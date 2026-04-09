Meta เปิดตัว Muse Spark: AI ใหม่ล่าสุดเพื่อประสบการณ์ใช้งานที่เหนือกว่าบนแพลตฟอร์มในเครือ

Meta เปิดตัว 'Muse Spark' โมเดล AI ตัวใหม่ล่าสุดที่เน้นการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งานบน Instagram, Facebook และ Threads ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างการโต้ตอบที่ชาญฉลาดและเฉพาะบุคคล
Meta เปิดตัว ' Muse Spark ' โมเดล AI ตัวใหม่ล่าสุดจาก Meta Superintelligence Labs (MSL) เพื่อขับเคลื่อน Meta AI บนผลิตภัณฑ์ในเครือ โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการนำข้อมูลจาก Instagram , Facebook และ Threads มาวิเคราะห์เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา เทคโนโลยี AI ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Muse Spark มาพร้อมความสามารถแบบ Multimodal ที่สามารถเข้าใจทั้งข้อความและภาพ สามารถให้เหตุผลในเรื่องซับซ้อน
และรองรับงานสร้างสรรค์ เช่น การเขียนโค้ดเชิงภาพจากคำสั่งบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Meta ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Meta ในการพัฒนา AI ที่มีความสามารถหลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายด้าน โมเดล AI ตัวใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบคำตอบที่รวดเร็ว แม่นยำ และเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับการค้นหาข้อมูล การมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ และการใช้งานในชีวิตประจำวันบนแพลตฟอร์มในเครือของ Meta อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ Muse Spark ยังมีแผนที่จะขยายขีดความสามารถไปสู่การให้บริการ API แก่พันธมิตรในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถนำเทคโนโลยี AI นี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองได้อีกด้วย\จุดเด่นที่สำคัญของ Muse Spark คือการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบนิเวศของ Meta โดยตรง โมเดลสามารถอ้างอิงข้อมูลจากเนื้อหาที่มีการแบ่งปันบน 'Instagram', 'Facebook' และ 'Threads' เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในลักษณะเฉพาะบุคคล (Personalized) ทำให้ AI สามารถเข้าใจและคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Muse Spark ได้เริ่มเปิดใช้งานแล้วบนเว็บไซต์ Meta AI และมีแผนที่จะขยายผลสู่แพลตฟอร์มอื่นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Meta ในการนำเสนอเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยและเข้าถึงผู้ใช้งานได้ในวงกว้างมากขึ้น การที่ AI สามารถเข้าใจพฤติกรรมเฉพาะบุคคลได้มากขึ้นนั้น จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น เช่น การได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง การค้นหาข้อมูลที่ตรงประเด็น และการมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้โพสต์รูปวิ่งมาราธอนและแชร์สตอรี่เกี่ยวกับการกินคลีน Muse Spark จะสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ใช้นั้นเป็น 'สายสุขภาพที่ใส่ใจเรื่องโภชนาการ' ไม่ใช่แค่คนที่ชอบดูรูปของกินเท่านั้น ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง\จาก AI สั่งงาน สู่ AI สร้างสรรค์ และอินเทอร์แอคทีฟ Muse Spark ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา AI ให้กลายเป็น 'บริการที่รู้ใจเราโดยเฉพาะ' ตัวอย่างเช่น AI สามารถช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Meta เช่น การสร้างภาพจากคำสั่งข้อความ หรือการเขียนโค้ดเชิงภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Muse Spark ยังมีบทบาทในการช่วยคัดกรองข้อมูลและแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อการใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Meta มากยิ่งขึ้น การพัฒนา Muse Spark เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Meta ในการสร้าง AI ที่ชาญฉลาด สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบวงจร และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในอนาค
Meta Muse Spark AI ปัญญาประดิษฐ์ Instagram Facebook Threads Personalization Multimodal เทคโนโลยี AI
