หลายประการ รวมถึงการสร้าง 'งานลอกเลียนแบบ' ของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งหมายความว่า AI กำลังสร้างภาพที่มีลักษณะคล้ายกับตัวละครและรูปแบบที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ Warner Bros. นอกจากนี้ Warner Bros. ยังกล่าวหาว่า Midjourney ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ผู้บริโภค โดยอ้างว่าผู้ใช้บางรายอาจเข้าใจผิดว่าภาพที่สร้างโดย AI ได้รับอนุญาตจาก Warner Bros. เนื่องจาก AI สามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งคล้ายกับภาพที่สร้างโดยศิลปินมืออาชีพและใช้สไตล์ภาพของ Warner Bros. อีกด้วย \กรณีนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวอย่างล่าสุดของบริษัทสื่อที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กำลังต่อสู้กับบริษัท AI เกี่ยวกับการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของตนในการฝึกฝนแบบจำลอง AI การต่อสู้ทางกฎหมายเหล่านี้มีศักยภาพในการกำหนดขอบเขตของการใช้งาน AI ในอนาคต และจะสร้างบรรทัดฐานสำหรับวิธีการที่บริษัท AI สามารถใช้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ละเมิดกฎหมาย Midjourney ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความสามารถในการสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงจากข้อความแจ้งเตือนง่ายๆ เทคโนโลยีของบริษัทได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตลาด แต่ความสำเร็จของ Midjourney ได้ดึงดูดความสนใจของการตรวจสอบข้อกฎหมายและการประเมินจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้งาน AI และผลกระทบต่อศิลปินและเจ้าของลิขสิทธิ
Midjourney Warner Bros. AI ละเมิดลิขสิทธิ์ ซูเปอร์แมน แบทแมน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
Warner Bros สามารถค้นพบได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลอัลบาทรอสหรือไม่?Forex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »
Midjourney V1 เปลี่ยนภาพนิ่งเป็นวิดีโอ จ่ายแค่ 330 บ./เดือนMidjourney เปิดตัว V1 โมเดลสร้างวิดีโอจากภาพนิ่ง ชูจุดเด่นด้านการใช้งานที่ง่าย มีเอกลักษณ์ และราคาที่เข้าถึงได้เพียง 10 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 330 บาท ต่อเดือน)
อ่านเพิ่มเติม »
'เอม สรรเพชญ์' น้อมรับคำวิจารณ์ ปมพากย์เสียง 'ซูเปอร์แมน'กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เมื่อมีคนบางกลุ่มไม่พอใจและได้ออกมาวิจารณ์ถึงการพากย์เสียงภาษาไทยครั้งแรกในบท ซูเปอร์แมน ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Superman (2025) ของพระเอกหนุ่ม เอม-สรรเพชญ์ คุณากร ลูกชายของ ดู๋-สัญญา คุณากร แม้ว่าภายหลังทางค่ายหนัง Warner Bros.
อ่านเพิ่มเติม »
ร่วมวงด้วยอีกเจ้า Warner ฟ้อง Midjourney ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์Warner Bros. ฟ้อง Midjourney ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ใช้ AI สร้างภาพตัวละครดังอย่าง Batman และ Superman เรียกค่าเสียหายสูงสุด 4.8 ล้าน/ชิ้น
อ่านเพิ่มเติม »
AI Midjourney โดนฟ้องแล้ว ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 'ซูเปอร์แมน'บริษัทสร้างภาพ AI ที่ได้รับความนิยมอย่าง Midjourney กำลังถูกฟ้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตัวละครของบริษัทสื่อบันเทิงอย่าง Warner Bros.
อ่านเพิ่มเติม »
Paramount Skydance กำลังเตรียมการเสนอราคาสำหรับ Warner Bros. Discovery แหล่งข่าวกล่าวว่าForex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »