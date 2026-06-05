Meta เปิดเกม AI เต็มสูบ! ทั้งผู้ช่วยครีเอเตอร์วิเคราะห์คอนเทนต์แบบเรียลไทม์ และ AI แอดมินธุรกิจที่ตอบลูกค้า ปิดการขาย และจัดการหลังบ้านได้อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
Meta เปิดเกม AI เต็มสูบ!
ทั้งผู้ช่วยครีเอเตอร์วิเคราะห์คอนเทนต์แบบเรียลไทม์ และ AI แอดมินธุรกิจที่ตอบลูกค้า ปิดการขาย และจัดการหลังบ้านได้อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง หลังจากดึงตัวหัวกะทิและผู้เชี่ยวชาญไปจากหลายบริษัท ในที่สุด Meta ก็เริ่มนำ AI เข้ามาในแพลตฟอร์มมากขึ้น ทั้ง AI Creator Assistant ที่จะช่วยในการทำหลังบ้านและวิเคราะห์คนเทนต์ภายในเพจ และ Meta Business Agent สำหรับช่วยจัดการธุรกิจ ดูแลหลังบ้าน งานขาย ตลอดจนการตอบรับลูกค้าโดยอัตโนมัติ AI Creator Assistant ได้รับการออกแบบให้เป็นผู้ช่วยครีเอเตอร์ ที่สามารถให้คำแนะนำเจาะจงรายบุคคลโดยวิเคราะห์จากข้อมูลคอนเทนต์ เพจผู้ติดตาม และเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมเปิดให้เราสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับเพจ คอนเทนต์ และรายละเอียดหลังบ้านด้วยภาษาธรรมชาติได้ตัวระบบสามารถทำการวิเคราะห์แดชบอร์ดให้เป็นช่องแชทพร้อมเปิดให้สอบถามรายละเอียด ช่วยคิดรายละเอียดเนื้อหาคอนเทนต์ โดยอ้างอิงจากไวรัล เพลง หรือกระแสที่กำลังฮิตแบบเรียลไทม์ ไปจนระบบแปลภาษาและจำลองริมฝีปากอัตโนมัติ ทั้งในคลิปวีดีโอสั้นหรือ Reels อัตโนมัติ โดยยังคงโทนเสียงและอารมณ์ให้สอดคลองกับการขยับปากอย่างครบถ้วนอีกหนึ่งฟีเจอร์คือ Meta Business Agent ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถจัดการธุรกิจหลังบ้านอัตโนมัติ ตั้งแต่ในส่วนงานขาย พูดคุยลูกค้า และสรุปข้อมูลให้อัตโนมัติ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับแชทภายในเครือข่ายอย่าง WhatsApp และ Messenger พร้อมเตรียมขยายไปยัง Instagram ต่อไปตัวระบบจะทำหน้าที่เป็นแอดมินและพนักงานขายอัตโนมัติตลอด 24 ชัว่วโมง พร้อมตอบคำถามลูกค้าพร้อมรองรับการทำธุรกรรมและปิดการขายได้เอง ในกรณีเจอคำถามซับซ้อนพร้อมจะส่งไม้ต่อให้กับพนักงานที่เป็นคนจริง สรุปรายละเอียดการซื้อ-ขายในแต่ละวัน พร้อมเชื่อมต่อแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Shopify, Zendesk และ Shopee อีกด้ว
Meta AI Creator Assistant Meta Business Agent ธุรกิจ หลังบ้าน การขาย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ส.ส.อังกฤษฟ้อง xAI ของ Musk ร้องเรียกความรับผิดชอบจาก AI สร้างสื่อลามกปลอมเจสส์ อาซาโต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคแรงงานยื่นฟ้องบริษัท xAI ของอีลอน มัสก์ต่อศาลสูงอังกฤษ เนื่องจากระบบ AI "Grok" ถูกใช้สร้างภาพและวิดีโอเชิงเพศปลอมโดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อกำหนดบรรทัดฐานความรับผิดชอบของผู้พัฒนา AI
Read more »
คุมเข้มความมั่นคงสาธารณสุข! ยักษ์ใหญ่ AI จี้สหรัฐล็อกกฎหมาย "ยีนสังเคราะห์"เมื่อยักษ์ใหญ่ AI จี้สหรัฐล็อกกฎหมาย "ยีนสังเคราะห์" หวั่นหลุดถึงมือสร้างไวรัสอันตราย หลัง AI สามารถช่วยสร้างได้โดยไม่มีประสบการณ์
Read more »
AIS ผนึกกำลัง Microsoft สนับสนุนการยกระดับ SME ด้วย AI Agent และ Co-PilotAIS Business จับมือ Microsoft เปิดตัวโครงการ 'AI Ready for SMEs' ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพ SMEs ด้วยการใช้ AI ตอบรับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผ่านแพ็กเกจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย
Read more »
AIS Business ผนึก ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI Ready for SMEs” เร่งการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างปลอดภัย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย สร้างแต้มต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัลAIS Business ผนึก ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI Ready for SMEs” เร่งการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างปลอดภัย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย
Read more »
นักลงทุนสถาบันโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตนักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตเพื่อไปเก็งกำไรในกระแสหลักที่กำลังมาแรงอย่าง AI ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin แผ่วลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การโยกย้ายในลักษณะนี้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงความอ่อนแอชั่วคราวเท่านั้น และเมื่อกระแสความร้อนแรงของกลุ่มเทคโนโลยี AI เริ่มอิ่มตัว เม็ดเงินเหล่านั้นก็พร้อมที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin อีกครั้ง
Read more »
รัฐบาลแคนาดาเปิดแผน ‘AI for All’ อัดฉีดงบ 1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หนุนธุรกิจเทคโนโลยีรัฐบาลแคนาดาเปิดตัวยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘AI for All’ หรือ ‘AI เพื่อทุกคน’ โดยตั้งเป้าผลักดันให้เทคโนโลยี AI กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงานใหม่ 250,000 ตำแหน่งภายในปี 2031 และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ราว 3%
Read more »