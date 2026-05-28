Meta เปิดตัว Instagram Plus และแพ็กเกจ Premium เพิ่มฟีเจอร์พิเศษสำหรับผู้ใช้

Meta เปิดตัว Instagram Plus และแพ็กเกจ Premium เพิ่มฟีเจอร์พิเศษสำหรับผู้ใช้
Instagram Plus Meta AI ฟีเจอร์ใหม่
📆5/28/2026 5:55 AM
📰techoffside
173 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 90% · Publisher: 63%

Meta เปิดตัว Instagram Plus พร้อมฟีเจอร์ดูสถิติ Story ซ้ำ สร้าง Audience List ไม่จำกัด และปรับแต่งโปรไฟล์ได้มากขึ้น ส่วน Premium เพิ่มโหมดคิดวิเคราะห์เชิงลึกและการโปรโมตในฟีด Facebook อนาคตรวมเป็น Meta One

ในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การใช้งาน Instagram และ Facebook ไม่ได้จำกัดแค่การแชร์รูปภาพหรือวิดีโออีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย Meta ได้เปิดตัว ฟีเจอร์ใหม่ ที่เรียกว่า Instagram Plus ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือการดูสถิติการรับชม Story ซ้ำแบบรวม ซึ่งปกติแล้วผู้ที่ทำคอนเทนต์จะสามารถเห็นได้เพียงจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด แต่ไม่ทราบว่ามีผู้ใดที่กลับมาดูซ้ำ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้สร้างคอนเทนต์สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำว่าคอนเทนต์ชิ้นใดดึงดูดความสนใจมากพอให้ผู้ชมอยากดูมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสร้าง Audience List ได้ไม่จำกัด ซึ่งช่วยให้สามารถจัดกลุ่มผู้ติดตามตามพฤติกรรมหรือความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้น Instagram Plus ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การขยายระยะเวลาการแสดง Story ให้เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อจำกัดเดิมของ Instagram ปกติ การดู Story โดยไม่แสดงชื่อผู้ชม ทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจคอนเทนต์ได้อย่างเป็นส่วนตัว การปักหมุดโพสต์เพิ่มบนโปรไฟล์เพื่อเน้นคอนเทนต์ที่สำคัญ และการปรับแต่งไอคอนแอปพลิเคชันกับฟอนต์ Bio ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฟีเจอร์เหล่านี้ล้วนออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานและความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการควบคุมการนำเสนอตัวตนบนแพลตฟอร์ม รวมถึงธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการโปรโมตสินค้าหรือบริการ สำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถที่มากยิ่งขึ้น Meta ยังมี แพ็กเกจ Premium ซึ่งปลดล็อกโหมดคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า Thinking Mode สำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างโมเดลธุรกิจ หรือการพัฒนาแคมเปญการตลาดที่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างวิดีโอและรูปภาพได้มากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ Meta AI เป็นเครื่องมือทำงานจริง เช่น นักการตลาด นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้สร้างคอนเทนต์มืออาชีพ ผู้ใช้ทั่วไปที่ถามคำถามธรรมดาหรือใช้งานทั่วไปยังคงสามารถใช้งานฟรีได้ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด แพ็กเกจ Premium จะตอบโจทย์ได้ดีกว่า อีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญที่มาพร้อมกับ Premium คือการเพิ่มการโปรโมตในฟีด Facebook ให้เด่นชัดขึ้น การติดอันดับสูงในผลค้นหา Instagram และ Facebook การทำให้ปุ่ม Follow โดดเด่นใน Reels เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตาม การส่งคำเชิญติดตามอัตโนมัติไปยังผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ และการวิเคราะห์เชิงแข่งขันเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตนกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจและผู้สร้างคอนเทนต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Meta ได้ระบุว่าบริษัทจะมีการเพิ่ม ฟีเจอร์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และในอนาคตแพ็กเกจทั้งหมดจะรวมอยู่ภายใต้แบรนด์ Meta One ซึ่งอาจหมายถึงการรวมบริการต่างๆ ของ Meta เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, WhatsApp หรือ Messenger ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการทุกอย่างได้จากที่เดียว การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Meta ที่ต้องการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ทั่วโลก โดยสรุปแล้ว Instagram Plus และ แพ็กเกจ Premium ของ Meta มอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ในการจัดการคอนเทนต์ เพิ่มการเข้าถึง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงโปรไฟล์ส่วนตัว หรือธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขายผ่านโซเชียลมีเดีย ฟีเจอร์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น การลงทุนในฟีเจอร์เสริมเช่นนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มให้เต็มที.

Instagram Plus Meta AI ฟีเจอร์ใหม่ Story สถิติ แพ็กเกจ Premium

 

