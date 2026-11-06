MetaMask ยืนยันเงินต้น ETH ปลอดภัย เหตุขาดตอน Validator ฝั่ง Execution Layer
MetaMask ชี้แจงกรณีขาดตอน Validator กระทบแค่ผลตอบแทน Execution Layer ไม่ได้แตะเงินต้น ETH ของผู้ใช้ โดยยืนยันระบบไม่ถูกเจาะและเงินต้นปลอดภัย 100% ผู้ใช้ไม่ต้องกังวล
MetaMask ได้ออกมาชี้แจงกรณีความผิดปกติที่ตรวจพบเมื่อวันที่ 28 กันยายน โดยระบุว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้และประกาศเตือนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน เพื่อป้องกันความปลอดภัยล่วงหน้า ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการทำ Staking เท่านั้น แต่ไม่กระทบต่อเงินต้นของ ETH ที่ผู้ใช้ล็อกไว้ในระบบอย่างชัดเจน
กลไกการขาดตอนและขอบเขตผลกระทบ
ทาง MetaMask ได้ดำเนินการถอน Validator ที่เกี่ยวข้องออกจากระบบเพื่อเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยล่วงหน้า ซึ่งการดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากระบบตรวจพบความผิดปกติและสามารถระบุปัญหาพร้อมทั้งแก้ไขการตั้งค่าได้ภายในวันเดียวกัน คือวันที่ 28 กันยายน ตามรายงานของบริษัทที่ออกมาแถลงการณ์แจ้งเตือนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 30 กันยายนAlso readตัวเลขจ้างงาน ADP สหรัฐฯ ออก 86,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาด ดัน Bitcoin ขยับขึ้นเล็กน้อย
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนของผลตอบแทนจาก Execution Layer เช่น ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากการสร้างบล็อกเท่านั้น ซึ่งถูกแยกส่วนการบริหารจัดการออกจากเงินต้นETH ที่ผู้ใช้งานนำมา Stake ไว้อย่างชัดเจน โดยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบริการ MetaMask Staking ซึ่งเดิมชื่อบริษัทว่า Consensys Staking นั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือครองหรือควบคุมกุญแจถอนเงินของลูกค้า
การแยกส่วนการจัดการทรัพย์สินอย่างชัดเจนทำให้เงินต้นของผู้ใช้งานได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัย 100% ผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าไม่พบหลักฐานการถูกเจาะระบบในส่วนของเงินต้นหรือกุญแจถอนเงิน อีกทั้งตัวแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานหลักของวอลเล็ตก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
ตำแหน่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคำแนะนำ
ผู้ใช้ทั่วไปจึงสามารถวางใจได้และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม โดย MetaMask ยังได้ออกโรงเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังกลลวง Phishing ที่อาจฉวยโอกาสจากเหตุการณ์นี้ พร้อมทั้งย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่าบริษัทจะไม่มีวันขอ Secret Recovery Phrase หรือ Private Key จากผู้ใช้งานโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินผู้ใช้
ปัจจุบัน Validator ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบได้ออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลไกเครือข่ายของ Ethereum กำหนดให้ขั้นตอนการออกจากระบบกับการถอนเงินจริงแยกขาดจากกัน และต้องมีระยะเวลาประมวลผลก่อนจะถอนเหรียญออกหรือนำกลับเข้าไป Stake ใหม่
ผลกระทบเชิงปฏิบัติและขั้นตอนถัดไป
มาตรการป้องกันเชิงรุกนี้จึงอาจทำให้ผู้ใช้บางส่วนพบกับปัญหาถอนเงินล่าช้าชั่วคราว รวมถึงอาจเสียบโอกาสรับผลตอบแทน Staking ไปบ้างในช่วงที่ระบบกำลังรีสตาร์ท ซึ่งทาง MetaMask กำลังเร่งประสานงานดูแลลูกค้าและพันธมิตรที่ได้รับผลกระทบเป็นรายกรณีเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ในส่วนของ Lido ซึ่งเป็นโปรโตคอล Liquid Staking เคยออกมาชี้แจงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนว่ากระบวนการถอน Validator ของ MetaMask บนแพลตฟอร์มจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 ตุลาคม และคาดว่าจะต้องใช้เวลามากสุดถึง 45 วันเพื่อให้เหรียญ ETH ที่ถูกถอนออกไปหมุนเวียนกลับคืนสู่ระบบโปรโตคอลอย่างสมบูรณ์
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